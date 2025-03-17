Дуров подтвердил отъезд из Франции

Создатель Telegram Павел Дуров выехал из Франции после нескольких месяцев запрета на выезд. Бизнесмен сообщил у себя в телеграм-канале, что вернулся домой в Дубай и что расследование, «связанное с деятельностью преступников в Telegram», еще продолжается. В августе прошлого года в Париже Дурову предъявили обвинения по шести пунктам, среди которых был отказ предоставлять данные по запросу государственных органов.

По словам бизнесмена, его «адвокаты и команда» сумели продемонстрировать, что Telegram многие годы помогал бороться с преступностью, «модерировал и сотрудничал», «не только выполняя, но и перевыполняя свои юридические обязательства».

Дуров поблагодарил «миллионы людей по всему миру», которые поддержали его «на протяжении неожиданного путешествия».

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Французские правоохранительные органы задержали Дурова в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. После серии допросов его арестовали, а затем выпустили под залог в пять миллионов евро. Власти обязали его каждый две недели отмечаться в полиции.

Менее чем через месяц стало известно, что Telegram начал сотрудничать в французскими властями, ответив на запросы отдела по делам несовершеннолетних национальной полиции и жандармерии в рамках нескольких уголовных дел.

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В декабре Дуров ответил на вопросы в суде, где выяснилось, что за последние семь лет правоохранительные органы Франции возбудили более двух тысяч дел о преступлениях с использованием телеграм-каналов и других сервисов мессенджера. «Именно находясь под стражей в полиции, я осознал серьезность всех этих фактов», — заявил Дуров на слушаниях.

В начале февраля французские СМИ писали, что бизнесмен будет вынужден провести в стране еще год. Согласно подробностям о расследовании, за соучастие в администрировании онлайн-платформы, которая содействовала организованной преступности и незаконным транзакциям, Дурову может грозить до десяти лет тюрьмы и штраф в 500 тысяч евро.

15 марта стало известно, что суд разрешил Дурову покинуть Францию и бизнесмен отправился в Дубай.