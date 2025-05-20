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Интернет и мемы

Картину Паши Техника продали за 126 тысяч долларов

2 минуты чтения 19:15

Написанную рэпером Пашей Техником картину «Легенда» продали за 126,5 тысячи долларов на ярмарке современного искусства PAF, которая проходит в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в телеграм-канале исполнителя.

В описании работы отмечается, что рэпер планировал создать серию картин, но эти планы не осуществились из-за его смерти. До ярмарки «Легенда» хранилась в коллекции Игоря Исполина, современного художника и участника многочисленных выставок. Он также отмечен как соавтор работы.

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«Это не просто картина — это манифест, визуальная поэма, воплощающая дух андеграунда и прощание с индустриальной эстетикой, характерной для Техники. Андер — хорошо. Андеграунд — навсегда», — отмечается в описании идеи картины.

Ранее онлайн-кинотеатр Okko сообщил, что планирует выпустить документальный фильм о рэпере под названием «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?». В нем создатели хотят рассказать о жизни и творческом пути исполнителя, его «истинной личности», стиле общения с фанатами на концертах, а также о влиянии, которое Паша Техник оказал на русскоязычную музыку.

Фильм, как пишут журналисты «Афиша Daily», будет состоять из ранее не опубликованных архивных кадров, записанных специально для ленты интервью и анимационных фрагментов. Дата премьеры картины на данный момент не называется.

Паша Техник умер в больнице в Таиланде 4 апреля 2025 года в возрасте 40 лет. Причиной смерти врачи назвали легочную инфекцию. После госпитализации у исполнителя обнаружили наркотики в крови. На церемонию прощания с Техником в Москве пришло несколько тысяч человек.

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Смерть исполнителя в конце апреля вошла в топ-5 причин тревожности у россиян, заняв также первое место среди всех обсуждаемых тем. Уход из жизни исполнителя жители страны поставили на четвертое место, этот инфоповод вызвал больше тревожности, чем преследования «инфоцыган», но уступил новостям о телефонных мошенниках, разливу мазута в Черном море и атакам дронов.

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