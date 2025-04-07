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Общество

Врачи назвали причиной смерти Паши Техника легочную инфекцию

2 минуты чтения 13:50

Причиной смерти российского рэпера Павла Ивлева, более известного под сценическим псевдонимом Паша Техник, стала легочная инфекция. Об этом в собственном телеграм-канале сообщил менеджер исполнителя Марк Яровный.

«Наконец-то удалось забрать документы. В свидетельстве о смерти стоит заключение тайских врачей — легочная инфекция», — говорится в сообщении.

В конце марта Техника госпитализировали в больницу в Таиланде с острым респираторным дистресс-синдромом. Кроме того, тесты показали наличие наркотиков в крови музыканта. Позже у Техника развилась полиорганная недостаточность и гемодинамическая нестабильность. Также сообщалось о 100% поражении легких.

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27 марта Яровный сообщил, что Техника ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. «Доктора за ним следят, думаю, он выживет и всех нас переживет», — говорил менеджер рэпера.

Одновременно близкие музыканта организовали сбор средств на его лечение. По словам бывшей жены техника Евы Карицкой, известный треш-стример Андрей Бурим, более известный под ником Mellstroy, пожертвовал на лечение рэпера пять миллионов рублей.

Тем не менее в последующие дни состояние Техника не улучшилось. 4 апреля рэпер перенес клиническую смерть, а позже в этот день скончался. Яровный после этого сообшал, что тело Техника привезут в Москву для прощания и погребения. В свою очередь, мать рэпера сказала газете «Комсомольская правда», что планирует организовать прощание с сыном в московском храме Павла и Петра в районе Лефортово, где в свое время крестили Техника.

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