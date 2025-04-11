На прощании с Пашей Техником начались задержания

В полдень у храма Петра и Павла в Лефортово собрались тысячи поклонников Паши Техника, чтобы проститься с рэпером, пишет столичное издание MSK1.ru. Полиция начала задерживать присутствующих.

Очередь из поклонников артиста растянулась почти на километр еще до начала церемонии отпевания Техника, утверждал телеграмм-канал Mash, а у входа в храм началась сильная давка. «Школьники лезут через забор и пытаются попасть внутрь», — пишет канал.

MSK1.ru добавляет, что фанаты полностью перекрыли движение по Солдатской улице. «Полиция отгоняет людей с проезжей части, а они начинают скандировать имя репера», — передает с места событий корреспондент издания.

Легенда андеграунда и человек-мем Умер Паша Техник. Кто он такой и при чем здесь «Ксанакс»? Интернет и мемы 16 минут чтения

Силовики задержали друга Паши Техника и основателя проекта «Выжившие» Максима Урядова, который запускал дрон над толпой фанатов. «Сотрудники полиции работают четко, меня упаковали быстро», — написал Урядов в телеграме.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что силовики также задержали девушку, которая вышла на проезжую часть. Позже издание MSK1.ru уточнило, что силовики задержали не менее пяти человек.

В храме у одной из девушек случилась истерика, охране пришлось вывести ее за территорию, пишет Shot. Не справился с эмоциями и еще один молодой человек.

В конца марта Паша Техник попал в больницу в Таиланде. Там его ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сообщалось, что в последние дни его легкие были поражены практически на 100%. Днем 4 апреля рэпер пережил клиническую смерть, но врачам удалось его реанимировать. Однако в тот же день артист умер. Позже врачи Таиланда назвали причиной смерти Техника легочную инфекцию. Похоронят Техника на Николо-Архангельском кладбище.