Про Пашу Техника снимут документальный фильм

Онлайн-кинотеатр Okko собирается выпустить документальный фильм о рэпере Паше Технике (настоящее имя Павел Ивлев), который умер в начале апреля этого года. Фильм будет называться «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?». Об этом Okko сообщил в своих соцсетях.

«Новый проект раскрывает скрытую сторону жизни Паши Техника и раскроет его как музыканта и человека. Для кого-то он был маргиналом и человеком-мемом, а для других ― метаироничным интеллигентом и гением авангардной музыки. Рок-звезда без тормозов и весельчак, окруженный толпой фанатов, и в то же время глубоко несчастный человек. До сих пор его истинная личность остается загадкой, причем не только для поклонников, но и для самых близких», — говорится в публикации.

Мой сын умер через три месяца после рождения Он внезапно перестал дышать спустя час после родов. Мы ничего не могли сделать Общество 16 минут чтения

Генеральными продюсерами фильма станут Гавриил Гордеев и Владимир Тодоров, в качестве режиссера выступит Владислав Кузнецов, а сценарий к фильму напишет музыкальный критик Даня Порнорэп (Даниил Башта).

По данным «Афиши Daily», фильм будет состоять из трех частей, в которых авторы ленты расскажут о начале карьеры Паши Техника и создании группы Kunteynir, а также о том, как появилась маска гориллы, зачем рэпер провоцировал зрителей на своих концертах и какое влияние он оказал на русскоязычную музыку.

Тайные знаки верховного куколда Владимир Путин говорит, что готов к переговорам, но не все в партии войны поддерживают эту инициативу Политика 5 минут чтения

Издание отмечает, что в фильм должны войти ранее не опубликованные архивные кадры, записанные специально для ленты интервью и анимационные фрагменты. Дата выхода фильма пока не называется.

Паша Техник умер 4 апреля в Таиланде в возрасте 40 лет. Там он попал в больницу, где врачи обнаружили в его крови наркотики и ввели рэпера в искусственную кому. Причиной смерти рэпера назвали легочную инфекцию. Спустя несколько дней Техника похоронили в Москве, где во время церемонии прощания силовики задержали несколько человек.