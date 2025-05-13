Про Пашу Техника снимут документальный фильм

Онлайн-кинотеатр Okko собирается выпустить документальный фильм о рэпере Паше Технике (настоящее имя Павел Ивлев), который умер в начале апреля этого года. Фильм будет называться «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?». Об этом Okko сообщил в своих соцсетях.
«Новый проект раскрывает скрытую сторону жизни Паши Техника и раскроет его как музыканта и человека. Для кого-то он был маргиналом и человеком-мемом, а для других ― метаироничным интеллигентом и гением авангардной музыки. Рок-звезда без тормозов и весельчак, окруженный толпой фанатов, и в то же время глубоко несчастный человек. До сих пор его истинная личность остается загадкой, причем не только для поклонников, но и для самых близких», — говорится в публикации.
Генеральными продюсерами фильма станут Гавриил Гордеев и Владимир Тодоров, в качестве режиссера выступит Владислав Кузнецов, а сценарий к фильму напишет музыкальный критик Даня Порнорэп (Даниил Башта).
По данным «Афиши Daily», фильм будет состоять из трех частей, в которых авторы ленты расскажут о начале карьеры Паши Техника и создании группы Kunteynir, а также о том, как появилась маска гориллы, зачем рэпер провоцировал зрителей на своих концертах и какое влияние он оказал на русскоязычную музыку.
Издание отмечает, что в фильм должны войти ранее не опубликованные архивные кадры, записанные специально для ленты интервью и анимационные фрагменты. Дата выхода фильма пока не называется.
Паша Техник умер 4 апреля в Таиланде в возрасте 40 лет. Там он попал в больницу, где врачи обнаружили в его крови наркотики и ввели рэпера в искусственную кому. Причиной смерти рэпера назвали легочную инфекцию. Спустя несколько дней Техника похоронили в Москве, где во время церемонии прощания силовики задержали несколько человек.