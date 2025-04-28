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Общество

Смерть Паши Техника вошла в топ-5 главных причин тревожности россиян

2 минуты чтения 13:57 | Обновлено: 15:06

Смерть рэпера Паши Техника вошла в первую пятерку списка главных причин для тревоги россиян, говорится в результатах исследования «Национальный индекс тревожностей. КРОС», с которыми ознакомились «Ведомости». В топ-5 также указаны мошенники, разлив нефти у пляжей Черного моря, «атаки дронов» и преследование властями «инфоцыган».

Коммуникационное агентство «КРОС» провело исследование в январе — марте этого года и оценило самые тревожащие людей события по присутствию этих тем в медиа и соцсетях, а также лексике, указывающей на беспокойство при описании события.

Смерть 40-летнего Техника и обстоятельства его пребывания в больнице в Таиланде «вызвали неожиданное бурную реакцию», говорится в результатах исследования. В конце марта в соцсетях люди переживали за судьбу рэпера, собирали деньги на операцию. В итоге это событие заняло четвертое место списка «тревожностей» и первое место среди самых обсуждаемых тем, пишут «Ведомости».

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«Культовый статус этой фигуры, вероятно, распространился за пределы узкой субкультуры, среди которой он был хорошо известен до своей смерти, что вызвало всплеск большого общественного интереса к персоне», — говорится в отчете о результатах исследования.

Глава провластного ВЦИОМа Валерий Федоров в разговоре с «Ведомостями» предположил, что абсолютное большинство россиян ничего не слышали про Техника, «просто других мощных поводов для тревожности стало меньше».

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов заявил газете, что «информационный пузырь» не всегда отражает существующий общественный интерес. Он считает, что смерть Техника «вытащила» его в общем рейтинге «КРОС» благодаря высокой упоминаемости в соцмедиа.

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На первом месте рейтинга оказались финансовые и телефонные мошенники — благодаря «валу сообщений» о новых способах мошенничества и их жертвах. «Фактически граждане поставлены в такую ситуацию, что практически любой звонок с незнакомого номера теперь воспринимается ими как мошеннический», — объяснили авторы исследования.

Второе место заняли последствия разлива мазута в Черном море, третье «атаки дронов», а пятое — преследования «инфоцыган». 

Тревогу в СМИ и соцсетях также вызывают фактическая недоступность ипотеки и опасения, связанные с введением в оборот цифрового рубля. Эти «тревожности» заняли шестое и седьмое место списка, пишут «Ведомости».

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