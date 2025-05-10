Пакистан объявил о начале военной операции против Индии

Правительство Пакистана объявило о начале против Индии военной операции «Баньян-ун-Марсоос» («хорошо укрепленная стена»). По словам чиновников, этот шаг стал ответом на ракетный удар Индии по пакистанским авиабазам.

Армия Индии назвала решение Пакистана «вопиющей эскалацией». По данным индийских властей, Пакистан нанес удары с помощью дронов и «других боеприпасов» вдоль западных границ страны. Военные утверждают, что сбили пакистанские дроны средствами ПВО.

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За несколько часов до объявления о начале военной операции Пакистан обвинил Индию в ударе шестью баллистическими ракетами по авиабазам страны, в том числе Нур Хан в 10 километрах от от столицы страны Исламабада. Представитель армии Пакистана Ахмед Шариф Чоудри утверждает, что объекты ВВС не пострадали.

Индия объявила о начале операции «Синдур» и атаковала Пакистан в ночь на 7 мая. Власти Индии заявили, что совершили удары по «террористической инфраструктуре» на территории Пакистана. Также Индия объявила соседнюю страну в отсутствии реакции на теракт 22 апреля в индийском Кашмире.

Пакистан пообещал ответить на нападение «в то время и в том месте, которое он выберет сам». Той же ночью власти Индии обвинили Пакистан в том, что его армия открыла артиллерийский огонь в Кашмире и таким образом нарушила соглашение о прекращении огня.

Днем 7 мая обе стороны сообщили о десятках погибших после обмена ударами. Пакистан заявил о 26 погибших мирных жителях и 46 пострадавших. Индия сообщила о 10 погибших и 48 раненых.

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8 мая CNN сообщил, что Индия и Пакистан в ночь на 7 мая столкнулись в воздушном бою, в котором участвовало примерно по 125 истребителей с каждой стороны. При этом, по данным канала, ни один из самолетов не пересек границу соседней страны, опасаясь, что противник может захватить пилота в плен.

Ответственность за теракт в Кашмире взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», поддерживаемая Пакистаном и признанная террористической в Индии. В результате нападения на туристов погибли 26 человек.