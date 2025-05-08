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Мир

СМИ узнали о масштабном воздушном бое Индии и Пакистана с участием более сотни самолетов

2 минуты чтения 13:52 8 мая

ВВС Индии и Пакистана столкнулись в воздушном бою, который стал одним из самых масштабных и продолжительных в новейшей истории. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в пакистанских службах безопасности.

По его словам, сражение произошло в ночь на 7 мая. В нем приняли участие в общей сложности 125 боевых самолетов с обеих сторон, а сам бой длился более часа. При этом истребители обеих стран оставались в их воздушном пространстве, не пересекая границу. В ходе сражения они обстреливали друг друга ракетами с дистанции, достигавшей в некоторых случаях 160 километров.

В результате, по данным пакистанских военных, были сбиты пять индийских истребителей. Однако индийские официальные представители эти сообщения не подтвердили. Собеседник телеканала предположил, что самолеты обеих стран не пересекали границу, опасаясь, что будучи сбитым, боевой летчик может попасть в плен, что станет позором для всей страны.

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В ночь на 7 мая индийские военные нанесли серию авиаударов по целям в пакистанской провинции Пенджаб, а также на территории Кашмира, которую контролирует Пакистан. Власти Индии объявили о начале военной операции «Синдур», которая стала ответом на недавний теракт в индийском городе Пахалгам, где погибли 26 человек.

Пакистанские власти назвали действия Индии «актом войны» и нанесли ответный удар. Одновременно они отвергли все обвинения в причастности к теракту в Пахалгаме и заявили, что если Индия отступит, то Пакистан не станет «продолжать эту эскалацию».

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Позже представители обеих стран сообщили о десятках погибших в результате обмена ударами.

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