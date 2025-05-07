Индия и Пакистан сообщили о десятках погибших в результате обмена ударами

В результате ударов, которые армия Индии нанесла по целям в Пакистане, там погибли 26 гражданских и еще 46 получили ранения. Об этом сообщает агентство Reuters. Последовавшие за этим удары пакистанских военных по индийской части Кашмира, по данным местной полиции, привели к гибели 10 человек, еще 48 получили ранения.

В свою очередь, министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью Bloomberg озвучил два варианта развития событий после того, как Индия начала военную операцию «Синдур» и нанесла удары по пакистанской территории.

«Мы все время говорили, в последние две недели, что мы никогда не инициировали ничего враждебного по отношению к Индии. Но если на нас нападут, мы ответим. Если Индия отступит, мы определенно прекратим эту напряженность», — заверил он.

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Между тем Reuters со ссылкой на источники в местных органах власти сообщило, что во время индийских ударов по Пакистану в Кашмире, территория которого поделена между этими двумя странами, потерпели крушение три истребителя. При этом агентство отметило, что принадлежность разбившихся самолетов неизвестна. Ранее пакистанские военные заявляли, что сбили три индийских военных самолета, однако остается неясным, идет ли речь об одних и тех же истребителях.

В свою очередь, министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил местным СМИ, что индийские военные на нескольких пограничных постах на линии разграничения в Кашмире подняли белый флаг.

«Мы проявляли сдержанность, когда это было необходимо, но отвечали полной силой, когда требовалось. Позор Индии заключается не только в ее провалившейся военной авантюре, но и в том, что теперь она вынуждена поднять белый флаг перед всем миром», — заявил Тарар.

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Накануне Индия нанесла удары по нескольких объектам в Пакистане, объявив о начале военной операции «Синдур». Поводом для нее стал недавний теракт, совершенный в Кашмире членами террористической организации базирующейся в Пакистане. Жертвами вооруженного нападения боевиков, атаковавших группу туристов, стали тогда 26 человек.