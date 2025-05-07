EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Индия и Пакистан сообщили о десятках погибших в результате обмена ударами

2 минуты чтения 09:03

В результате ударов, которые армия Индии нанесла по целям в Пакистане, там погибли 26 гражданских и еще 46 получили ранения. Об этом сообщает агентство Reuters. Последовавшие за этим удары пакистанских военных по индийской части Кашмира, по данным местной полиции, привели к гибели 10 человек, еще 48 получили ранения.

В свою очередь, министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью Bloomberg озвучил два варианта развития событий после того, как Индия начала военную операцию «Синдур» и нанесла удары по пакистанской территории. 

«Мы все время говорили, в последние две недели, что мы никогда не инициировали ничего враждебного по отношению к Индии. Но если на нас нападут, мы ответим. Если Индия отступит, мы определенно прекратим эту напряженность», — заверил он.

Наемник ЧВК «Вагнер» обвинил государство в обмане
Наемник ЧВК «Вагнер» обвинил государство в обмане
Его жалобы набрали миллион просмотров. Но это не помогло, и теперь он на грани отчаяния и думает вернуться на войну
Общество11 минут чтения

Между тем Reuters со ссылкой на источники в местных органах власти сообщило, что во время индийских ударов по Пакистану в Кашмире, территория которого поделена между этими двумя странами, потерпели крушение три истребителя. При этом агентство отметило, что принадлежность разбившихся самолетов неизвестна. Ранее пакистанские военные заявляли, что сбили три индийских военных самолета, однако остается неясным, идет ли речь об одних и тех же истребителях.

В свою очередь, министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил местным СМИ, что индийские военные на нескольких пограничных постах на линии разграничения в Кашмире подняли белый флаг. 

«Мы проявляли сдержанность, когда это было необходимо, но отвечали полной силой, когда требовалось. Позор Индии заключается не только в ее провалившейся военной авантюре, но и в том, что теперь она вынуждена поднять белый флаг перед всем миром», — заявил Тарар.

Кадыров попросил освободить его от должности
Кадыров попросил освободить его от должности
Ранее СМИ писали о серьезных проблемах со здоровьем у главы Чечни. Он надеется, что его просьбу удовлетворят
Политика4 минуты чтения

Накануне Индия нанесла удары по нескольких объектам в Пакистане, объявив о начале военной операции «Синдур». Поводом для нее стал недавний теракт, совершенный в Кашмире членами террористической организации базирующейся в Пакистане. Жертвами вооруженного нападения боевиков, атаковавших группу туристов, стали тогда 26 человек.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мы потеряли свою дочь
Общество
Мы потеряли свою дочь
Она пропала из виду всего на 15 минут. Мы не можем найти ее больше 10 лет
17:00
Наемник ЧВК «Вагнер» обвинил государство в обмане
Общество
Наемник ЧВК «Вагнер» обвинил государство в обмане
Его жалобы набрали миллион просмотров. Но это не помогло, и теперь он на грани отчаяния и думает вернуться на войну
00:01
Кадыров попросил освободить его от должности
Политика
Кадыров попросил освободить его от должности
Ранее СМИ писали о серьезных проблемах со здоровьем у главы Чечни. Он надеется, что его просьбу удовлетворят
15:43 6 мая
Зумеры придумали новый способ заработка
Мир
Зумеры придумали новый способ заработка
Они сдают в аренду свои платья, пиджаки и кроссовки и получают за это тысячи долларов
00:01 6 мая
Моя жена совершила транспереход
Общество
Моя жена совершила транспереход
Теперь у меня муж. Я принимаю его таким, каким он хочет быть, и люблю все так же
00:01 5 мая
Темное прошлое
Криминал
Темное прошлое
Девушка узнала, что бойфренд ее мамы — убийца. Она пыталась помешать их отношениям, но вскоре пропала
17:00 4 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования