Тысячи людей едут в Японию ради обычной телефонной будки

Эту телефонную будку в своем саду в Японии поставил пенсионер, когда скорбел по умершему брату. После крупнейшего в истории страны землетрясения он переместил ее на горный склон, чтобы все скорбящие могли «позвонить» погибшим близким. Со временем люди из разных стран стали ездить в Японию ради этой будки. Как случайная инициатива вдохновила людей по всему миру — в материале «Холода‎»‎.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

Итару Сасаки работал на металлургическом заводе в японском городе Камаиси, а выйдя на пенсию, переехал в прибрежный город Оцути на северо-востоке страны. На участке у своего дома он построил дзен-сад, небольшую ферму, кузницу, библиотеку, кафе, детскую площадку и дом на дереве. Сад Сасаки привлек внимание соседей — они стали заказывать у него проекты для своих участков.

Сасаки понравилась белая телефонная будка, стоявшая у отеля в Камаиси. Он хотел купить ее, чтобы использовать в своем проекте благоустройства, но не смог убедить владельцев продать ее. Однако оказалось, что похожая будка стояла без дела у его друга из соседнего города, — и он подарил ее Сасаки в 2010 году.

Итару Сасаки. Фото: Issei Kato / Reuters

Сперва он поставил будку для украшения сада, а затем стал уединяться в ней, чтобы поразмышлять о своем двоюродном брате, который недавно умер от рака. Сасаки назвал будку Kaze no Denwa — «телефон ветра». «Мои мысли нельзя было передать по обычной телефонной линии, — рассказывал Сасаки. — Я хотел, чтобы их донес ветер».

50 тысяч посетителей

11 марта 2011 года в Японии произошло крупнейшее в истории страны землетрясение с цунами, погибли почти 20 тысяч человек. Оцути, где жил Сасаки, сильно пострадал. Тогда он открыл свой сад для посетителей, чтобы все скорбящие жители города могли прийти, «прислонить телефонную трубку к уху» в его будке и проститься с умершими.

Вскоре и из других городов стали приезжать в Оцути ради будки. Один из посетителей рассказал, что признался в любви своей будущей жене еще в школе, за время совместной жизни у них родилось четверо детей. После землетрясения он искал свою жену несколько дней. «Все произошло в одно мгновение, но я не могу забыть это даже сейчас», — говорил он спустя 10 лет после трагедии.

Здесь капитулировали нацисты В небольшом кабинете французского колледжа официально закончилась война с гитлеровской Германией. Вот как это было Мир 5 минут чтения

Другая посетительница приходила в будку, чтобы позвонить покойному мужу, с которым она прожила в браке 44 года, и спрашивала его, чем он был занят все эти дни. Женщина рассказывала, что иногда ей казалось, что она слышит мужа на другом конце линии, и это ее поддерживало.

Со временем «телефон ветра» стали использовать не только те, чьи родные погибли в катастрофе, но и другие люди, потерявшие близких. С 2011 года будку посетили не менее 50 тысяч человек.

Карта «телефонов ветра»

В 2020 году у американки Эми Доусон умерла дочь. Доусон стала изучать техники проживания горя, но ей ничего не помогало. «Поиск моей маленькой девочки на небесах полностью поглотил меня, я хотела убедиться, что ей не одиноко и она не напугана», — рассказывала Доусон.

Фото: Issei Kato / Reuters

Читая книги и блоги о горевании, она наткнулась на историю «телефона ветра» и вдохновилась идеей Сасаки. Доусон не смогла приехать в Японию, но установила «телефон ветра» в собственном саду, и это помогло ей справляться с горем.

Вскоре она создала платформу My Wind Phone, на которой составила карту «телефонов ветра» и предложила людям создавать новые. В 2021 году анонимный художник установил «телефон ветра» в лесу на горе Аспен в Колорадо, США, чтобы помочь людям справиться с горем во время пандемии COVID-19. А в 2023 году такой телефон поставили и в городе Ньюмаркет в канадской провинции Онтарио. Как утверждает Доусон, на момент создания сайта в мире было всего 20 таких телефонов, а сейчас их 376.

Я был гражданином СССР, но теперь я никто Я служил в армии России, но у меня нет документов, а власти хотят депортировать меня на родину — в Советский Союз Общество 8 минут чтения

В ноябре 2024 года Доусон опубликовала на платформе рекомендации по установке «телефонов ветра». Там говорилось, что они должны стоять в тихом месте, и главное — быть свободными для посещения.

Кино и детские книги про горе

Идея Сасаки вдохновила людей создавать произведения искусства по мотивам «телефона ветра». В 2016 году два японских режиссера, Томохико Йокояма и Ре Урабе, сняли документальный фильм «The Phone Of the Wind: Whispers To Lost Families», в котором рассказали истории людей, которые «звонят» своим умершим близким.

В 2019 году британская писательница Хизер Смит и иллюстратор Рейчел Вада выпустили детскую книгу «The Phone Booth in Mr. Hirota’s Garden». По сюжету, цунами разрушает деревню главного героя Макио, погибает его отец, и он теряет голос. Вся деревня замолкает от горя. Однажды его сосед устанавливает телефонную будку в своем саду. Наблюдая за тем, как жители деревни приходят к будке, Макио понимает, для чего ее построили, и сам находит утешение и снова начинает разговаривать.

Кадр: фильм Voices in the Wind

В 2020 году вышел художественный фильм «Voices in the Wind» режиссера Нобухиро Сува. По сюжету, 17-летняя Хару живет в Хиросиме. Во время цунами 2011 года она потеряла родителей и младшего брата. Героиня отправляется в Оцути, где жила до катастрофы, и приезжает в свой дом, от которого осталось всего несколько стен. После этого она узнает про «телефон ветра» и идет туда, чтобы справиться с эмоциями.

В 2021 году итальянская писательница Лаура Имаи Мессина выпустила роман «The Phone Booth at the Edge of the World: A Novel», который рассказывает историю Юи. Она потеряла мать и дочь во время цунами и отправляется к «телефону ветра» в поисках утешения.

Сын известного продюсера сбил меня на электросамокате Я получила тройной перелом челюсти и лишилась многих зубов. Виновный избежал наказания, а его отец отказывается мне помогать Общество 11 минут чтения

В 2022 году вышла еще одна детская книга, «Calling the Wind» американской писательницы Труди Людвиг и иллюстратора Кэтрин Отоши. В маленькой деревне в Японии семья оплакивает потерю близкого человека. Когда герои находят телефонную будку на холме, они начинают говорить о своей боли, которую долго замалчивали.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети! Telegram Instagram Facebook TikTok X