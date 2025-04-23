26 человек погибли после нападения боевиков на туристов в Индии

В результате вооруженного нападения боевиков в регионе Кашмир на севере Индии погибли не менее 26 человек, в том числе двое иностранных туристов. Еще более 20 человек получили ранения, сообщает газета The Hindu.

По данным посольства России в Индии, данные о смерти россиян при обстреле туристов не поступали.

Представители армии Индии, в свою очередь, сообщили, что 23 апреля как минимум двух боевиков ликвидировали после того, как силы безопасности пресекли их попытку проникновения в союзную территорию Джамму и Кашмир через линию контроля с Пакистаном в округе Барамулла.

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Инцидент произошел 22 апреля в городе Пахалгам. По данным The Hindu, боевики открыли стрельбу по туристам, которые шли по тропе в долине Байсаран. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием «Фронт сопротивления», поддерживаемая Пакистаном и признанная в Индии террористической.

По словам индийских властей, произошедшее является самым крупным терактом в союзной территории Джамму и Кашмире с 2019 года. Глава администрации Джамму и Кашмир Омар Абдулла заявил, что масштабы нападения на мирных жителей «превосходят все, что мы видели за последние годы». Премьер-министр Индии Нарендра Моди осудил нападение, назвав это «отвратительным преступлением». Он подчеркнул, что виновные понесут наказание.

Министерство иностранных дел Пакистана выразило «обеспокоенность» и соболезнования в связи с произошедшим, однако указало, что регионы Джамму и Кашмир являются «оккупированными Индией».

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После образования Пакистана как отдельного государства на основе мусульманских регионов Британской Индии, Джамму и Кашмир стал единственным индийским штатом с мусульманским большинством. В регионе действуют сепаратистские группировки, и власти Индии обвиняют в их поддержке Пакистан. Исламабад отвергает эти обвинения, заявляя, что жители Кашмира сами борются за свои права.