Индия атаковала Пакистан

В пакистанской части Кашмира произошли взрывы, сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев. Министерство обороны Пакистана обвинило в нападении Индию. Министерство обороны Индии объявило, что начинает против Пакистана операцию под названием Sindoor. Пакистан пообещал ответить «в то время и в том месте, которое он выберет сам».
«Некоторое время назад индийские вооруженные силы начали операцию «Синдур», нанеся удар по террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированных Пакистаном Джамму и Кашмире, откуда планируются и направляются террористические атаки на Индию», — сказано в пресс-релизе индийской армии. Военные утверждают, что поразили девять целей и при этом не бьют по военным объектам Пакистана.
По данным пакистанского телеканала Samaa, Пакистан закрыл свое воздушное пространство на 48 часов. Также Samaa сообщает, что Пакистан нанес ответный удар, позднее это подтвердил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Источники канала в службах безопасности страны утверждают, что силы ПВО сбили два индийских истребителя Rafale.
По данным пакистанских военных, в результате ракетных ударов погибли по меньшей мере три человека, в том числе один ребенок, 12 человек были ранены. Полиция Индии сообщает, что при обстрелах со стороны Пакистана в Кашмире были ранены две женщины, одна из них находится в критическом состоянии.
Спустя примерно полчаса после объявления о начале операции «Синдур» армия Индии обвинила Пакистан в том, что его армия открыла артиллерийский огонь в Кашмире, нарушив тем самым соглашение о прекращении огня. Также об интенсивных взаимных обстрелах сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.
1 мая министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия нанесет удар «в течение ближайших 24-36 часов». По его словам, Индия планировала использовать в качестве «ложного предлога» террористическую атаку в Пахалгаме.
В результате нападения боевиков 22 апреля на туристов в подконтрольной Индии части Кашмира погибли не менее 26 человек. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием «Фронт сопротивления», поддерживаемая Пакистаном и признанная в Индии террористической.