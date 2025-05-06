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Мир

Индия атаковала Пакистан

2 минуты чтения 23:45 6 мая | Обновлено: 01:01

В пакистанской части Кашмира произошли взрывы, сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев. Министерство обороны Пакистана обвинило в нападении Индию. Министерство обороны Индии объявило, что начинает против Пакистана операцию под названием Sindoor. Пакистан пообещал ответить «в то время и в том месте, которое он выберет сам».

«Некоторое время назад индийские вооруженные силы начали операцию «Синдур», нанеся удар по террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированных Пакистаном Джамму и Кашмире, откуда планируются и направляются террористические атаки на Индию», — сказано в пресс-релизе индийской армии. Военные утверждают, что поразили девять целей и при этом не бьют по военным объектам Пакистана.

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По данным пакистанского телеканала Samaa, Пакистан закрыл свое воздушное пространство на 48 часов. Также Samaa сообщает, что Пакистан нанес ответный удар, позднее это подтвердил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Источники канала в службах безопасности страны утверждают, что силы ПВО сбили два индийских истребителя Rafale.

По данным пакистанских военных, в результате ракетных ударов погибли по меньшей мере три человека, в том числе один ребенок, 12 человек были ранены. Полиция Индии сообщает, что при обстрелах со стороны Пакистана в Кашмире были ранены две женщины, одна из них находится в критическом состоянии.

Спустя примерно полчаса после объявления о начале операции «Синдур» армия Индии обвинила Пакистан в том, что его армия открыла артиллерийский огонь в Кашмире, нарушив тем самым соглашение о прекращении огня. Также об интенсивных взаимных обстрелах сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

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1 мая министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия нанесет удар «в течение ближайших 24-36 часов». По его словам, Индия планировала использовать в качестве «ложного предлога» террористическую атаку в Пахалгаме.

В результате нападения боевиков 22 апреля на туристов в подконтрольной Индии части Кашмира погибли не менее 26 человек. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием «Фронт сопротивления», поддерживаемая Пакистаном и признанная в Индии террористической.

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