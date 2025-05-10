Великая депрессия в США «помогла» Гитлеру стать фюрером

Обиженные немцы сами передали власть в его руки, хотя их предупреждали о последствиях

Адольф Гитлер боролся за власть годами — сначала хотел устроить революцию, а потом решил получить ее через выборы — что и сделал. За считанные месяцы после этого были запрещены все партии, кроме нацистской, закрыты независимые СМИ и распущены профсоюзы. Как демократия помогла установить диктатуру — в материале «Холода».

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Адольф Гитлер родился в 1889 году в бедной сельской семье в Австро-Венгрии. Его отец, Алоис, был небогатым чиновником. У него было много детей от разных женщин. Мать Гитлера Клара — его третья жена — состояла с ним в близком родстве, поэтому, чтобы заключить брак, они просили специальное разрешение церкви.

Его отец умер в 1903 году, мать тяжело болела, поэтому Гитлеру пришлось бросить учебу в городском училище Линца. Он мечтал о карьере художника и в 18 лет, разобравшись с наследством и получением сиротской пенсии, уехал в Вену, чтобы поступить в академию искусств. Однако он дважды провалил вступительные экзамены.

В те годы Гитлер много гулял, рисовал и читал. Недалеко от его дома распространяли журнал «Остара», издававшийся бывшим монахом Йоргом Ланцем фон Либенфельсом. Там писали о «борьбе арийцев» против «неполноценных рас» и призывали создать орден «белокурых господ». Гитлер стал преданным читателем журнала, и, как потом вспоминал Ланц фон Либенфельс, приходил к нему за старыми номерами — «молодой, бледный и скромный».

«Он не был революционером»

Прожив в Вене до 24 лет, Гитлер переехал в Мюнхен — город, известный в те годы как центр творческой интеллигенции. Там он жил один и зарабатывал на жизнь рисованием почтовых открыток. Спустя год после его переезда, 28 июня 1914 года, началась Первая мировой война.

Хотя Гитлер был подданным Австро-Венгрии, 3 августа он подал заявление добровольцем в армию Германии — в 16-й баварский резервный пехотный полк, а 4 августа получил повестку. Позже он написал, что этот период стал «самой незабываемой и самой великой порой» его жизни.

Гитлер (крайний справа) с сослуживцами. 1914. Фото: German Federal Archives

Вернувшись с войны, Гитлер жил и подрабатывал в казармах, не зная, куда ему дальше идти. Там ему предложили ходить на «курсы гражданственности» — уроки по истории, экономике и политике, которые в армии устраивали для солдат. На них он впервые публично выступил перед слушателями и заметил, что умеет удерживать внимание публики своей речью.

Осенью 1919 года по совету офицеров Гитлер вступил в политический кружок Немецкой рабочей партии. Партия тогда была совсем маленькой, она собиралась в подвале баварской пивной и состояла из нескольких десятков человек. Благодаря своему ораторскому таланту, Гитлер скоро стал отвечать в этой партии за агитацию: печатал листовки, развешивал объявления и выступал с эмоциональными речами поначалу перед сотнями, а вскоре — перед тысячами слушателей.

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В апреле 1920 года Гитлер окончательно ушел из армии в политику. К тому времени у него уже сложился фирменный стиль: агрессивные, легко запоминающиеся лозунги и эмоциональные выступления, которые привлекали все больше сторонников. Вскоре Немецкая рабочая партия была переименована в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию (НСДАП — по-немецки NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). В партию привлекли бывших военных и сформировали штурмовые отряды (СА).

Большое значение Гитлер придавал символике — флагам, униформе, церемониям, а также ввел свое «римское» приветствие, которым сторонники партии здоровались друг с другом. В том же 1920 году НСДАП по решению Гитлера приобрела правую газету Völkischer Beobachter и через нее начала распространять пропаганду своих идей.

«Он не был революционером, он был всего лишь одиноким человеком», — так описал Гитлера в юности его биограф и специалист по немецкой истории Иоахим Фест.

Революция и рейхстаг

В ноябре 1923 года Гитлер готовил путч: он собирался захватить власть в Баварии (федеральной земле на юге Германии, столицей которой является Мюнхен) и затем пойти на Берлин. Со штурмовиками СА он ворвался в пивную «Бюргербройкеллер», где собиралось руководство Баварии и местная интеллигенция. Угрожая оружием, он заставил политиков присоединиться к восстанию и объявил о создании в городе временного правительства. Это событие стало известно под названием «пивной путч».

Гитлер во время пропагандистского турне. Бавария, 1923. Фото: German Federal Archives

9 ноября колонна Гитлера вышла на марш по Мюнхену. Полиция открыла по ним огонь, в результате чего погибли 16 путчистов и четверо полицейских. Сам Гитлер сбежал, но вскоре был арестован. На суде он признал вину, хотя утверждал, что путч был актом патриотизма. Его приговорили к пяти годам заключения, но освободили досрочно через девять месяцев.

Несмотря на то, что пивной путч провалился, он сделал Гитлера популярным. В тюрьме он регулярно принимал посетителей, устраивал политические собрания с сокамерниками и получал письма поддержки — в том числе от Йозефа Геббельса, молодого доктора филологии, который потом стал министром пропаганды Третьего рейха.

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В тюрьме Гитлер написал первую часть своей книги «Mein Kampf» (в переводе с немецкого — «Моя борьба»). Это была смесь автобиографии, идеологического манифеста и плана политических действий. Книга написана вычурным канцеляритом, полна повторов, противоречий и конспирологических теорий. Во многих проблемах человечества Гитлер обвинял евреев, а себя видел спасителем от этих «врагов».

После выхода из тюрьмы в январе 1925 года Гитлер обнаружил, что ситуация в стране улучшилась благодаря стабилизации валюты и американским займам: снизились уровни уличного насилия и безработицы. За это время укрепились центристские силы, а партию Гитлера запретили. Чтобы вернуться в политику, он пошел на аудиенцию к баварскому премьер-министру Генриху Хельду, и запрет сняли. Но партия сменила направление: она больше не планировала революцию, а боролась за власть в рейхстаге — нижней палате парламента страны.

«Вместо завоевания власти силой оружия, мы, к огорчению депутатов-католиков и марксистов, сунем наши носы в рейхстаг. И пусть на то, чтобы победить их по количеству голосов, понадобится больше времени, чем на то, чтобы их расстрелять, в конце концов их же собственная конституция всучит успех нам в руки. Любой легальный процесс — процесс медленный», — писал в те годы Гитлер одному из своих сторонников.

Но и тут Гитлер не сразу пришел к успеху. Членам НСДАП запрещали выступать публично, среди его сторонников начались распри, партии не хватало денег. Радикальные заявления партии не находили отклика у немцев, наконец получивших хоть какую-то стабильность. Поддерживали НСДАП только водители, вышибалы и бывшие военные.

Из-за затянувшегося кризиса в партии некоторые ее члены стали склоняться к левым идеям. Чтобы прекратить разногласия, 14 февраля 1926 года Гитлер собрал сторонников в Бамберге и обвинил несогласных с ним в предательстве. После этого он изменил устав партии и стал лично назначать руководителей.

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На парламентских выборах в Германии 20 мая 1928 года НСДАП набрала всего 2,6% голосов избирателей. Партия заняла девятое место, и в рейхстаг от нее прошло только 12 человек. Сам Гитлер не мог участвовать в выборах, потому что на тот момент у него не было немецкого гражданства.

«Власть глупости и посредственности»

В 1929 году министр иностранных дел Веймарской республики Густав Штреземан договорился с США о крупных займах для поддержки промышленности. Однако, чтобы этого добиться, ему пришлось пересмотреть выплаты репараций, которые Германия должна была выплачивать после проигрыша в Первой мировой. Теперь страна должна была платить ежегодно меньшие суммы, но зато сроки выплат продлевались. Многие восприняли это как унизительное признание вины немцев.

Для Гитлера и его партии это стало удобным поводом для пропагандистской кампании. Он объединился с влиятельным консерватором Альфредом Гугенбергом, который контролировал крупный издательский концерн «Hugenberg Press», печатавший более 1600 газет по всей Германии. Гугенберг также помог Гитлеру подружиться с владельцами крупных компаний, которые стали финансировать его партию, опасаясь коммунистической революции.

Толпы людей наблюдают за происходящим на углу Уолл-стрит и Брод-стрит, где находится Нью-Йоркская фондовая биржа, 1929 год. Фото:

Brandstaetter Images / Getty Images

А в октябре 1929 года рухнула фондовая биржа в Нью-Йорке: американские банки перестали давать займы немецким политикам и начали требовать долги. Германии было нечем платить, и экономика снова оказалась в кризисе: закрывались заводы, тысячи немцев потеряли работу. К весне 1930 года безработица затронула три миллиона человек, а к осени — уже 4,5 миллиона.

Из-за этого популярность радикальных сил — коммунистов и нацистов — росла. Центристский политик Генрих Брюнинг, занимавший с марта 1930 года пост рейхканцлера (должность, схожая с постом премьер-министра), пытался стабилизировать экономику жесткими мерами: урезал пенсии, увеличивал налоги и сокращал госрасходы. У его партии не было парламентского большинства, но президент Пауль фон Гинденбург позволял ему управлять страной с помощью чрезвычайных постановлений, которые парламент мог отменить, только проголосовав против них большинством голосов.

Эти меры и неспособность партий рейхстага договориться друг с другом вызвали еще больше недовольства в обществе. Вскоре люди вышли на протесты: в мае 1929 года полиция расстреляла первомайскую демонстрацию коммунистов в Берлине. Штурмовики СА тоже участвовали в разгоне митингов левых, а также провоцировали драки с оппонентами и устраивали погромы.

Открытие V Рейхстага 13 октября 1930 года. Фото: German Federal Archives

14 сентября 1930 года президент Гинденбург решил распустить парламент и провести внеочередные выборы. На них НСДАП получила 18,3% голосов, став второй после социал-демократов. Гитлер сумел привлечь к голосованию не только молодежь, но и аполитичных граждан, разочаровавшихся в республике.

«[Демократия] — это власть глупости, посредственности, половинчатости, трусости, слабости, бездарности», — кричал в тот год Гитлер с трибун.

Весной 1932 года Гитлер, уже получивший немецкое гражданство, выдвинулся на пост президента, став соперником действующего президента, 84-летнего Пауля фон Гинденбурга, и коммуниста Эрнста Тельмана. Он объехал 21 город, выступал на радио и транслировал выступления с помощью передвижных станций по всей Германии для еще большей агитации.

«Я знаю ваш девиз! Вы говорите: “Мы останемся у власти любой ценой”, а я говорю вам: мы свергнем вас в любом случае!» — обличал Гитлер действующую власть в одном из выступлений

В первом туре выборов 13 марта Гинденбург набрал 49,5% против 30,1% у Гитлера. Во втором туре 10 апреля Гитлер увеличил свой результат до 36,7%, однако все равно проиграл Гинденбургу, набравшему 53,05%.

На последнем дыхании

В мае 1932 года после победы на выборах президент Гинденбург отправил в отставку канцлера Брюнинга, утратившего его доверие, и передал эту должность беспартийному консервативному политику Францу фон Папену. Чтобы укрепить свое положение, тот заручился поддержкой НСДАП и снял запрет на деятельность нацистских штурмовых отрядов.

После выборов обстановка стала еще более нестабильной. Фон Папен не имел поддержки в парламенте, а НСДАП и коммунисты, вместе контролировавшие значительную часть рейхстага, не могли договориться, чтобы работать конструктивно. Из-за этого Гинденбург вновь распустил парламент и назначил очередные выборы, на которых НСДАП одержала победу: 37,3% голосов и 230 мест в рейхстаге.

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Во время избирательной кампании штурмовики СА нападали на оппонентов, запугивали членов других партий и устраивали столкновения на улицах. В Пруссии произошло более 500 уличных столкновений, погибли более 100 человек, после чего фон Папен ввел в регионе чрезвычайное положение, чтобы отстранить от власти социал-демократическое правительство и передать контроль военным. Все произошло без одобрения парламента.

Несмотря на победу НСДАП на выборах, сформировать парламентское большинство партия не смогла: ни одна из партий не согласилась войти в коалицию с нацистами. Тем не менее влияние партии в парламенте усилилось, и спикером рейхстага стал Герман Геринг — соратник Гитлера.

В сентябре 1932 года рейхстаг выразил недоверие президенту и его министрам, и на ноябрь опять были назначены выборы. На них НСДАП снова заняла первое место, но получила 33,1% голосов — меньше, чем в июле. Нацисты восприняли это как поражение. Йозеф Геббельс в дневниках в конце 1932 года писал: «надежды полностью исчезли», «мы на последнем дыхании», «нет денег, никто не дает кредит».

Коммунисты набрали 16,9%, а социал-демократы — 20,4%. Но левые силы снова не объединились: под давлением политики Сталина Коммунистическая партия Германии отказывалась сотрудничать с социал-демократами, называя эту партию «социал-фашистской». Это сделало формирование парламентского большинства невозможным.

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Германия вновь оказалась в состоянии политического кризиса. Канцлер Фон Папен оставался у власти без поддержки рейхстага. В попытке найти компромисс, 2 декабря 1932 года президент Гинденбург назначил новым канцлером генерала Курта фон Шлейхера — бывшего министра обороны. Шлейхер надеялся расколоть НСДАП и расположить к себе часть умеренных нацистов, но его попытки провалились. Не имея парламентской поддержки, на этом посту он продержался менее двух месяцев.

По традиции канцлером должен был стать лидер партии с наибольшим числом мест в рейхстаге, то есть Гитлер. Но президент Гинденбург относился к нему с презрением. В течение нескольких недель страна пребывала в политической неопределенности: с одной стороны, у нацистов было большинство голосов, с другой — президент отказывался назначать их лидера канцлером.

Гитлеру, стоящему у окна рейхсканцелярии, аплодируют в день его вступления в должность канцлера. 30 января 1933 года. Фото: Robert Sennecke / German Federal Archives

Выход из этой ситуации был найден не через официальные процедуры, а в закулисных переговорах, в которых участвовали ключевые представители германской элиты. Бывший канцлер Франц фон Папен, который хотел вернуться к власти, увидел в союзе с Гитлером возможность для себя. Он предложил Гинденбургу назначить Гитлера канцлером, но окружить его консервативными и монархистскими министрами — а себя самого предлагал на пост вице-канцлера. По его расчетам, так можно было бы сдерживать политические амбиции Гитлера. 30 января 1933 года Адольфа Гитлера назначили рейхсканцлером Германии.

Фюрер германской нации

Уже через три дня после этого министр внутренних дел Пруссии Герман Геринг запретил все митинги и демонстрации коммунистов. Когда члены компартии вышли на протест, их жестоко разогнала полиция: только в первые дни после запрета погибли как минимум 15 человек, около 150 были ранены.

Еще через пару недель Геринг фактически дал разрешение полиции и штурмовым отрядам СА применять насилие при задержаниях, если они считали это необходимым. Оппонентов НСДАП, а вместе с ними неугодных правительству писателей, адвокатов и врачей арестовывали. Их квартиры взламывали, а сопротивлявшихся просто убивали.

Отставной генерал и герой Первой мировой войны Эрих Людендорф в письмах упрекал Гинденбурга за назначение Гитлера. Он писал, что тот «отдал страну во власть самого большого демагога всех времен», и предрекал, что Гитлер «столкнет рейх в пропасть и принесет нации невообразимое горе». «Будущие поколения проклянут вас за этот поступок», — писал он. Но президент игнорировал происходящее, более того — он ставил в заслугу Гитлеру расправу над «неуправляемыми» членами парламента.

Пожар в здании рейхстаге в 1933 году. Фото: U.S. National Archives and Records Administration

Тем временем Гитлер хотел провести новые парламентские выборы, чтобы укрепить свою власть. Обстоятельства сыграли его партии на руку. 27 февраля 1933 года в Берлине загорелось здание рейхстага. На месте задержали нидерландского коммуниста Маринуса ван дер Люббе. Существуют разные версии произошедшего: одни считают, что это была нацистская провокация, другие — что ван дер Люббе действовал в одиночку и страдал психическим расстройством. Как бы то ни было, нацисты немедленно обвинили Коммунистическую партию Германии в организации поджога и начали массовые репрессии.

На следующий день Гинденбург по требованию Гитлера подписал чрезвычайный указ «О защите народа и государства». Этот документ фактически отменил положения конституции о гражданских правах: неприкосновенность личности и имущества, свободу слова, собраний и союзов. Всего за несколько недель были задержаны около 10 тысяч человек, в том числе лидер коммунистов Эрнст Тельман.

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Но даже несмотря на репрессии и подавление оппозиции, на внеочередных выборах 5 марта 1933 года НСДАП не смогла получить абсолютного большинства — она набрала 43,9% голосов. Социал-демократы получили 18,2%, коммунисты — 12,3%. Однако из-за поджога рейхстага всех коммунистических депутатов арестовали под предлогом защиты государства, не дав им приступить к работе. Так как количество мест в парламенте таким образом сократилось, набранного НСДАП количества голосов хватило, чтобы считаться большинством.

Уничтожение парламентской республики произошло 23 марта, когда рейхстаг принял так называемый «Закон о чрезвычайных полномочиях». Он позволял правительству (президенту и его министрам) и лично рейхсканцлеру издавать законы без участия парламента. Сторонники Гитлера добились его принятия, несмотря на сопротивление социал-демократов.

Концентрационный лагерь Дахау, 1933 год. Фото: Hulton-Deutsch Collection / CORBIS / Getty Images

В конце марта 1933 года нацисты открыли первый концентрационный лагерь в городе Дахау под Мюнхеном — туда начали отправлять коммунистов, социал-демократов и других противников режима на «перевоспитание». Считается, что именно там сторонники Гитлера начали испытывать свою систему физических наказаний и психологического воздействия на людей.

В течение следующих месяцев нацисты ликвидировали всех политических конкурентов: в мае запретили профсоюзы, в июне — Социал-демократическую партию, а в июле — все остальные партии, кроме НСДАП. Вся власть перешла в руки одной партии — и одного человека.

После смерти президента Гинденбурга 2 августа 1934 года Гитлер не стал проводить выборы. Вместо этого он объединил президентские и рейхканцлерские полномочия и 19 августа провел референдум, который провозгласил его «фюрером германской нации». Германия стала тоталитарным государством, где парламент больше не играл никакой роли, а любые формы несогласия жестоко подавлялись.

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