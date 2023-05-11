«Секс меня не интересует»

Если вы замечали за собой, что вам практически не хочется секса, возможно, дело в асексуальности. При этом люди, которые идентифицируют себя как асексуалы, могут заниматься сексом, влюбляться и вступать в долгосрочные отношения. Вместе с клиническим психологом и ведущей курса по сексологии Ксенией Беловой разбираемся, как может проявляться асексуальность и как совершить каминг-аут в мире, где поп-культура сексуализированна и может казаться, что все вокруг либо думают о сексе, либо им занимаются.

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Что такое асексуальность?

Это сексуальная ориентация. Асексуалом считается человек, у которого нет сексуального влечения или есть, но оно слабое или случается редко.

Ориентация формируется в период с 12 до 20 лет. Однако, если человек в подростковом возрасте считает, что его, например, привлекает исключительно противоположный пол, это не значит, что так будет всегда. В течение жизни люди могут узнавать себя лучше и открывать новые практики, которые им интересны, и категории людей, которые вызывают у них сексуальный интерес.

Это точно не дисфункция?

Нет. Раньше асексуальность рассматривалась в DSM (Международная классификация болезней) как «гипоактивное расстройство сексуального влечения» (Hypoactive Sexual Desire Disorder). Однако в DSM-V, которая вышла в 2013 году, авторы уточнили, что симптомы расстройства для диагностики должны продолжаться больше шести месяцев и приносить «клинически значимый дистресс». То есть простого отсутствия сексуального влечения недостаточно, чтобы поставить диагноз.

Это подчеркивает важный момент: асексуальность — такая же нормальная ориентация, как и любые другие. Пока человек не испытывает значительный дискомфорт, нет смысла считать, что у него расстройство.

Асексуалы могут хотеть заниматься сексом?

Отношение асексуала к сексу, мастурбации и отношениям зависит от отдельно взятого человека. Он может возбуждаться, вступать в романтические отношения, мастурбировать, влюбляться и заниматься сексом. Например, асексуал может хотеть получить оргазм или применить какие-нибудь практики с партнером.

Есть разные виды асексуальности. Например, купиосексуальность. Это когда у человека есть желание секса, но нет интереса к кому бы то ни было: «Я хочу секса, но у меня нет объекта, с которым мне бы его хотелось».

Также есть литосексуальность. Такой человек испытывает сексуальное влечение, но не хочет, чтобы оно было взаимным. Ему может быть неприятна мысль, что кто-то испытывает к нему интерес. Его сексуальное влечение может пропасть, когда он узнает, что его чувства взаимны.

В рамках асексуальности есть подкатегория демисексуалов. Это люди, у которых сексуальное влечение появляется только после того, как с человеком устанавливается крепкая эмоциональная связь.

Как понять, асексуален ли я?

Это вопрос самоидентификации и вашего выбора. Чтобы ответить на вопрос «Асексуал я или нет?», сначала задайте себе ряд других: вы когда-нибудь испытывали сексуальное влечение к другим людям? Хочется ли вам участвовать в каких-либо сексуальных практиках? Считаете ли вы секс важной частью романтических отношений? Как давно вы не испытываете сексуального влечения? Чувствуете ли вы дискомфорт по этому поводу?

Изначально у каждого человека есть собственная норма сексуального желания. Как часто ему хочется секса? Как часто он фантазирует о нем? Если вам продолжительное время не хочется секса, стоит задуматься: какой у этой ситуации контекст? После чего это произошло? Может быть, сейчас я нахожусь в периоде затяжной депрессии? Может быть, я переживаю сильный стресс? Если отсутствие сексуального желания и мыслей о сексе не входит в вашу «норму», вряд ли это можно назвать асексуальностью. Асексуалы — это люди, которым стабильно неинтересен или не очень интересен секс. Неважно, в хорошем или в плохом настроении.

Могут ли асексуалы вступать в отношения с людьми другой ориентации?

Да. У асексуала вполне могут быть комфортные романтические отношения с человеком любой ориентации. Главное — договариваться друг с другом. Для этого асексуалу важно определить, какое поведение партнера ему комфортно и некомфортно, и установить границы. Например, одному человеку с асексуальностью может быть неприятна мысль, что партнер занимается сексом с другим человеком. Другому эта практика может показаться вполне комфортной.

Эта ориентация — следствие травмы?

В психологии за основу берется биопсихосоциальная модель. Она значит, что все особенности человека зависят от трех факторов в совокупности. Мы не можем сказать, что конкретно в диагнозе зависит от биологии, что — от социума, а что — от индивидуальных психологических особенностей. Аналогично мы не можем сказать за всех асексуалов, почему у них сформировалась именно такая ориентация.

Конечно, какие-то асексуалы пережили травму, связанную с сексом. Однако это не значит, что именно она привела к формированию ориентации. Похожий опыт могли пережить люди с другими ориентациями. А также есть много асексуалов, которые не столкнулись с такой ситуацией. Поэтому обобщать человеческий опыт и утверждать, что асексуальность — это следствие ПТСР, некорректно.

Как обсудить свою асексуальность с партнером?

Каминг-аут — это эмоционально сложное событие. Иногда подготовиться к нему трудно, даже если вы планируете говорить с близким человеком. Асексуалам совершить каминг-аут может быть сложно, потому что культура очень сексуализированна. Мы видим секс везде: и в кино, и в рекламе шин. Из-за этого у многих складывается стереотип, что все постоянно или думают о сексе, или им занимаются.

Перед тем как рассказать кому-то о своей ориентации, стоит подготовиться к тому, что реакция может быть непредсказуемая. Поэтому важно по возможности открываться перед людьми, которые поддержат вас.

Попробуйте придумать текст для каминг-аута. Пропишите в нем все свои границы: что вы думаете о сексе? Хочется ли вам его? Если да, то когда? При каких обстоятельствах? Хочется ли вам когда-нибудь вступить в романтические отношения? Как они будут выглядеть?

Что делать, если мне некомфортно с собственной асексуальностью?

Важно напоминать себе, что асексуальность — это спектр и существуют разные виды этой ориентации. Некоторые асексуалы хотят секса, и это нормально. Можно почитать тематические блоги или вступить в группы или сообщества на эту тему. Это поможет вам чувствовать себя менее одиноко. Также асексуалы могут переживать, что не найдут партнера, которому было бы комфортно с их ориентацией. Однако люди не выбирают друг друга только по одному критерию и умеют договариваться. Если партнер будет ценить вас и ваши предпочтения, вы всегда сможете обсудить личные границы и решить, как будут выглядеть ваши отношения.