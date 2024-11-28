Люди разочаровались в приложениях для знакомств и вернулись к поиску партнеров оффлайн

Знакомства в реальной жизни снова вошли в моду. Все больше пользователей разочаровываются в дейтинг-приложениях, которые, по их словам, не оправдывают ожиданий о качественных знакомствах. Об этом пишет The Times, со ссылкой на ежегодный отчет независимого регулятора Великобритании Ofcom, в котором представлен анализ цифровых привычек пользователей.

Согласно отчету, приложения для знакомств столкнулись с сокращением числа пользователей. Tinder, одно из самых популярных дейтинг-приложений, потерял 600 тысяч пользователей, Hinge — 131 тысячу, Bumble — 368 тысяч, а Grindr — 11 тысяч, сообщил регулятор.

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Так происходит по ряду причин. Многие миллениалы, которые первыми начали пользоваться приложениями для знакомств, заявили, что они не помогли им найти любовь, как обещали. Пользователи также жаловались, что столкнулись там с плохим отношением, игнорированием, и фейковыми аккаунтами.

Отмечается, что поколение Z меньше интересуется приложениями для знакомств. Опрос, проведенный изданием Axios и исследовательской компанией Generation Lab в 2023 году, показал, что 79% студентов в США используют дейтинг-приложения реже одного раза в месяц.

В июле Match Group, владеющая Tinder, Hinge, Plenty of Fish и OkCupid, объявила о сокращении нас 6% своего мирового штата сотрудников из-за падения числа пользователей. Компания отметила, что молодежь ищет «менее напряженные и более аутентичные способы знакомства». Сообщается, что многие из них вероятно возвращаются к общению в реальной жизни.

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Тренер по знакомствам Джеймс Прис рассказал, что все его клиенты «ненавидят приложения для знакомств». По его словам, они чувствуют, что вынуждены использовать их для того, чтобы познакомиться с людьми, но при этом не достигают того успеха, на который рассчитывали.

Прис отметил, что в дейтинг-приложениях сидят больше мужчин, чем женщин. Он считает, что мужчины теряют интерес из-за конкуренции, а женщины сталкиваются с тем, что их забрасывают сообщениями неинтересные им люди.

«Алгоритмы в этих приложениях созданы для того, чтобы зарабатывать деньги, а не для того, чтобы реально помогать людям. Приложения не хотят, чтобы вы нашли кого-то. Они хотят, чтобы вы оставались там как можно дольше и продолжали тратить свои деньги», — сказал Прис.

В отчете Ofcom также говорится, что женщины в среднем проводят в интернете на 30 минут больше, чем мужчины — 4 часа 36 минут против 4 часов 3 минут. Среди зумеров этот разрыв составляет целый час в день.