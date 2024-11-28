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Мир

Люди разочаровались в приложениях для знакомств и вернулись к поиску партнеров оффлайн

14:43 28.11.2024

Знакомства в реальной жизни снова вошли в моду. Все больше пользователей разочаровываются в дейтинг-приложениях, которые, по их словам, не оправдывают ожиданий о качественных знакомствах. Об этом пишет The Times, со ссылкой на ежегодный отчет независимого регулятора Великобритании Ofcom, в котором представлен анализ цифровых привычек пользователей.

Согласно отчету, приложения для знакомств столкнулись с сокращением числа пользователей. Tinder, одно из самых популярных дейтинг-приложений, потерял 600 тысяч пользователей, Hinge — 131 тысячу, Bumble — 368 тысяч, а Grindr — 11 тысяч, сообщил регулятор.

Я 8 лет сидела в дейтинг-приложениях и отказалась от них
Я 8 лет сидела в дейтинг-приложениях и отказалась от них
Там царят сексизм и объективация и стало невозможно найти нормального партнера
Общество6 минут чтения

Так происходит по ряду причин. Многие миллениалы, которые первыми начали пользоваться приложениями для знакомств, заявили, что они не помогли им найти любовь, как обещали. Пользователи также жаловались, что столкнулись там с плохим отношением, игнорированием, и фейковыми аккаунтами.

Отмечается, что поколение Z меньше интересуется приложениями для знакомств. Опрос, проведенный изданием Axios и исследовательской компанией Generation Lab в 2023 году, показал, что 79% студентов в США используют дейтинг-приложения реже одного раза в месяц.

В июле Match Group, владеющая Tinder, Hinge, Plenty of Fish и OkCupid, объявила о сокращении нас 6% своего мирового штата сотрудников из-за падения числа пользователей. Компания отметила, что молодежь ищет «менее напряженные и более аутентичные способы знакомства». Сообщается, что многие из них вероятно возвращаются к общению в реальной жизни.

Девушки устали от поведения мужчин в дейтинговых приложениях
Девушки устали от поведения мужчин в дейтинговых приложениях
Они выбирают саморазвитие вместо секса
Общество11 минут чтения

Тренер по знакомствам Джеймс Прис рассказал, что все его клиенты «ненавидят приложения для знакомств». По его словам, они чувствуют, что вынуждены использовать их для того, чтобы познакомиться с людьми, но при этом не достигают того успеха, на который рассчитывали.

Прис отметил, что в дейтинг-приложениях сидят больше мужчин, чем женщин. Он считает, что мужчины теряют интерес из-за конкуренции, а женщины сталкиваются с тем, что их забрасывают сообщениями неинтересные им люди.

«Алгоритмы в этих приложениях созданы для того, чтобы зарабатывать деньги, а не для того, чтобы реально помогать людям. Приложения не хотят, чтобы вы нашли кого-то. Они хотят, чтобы вы оставались там как можно дольше и продолжали тратить свои деньги», — сказал Прис.

В отчете Ofcom также говорится, что женщины в среднем проводят в интернете на 30 минут больше, чем мужчины — 4 часа 36 минут против 4 часов 3 минут. Среди зумеров этот разрыв составляет целый час в день.

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