«Холод» задал секс-блогерке Марии Чесноковой 11 вопросов о секс-игрушках, которые могут показаться вам стыдными. Как выбрать и где безопасно купить первую игрушку, как начать разговор на эту тему с партнером, можно ли брать девайсы у подружек и пробовать их с разными партнерами? Читайте в этом тексте.

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Мне и так нравится заниматься сексом. Зачем что-то покупать?

Секс-игрушки — инструмент, с помощью которого можно лучше узнать себя, раскрыть свою сексуальность и оргазмичность, проявить любопытство к себе и телу партнера. Также можно научить себя и партнера новым ощущениям: например, с помощью вакуумного стимулятора можно узнать, что такое мультиоргазмичность, достичь одновременного оргазма, если на это есть запрос, усилить стимуляцию эрогенных зон.

Многие не считают секс-игрушками лубрикант и презервативы, хотя, если выбрать необычные варианты, они тоже могут улучшить секс. Например, стандартные презервативы могут давить или не подходить по размеру, а если выбрать подходящие по размеру, будет комфортнее не только мужчине, но и его партнерше или партнеру. Хорошая смазка снижает вероятность микротравм слизистых, которые бывают у женщин, если они занимаются сексом при недостаточной возбужденности. А мужчины и вовсе часто привыкают мастурбировать без смазки, из-за чего снижается их чувствительность. Но она восстанавливается (в том числе во время парного секса), если начать использовать лубрикант.

Почти всегда люди покупают презервативы и лубриканты в ближайшей аптеке или супермаркете, где ограниченный выбор из монополистов вроде Durex и Contex, которыми некоторым может быть не очень приятно пользоваться. В секс-шопах же продаются разные бренды: там выше вероятность подобрать подходящий вам продукт. Например, если у человека аллергия на латекс, есть презервативы без него. Если есть аллергия на глицерин, можно подобрать лубрикант без этого компонента.

Лубриканты бывают нескольких типов: классические увлажняющие для всех видов секса, оральные с разными вкусовыми добавками и возбуждающие с эффектом холода, тепла, покалывания или прилива крови — все это усиливает и дает новые ощущения. Смазки можно использовать и при партнерском, и в соло-сексе.

С презервативами ясно. А какие еще бывают секс-игрушки и чем они отличаются?

Игрушки чаще всего делают из мягкого поливинилхлорида, силикона или каучукового латекса. С этими материалами могут смешивать разные вещества, которые делают игрушку более гибкой и технологичной. Правда, ученые признали, что некоторые из этих добавок, например фталаты, небезопасны.

Существует много вариантов классификаций игрушек. Самая популярная — деление на женские и мужские. Но это не очень корректно в контексте транс-людей. Есть девайсы, которые подходят для обладателей вагины и клитора и для обладателей пениса. Отдельно выделяют игрушки для анального секса — чаще всего они универсальны.

Также игрушки бывают разных видов: дилдо и фаллоимитатор — это копия эрегированного члена без мотора, и вибратор — он с мотором и может быть разных форм в виде кролика, бабочки, помады, перстня или массажера. Дилдо также может быть разной формы (с мошонкой или без, с двумя отростками, двусторонние) и из разного материала (киберкожи, силикона, латекса, пластика, металла и стекла).

Перед тем как выбирать игрушку, я всегда советую сходить в секс-шоп. Если в описании игрушки указан диаметр шесть сантиметров, то это ни о чем не скажет. А в магазине, видя игрушку, можно вспомнить размеры пенисов своих партнеров и сравнить, какой размер для вас удобнее. Исходя из этого, можно подобрать тот, который удовлетворит ваши потребности.

Если опыта проникающего секса у вас не было, то все равно лучше выбирать девайс вживую. Всегда лучше для начала взять маленькую игрушку и потом, если она будет не устраивать, заменить ее чем-то большим, чем взять что-то огромное, что потом будет пылиться на полке.

Я разделяю девайсы на две группы:

Помогающие в достижении оргазма и усилении ощущений. Сюда входят классические клиторальные или вагинальные вибраторы, вибраторы для точки G, вибраторы для двойной стимуляции ануса и вагины или клитора и влагалища, вакуумные и анальные игрушки, стимуляторы сосков. Также можно добавить подкатегорию игрушек для пар: вибраторы, насадки на пенис, дилдо, эрекционные кольца — их можно использовать для получения удовольствия каждым из партнеров. Но, на мой взгляд, такие игрушки часто слишком сложные в использовании и не всегда подходят под анатомию двух разных людей.

Фетишные игрушки для ролевой игры. Например, кинки-наряды, костюмы, наручники, ошейники, кляпы, бандажные ленты.

Как предложить партнеру использовать секс-игрушку?

Я бы заходила в эту тему через любопытство и начинала разговор так: «Смотри, есть такая игрушка, которую я увидела в инстаграме. Хочу попробовать ее с тобой». Важно сделать акцент на том, что вы хотите использовать девайс вместе, чтобы партнер не чувствовал себя выключенным из этого опыта. Партнер может почувствовать себя уязвленным и подумать, что его хотят заменить секс-игрушкой или что он вообще не нужен. А так, возможно, ему станет интересно поучаствовать и он встретит ваше предложение более открыто.

Мне кажется, лучше всего подходить к игрушкам с интересом и любопытством. Например, есть вакуумный стимулятор, который можно использовать для достижения оргазма у женщины. Она может поговорить с партнером и сказать: «Милый, мне будет приятно, если ты будешь стимулировать меня пальцами, а я буду дополнительно стимулировать свой клитор игрушкой. Это подарит мне самый яркий оргазм». Тогда и партнеру будет интересно поучаствовать, и у женщины будет классный опыт. Хотя изначально эта игрушка не предусматривает парного секса.

Для такого разговора лучше выбрать момент, когда оба партнера находятся в хорошем настроении, расслаблены и у обоих есть время, чтобы поговорить.

Я стесняюсь пользоваться такими вещами. Что делать?

Нужно провести с собой диалог и понять, что скрывается за вашим чувством стыда. Например, страх оказаться некрасивым или смешным в процессе секса. Затем, если вы с партнером близки и доверяете друг другу, можно объяснить свои чувства. Человек не сможет узнать, что у вас в голове, если вы этим не поделитесь. Во время такого обсуждения возникает тот самый контакт и та самая близость, из которой можно дальше перейти к тому, чтобы добавить в секс что-то новое.

Если партнеры чувствуют стеснение и между ними нет диалога, то для начала нужно выстроить его на более простых темах: поговорить о комфорте в быту, о ваших отношениях и желаниях. Можно сказать: «Я бы хотела, чтобы ты сходил со мной на свидание». Так, понемногу, между вами сформируется более близкий контакт и безопасное и доверительное пространство для обсуждения секса.

Как выбрать секс-игрушку и где их покупать?

Для начала важно разобраться в своей сексуальности. Можно расписать: мне нравится клиторальная или анальная стимуляция, и я хочу пользоваться девайсом для мастурбации и секса с партнером. В качестве первой игрушки можно выбрать клиторальный вакуумный стимулятор — это один из самых универсальных вариантов для людей с вагинами и клитором. Универсальная игрушка для людей с пенисами — это мастурбатор: например, спиннер.

Дальше можно рекомендовать для людей с вагинами вибратор-кролик, вагинальные шарики для развития чувствительности и здоровья; для людей с пенисами — мастурбаторы, эрекционные кольца или анальные пробки.

Заказывать легче и дешевле онлайн. Важно, чтобы у магазина были хорошие отзывы и в нем не было очень дешевой продукции: это может быть подозрительно. Также при выборе магазина можно пользоваться рекомендациями секс-блогеров.

Среди дешевых игрушек можно наткнуться на ввезенные по-серому товары. В России есть магазины, которые работают в обход официальных поставщиков и не следят за качеством товаров. В них вряд ли будет что-то вредное для здоровья, но если игрушка сломается, ее нельзя будет починить по гарантии.

Также у многих специализированных магазинов есть «гарантия на оргазм»: можно вернуть игрушку, если она не подошла. Ее отдадут на переработку, а вам вернут деньги. На маркетплейсах бывают сложности с возвратами, но если это не смущает, то можно сэкономить и купить игрушку там: вряд ли вам попадется подделка.

Не стоит брать девайсы на «Алиэкспрессе», поскольку на нем никто не следит за качеством. Там встречаются игрушки с пластификаторами, которые могут накапливаться в организме, попадая в него через кожу. Это может привести к раздражению, сыпи, ожогам, негативно сказаться на вашем здоровье. На «Алиэкспрессе» можно покупать то, что не соприкасается со слизистой: кинки-наряды или костюмы. Но даже кляп лучше брать у проверенного производителя.

Рекомендую бренды Womanizer, Fun Factory, Satisfyer, We-Vibe: их товары точно безопасны. При этом, конечно, везде может быть брак — это нормально.

Сразу брать дорогую игрушку можно, если нет ограничений в бюджете. Для относительно дешевых покупок можно посмотреть бренды Fun Factory и Satisfyer: у них есть модели за четыре-пять тысяч рублей, с которых можно начать изучать свою сексуальность. Потом можно подбирать более сложные и дорогие девайсы, но я знаю много женщин, которые довольны и этими моделями.

Важно и нужно читать отзывы на секс-игрушки, потому что благодаря им можно понять, насколько девайс подойдет. Я бы советовала искать англоязычные и русскоязычные обзоры на ютубе или в инстаграме: например, у Арины Винтовкиной, Тани Никоновой, Маши Арзамасовой, Лены Галецкой.

Как не наткнуться на подделки и чем они опасны?

Чаще всего копии известных брендов очень плохо выглядят и их легко отличить от оригинала: достаточно зайти на официальный сайт и посмотреть, как выглядит игрушка и в какой коробке ее продают.

Самые подделываемые бренды презервативов в России — это Durex и Contex, их можно найти в небольших магазинах любого города. Они выглядят как обычные презервативы, но на упаковке, например, может быть написано Dur3x или изменен ее стиль. Это рассчитано на тех, кто не очень внимательно относится к выбору презервативов. Я находила такие в сети отелей, номера в которых можно арендовать почасово. На таких презервативах очень некачественная смазка, они часто рвутся и могут вызывать аллергические реакции и воспаления — ими опасно пользоваться.

Можно заказать девайс за 500 рублей, и будет видно, как он отличается от качественного товара: что-то будет не раскручиваться, что-то — не закручиваться. Запах — тоже важный показатель, поскольку хорошая секс-игрушка не должна ничем пахнуть. Товар хорошего бренда может впитать запах целлофана, но он выветривается спустя день. Если запах не исчезает, игрушкой нельзя пользоваться: она может быть опасна для здоровья.

Как первый раз воспользоваться игрушкой?

После покупки игрушки можно просто подержать ее в руках и понажимать кнопки. Важно не спешить. Есть стереотип, что с первым же использованием вы получите супероргазм. На самом деле для использования важен контекст: человек может быть недостаточно возбужденным или быть не в том настроении, и, если оргазм не случится, он будет винить в этом игрушку. Нужно настроиться, расслабиться и не ждать от себя моментального оргазма. Можно спланировать вечер так: принять ванну, послушать музыку, а потом почитать любимые эротические комиксы и протестировать игрушку. Так все пройдет максимально комфортно.

Игрушки рекомендуется использовать со смазкой, но все зависит от ее типа: с вакуумными стимуляторами можно обойтись и без нее. Также нужно смотреть на ощущения, поскольку у некоторых выделяется достаточно своей смазки.

Подойдет смазка на водной основе, иногда — гибридная (водно-силиконовая). Чисто силиконовой пользоваться нельзя: если использовать ее регулярно, на игрушке появятся пятна, она начнет разбухать и может лопнуть.

А как правильно ухаживать за секс-игрушкой?

Игрушку надо мыть — лучше делать это сразу после использования. Перед ним не обязательно, но все зависит от уровня ипохондрии.

Важно читать инструкцию, поскольку бывает разный уровень водонепроницаемости. Какие-то игрушки (с маркировкой IPX7 и IPX6) можно мыть под проточной водой, какие-то можно брать с собой в ванну, какие-то лучше очищать только клинером или влажной тряпкой (с маркировкой IPX5 и ниже). Если игрушка с батарейками, их надо доставать перед мытьем. Также стоит вытаскивать батарейки при нерегулярном использовании, так как они могут протекать.

Лучше хранить каждую игрушку в индивидуальном чехле или в какой-то тканевой косметичке, которые периодически стоит стирать. Нельзя складывать все вместе, поскольку силикон может разъесть силикон. Если положить две игрушки рядом в одной косметичке и оставить так на год, то есть вариант, что они «сплавят» друг друга, хотя это редко происходит с качественными товарами. Если у меня недостаточно чехлов, я использую носки.

Из-за игрушек может разонравиться обычный секс? А снизится ли чувствительность?

С секс-игрушкой можно получить быстрый и понятный оргазм, которого сложнее достичь без нее. Наш мозг очень ленивый, он выберет простой вариант, а не поиск разных полутонов удовольствия от стимуляции руками. Поэтому при использовании игрушек чувствительность может снижаться, но от этого можно легко отвыкнуть. Например, я знаю пару, которая обожает разные девайсы, но в отпуск едет без них, чтобы сделать перерыв.

Важно приучать свой мозг получать оргазм по-разному: с партнером — от куннилингуса или секса с проникновением, самостоятельно — как с игрушкой, так и без. Если использовать разные виды стимуляций, зависимости не будет. При этом в ней нет ничего плохого, если она не мешает жить и не вызывает негативных эмоций. Например, мы привыкли пользоваться блендером, чтобы не перетирать еду через сито. Но без блендера мы не превратимся в беспомощных людей. Так же и с сексом — нет какого-то правильного или лучшего способа получить оргазм.

А всем ли можно пользоваться игрушками?

Нельзя пользоваться игрушкой, если человек обнаружил у себя инфекционное заболевание. После выздоровления стоит обработать все игрушки, иначе есть небольшой риск перезаразить себя, особенно если девайс некачественный.

А вот при беременности пользоваться игрушками можно. Все зависит от того, как она протекает. К тому же этот вопрос стоит обсудить с гинекологом. Надо понять, что запрещено: если секс с проникновением, то, например, можно использовать клиторальный стимулятор. А может быть и так, что рекомендован покой и противопоказано любое достижение оргазма.

Девайсы могут быть опасны для здоровья?

Если смазки недостаточно, иногда игрушка может привести к микроразрывам и натираниям. Это может вызвать различные воспаления как у женщины, так и у мужчины. Поэтому лучше не торопиться и проверить, не натирает ли игрушка.

Я не рекомендую пользоваться одними и теми же игрушками с разными партнерами, даже если известно, что у них нет ИППП и они регулярно делают тесты на инфекции. Безопаснее всего в таком случае использовать девайс с презервативом. Главное — не забывать снимать его, поскольку на многие презервативы нанесена силиконовая смазка, которая может разъесть игрушку. Можно использовать медицинские презервативы, которые произведены без смазки, — на них можно наносить свою.

Неправильно подобранные анальные игрушки тоже могут быть небезопасны. Есть пробки три-четыре сантиметра «для новичков», и как раз у них выше риск проваливания в анус из-за небольшого размера. Аналогично — с анальными вибраторами. Важно смотреть, чтобы у таких игрушек был заметный стопор, который их фиксирует и не дает провалиться. Анальную игрушку может не получиться достать самостоятельно, и тогда надо будет ехать к проктологу. Для многих секс — интимная тема, а врачи не всегда обращаются с пациентами бережно. Также если провалился большой девайс, то возможны разрывы, а если игрушка слишком далеко, то понадобится извлекать ее под общим наркозом.

Главное — не использовать игрушки в алкогольном или наркотическом опьянении, поскольку в таком состоянии можно не заметить, если что-то пойдет не так.