В разные периоды жизни наше сексуальное влечение может меняться. Иногда это ухудшает не только наши отношения с партнером, но и ментальное состояние. «Холод» поговорил с сексологом Линой Жарин о том, что влияет на либидо, всегда ли нужно с этим справляться и как сделать это, не испортив отношения.

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Почему пропадает желание заниматься сексом?

Сексуальное желание и возбуждение — разные вещи. Есть такое понятие, как нонконкордантность: человек может чувствовать возбуждение на физическом уровне (вырабатывается смазка, учащается дыхание), но сексуального желания при этом нет.

В психологии отсутствие сексуального желания чаще всего называют снижением либидо (оно бывает слабое, среднее и сильное). Чаще всего либидо снижают стресс (переезд, эмиграция, потеря работы), фазы цикла, непрожитые эмоции, отсутствие близости и доверия с партнером, конфликты и обиды, гормональный фон.

Также на сексуальное желание могут влиять лекарства и ментальные заболевания. Например, у людей с биполярным расстройством или депрессией время от времени либидо может снижаться. Еще на это часто жалуются люди, которые принимают антидепрессанты по типу селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС): они влияют на выработку серотонина, а он снижает выработку дофамина, от которого зависит возбуждение. Но есть антидепрессанты и противотревожные препараты, которые помогают в стабилизации либидо. Например, если человек перестал испытывать сексуальное влечение из-за депрессии или тревоги.

Иногда может казаться, что у вас пропало желание заниматься сексом, хотя на самом деле у вас и партнера разная половая конституция — она отражает, как часто человек хочет заниматься сексом. Сильная половая конституция — несколько раз в день, а слабая — около раза в неделю. Ее можно рассчитать по шкале векторного определения половой конституции. В теории она не может меняться, но сейчас некоторые сексологи отказываются использовать это понятие, потому что на практике на половую конституцию могут влиять, например, конфликты или гормоны.

Несовпадение половой конституции — одна из основных проблем, с которой пары приходят к сексологу. На первых порах отношений половая конституция отходит назад за счет гормонального фона и новизны, но если выясняется, что большую часть времени у партнеров она разная, это может быть критично для отношений. Это приводит к конфликтам потребностей. И при невозможности договориться и найти компромисс один человек будет в дефиците покоя и безопасности, потому что будет испытывать чувство вины за то, какой он есть. А второй будет находиться в дефиците потребностей — в самом сексе. И, возможно, тоже будет винить себя за то, что он какой-то не такой. Это будет плодить недоверие и напряжение в отношениях, а в худшем случае может привести к расставанию.

Нормально ли не хотеть секса?

Да, это нормально. Хуже, если человек заставляет себя делать то, что не хочет. Это может происходить ради поддержания отношений, когда секс становится чем-то из разряда «можно потерпеть» или «так я покажу свою любовь». Например, человека очень интересуют эксперименты (кинки-вечеринки, БДСМ-сессии), а его партнер принимает препараты, которые снизили либидо. Он игнорирует это и начинает экспериментировать вместе с ним, боясь потерять общность в паре, или из-за того, что начинает чувствовать ревность: «Если я не попробую, он найдет другого».

Если человеку навязывают секс или он сам пытается убедить себя, что заниматься сексом необходимо, это может ухудшить его ментальное состояние. Секс сейчас везде: в блогах, в кино, в книгах, — поэтому тот, кому его временно не хочется, может начать думать, что он «неправильный», почувствовать себя «за бортом», ведь «все вокруг занимаются сексом и обсуждают его», а он — нет. Или, если у человека была сильная половая конституция, а на фоне приема антидепрессантов или из-за стресса она стала слабой, он тоже может почувствовать себя «неправильным».

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«Секс для здоровья», улучшение кожи из-за секса и рассказы про опущение стенок влагалища, миому или экзему из-за его отсутствия — мифы. Есть жизненно необходимые человеку потребности, такие как сон и еда, и секс к ним не относится. Если человек не займется сексом, это не повлияет на его физическое здоровье.

Как обсуждать с партнером отсутствие секса?

Если у одного человека есть потребность в сексе, а у другого нет, то, скорее всего, придется либо придумывать, как решить проблему, либо расставаться. Сейчас есть много форматов отношений: полиаморные, открытые, свободные, — и если людям удается договориться, то это может помочь сохранить семью.

Но есть риск, что разговор будет болезненным, потому что секс — это не только про удовольствие, но и про самооценку. Это процесс, в котором человек в том числе получает признание в привлекательности. Когда человек говорит: «Мне не хочется секса», в голове партнера может звучать: «Я больше ему не нравлюсь». Если есть такая возможность, то можно обратиться за помощью к медиатору — психологу или психотерапевту. Также лучше всего использовать схему ненасильственного общения, говорить «я-сообщениями» и разделять себя и партнера:

«Я столкнулся с проблемами на работе. Я не чувствую интереса и сил для секса. Я не хочу сталкиваться со своей уязвимостью. Я хочу временно абстрагироваться».

«Я принимаю препараты с побочными действиями. Снижение либидо — одно из них. Это никак не связано с тобой. Давай придумаем, что мы можем с этим сделать».

Партнер же может начать разговор о том, что его беспокоит отсутствие секса, так:

«Когда у нас нет секса, я ощущаю, что ты меня меньше хочешь и со мной что-то не так. Давай поговорим, потому что я начинаю переживать».

Если во время разговора кто-то из собеседников чувствует интенсивные эмоции, можно попробовать обсудить эту тему сообщениями или отойти, чтобы успокоиться и не провоцировать конфликт, а через пару часов вернуться к обсуждению.

Отсутствие разговоров может быть чревато тем, что партнеры начнут додумывать причины, негативно или неправильно интерпретировать поведение, слова, эмоциональные реакции друг друга. Непрожитые чувства влияют даже на то, с какой интонацией мы читаем сообщение от партнера. Также, если избегать важных разговоров, это может привести к отдалению, изменам или расставанию.

Что делать, чтобы вернуть сексуальное желание?

1. Дистанция и автономность — то, что поможет вернуть сексуальный интерес. Если партнеры не автономны, то между ними возникает инфантильная форма отношений. Иногда люди не замечают, как сливаются друг с другом, перестают быть отдельными личностями и забывают про свои и чужие границы, что негативно сказывается на сексуальной сфере.

2. Обращайте внимание на то, не подвергаете ли вы себя насилию. Кто-то считает: «Я могу потерпеть, ведь партнеру так нравится». В этот момент телу неприятно, но мозг говорит: «Ничего страшного». Это большая ошибка, поскольку секс будет ощущаться как что-то небезопасное и неприятное.

3. Можно разнообразить сексуальную жизнь, посмотрев на то, как это делают другие: например, сходить на вечеринку с объятиями, и не обязательно участвовать, можно просто понаблюдать. Проследить, какие эмоции вы испытаете: испуг, возбуждение стыд, удивление. Эти открытия могут повысить интерес к сексу и добавить новизны.

4. Если сексуальное желание пропало по отношению к конкретному человеку, то нужно отследить, когда это началось, какие изменения произошли с вами или с партнером. Может быть, кто-то из вас стал по-другому себя вести. Если нет возможности самостоятельно найти причину, лучше обратиться к специалисту.

Если вам не хочется специально возвращать сексуальное желание, то ничего не нужно делать через силу. Если нет желания заниматься сексом и это не вызывает напряжения, то не стоит принуждать себя к чему-либо, тем более в такой трепетной сфере. Это, наоборот, только вызовет внутренний протест.