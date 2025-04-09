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Мир

Спрос на подержанные часы резко вырос

2 минуты чтения 15:40

Спрос на подержанные золотые часы Rolex резко возрос, отслеживающие часовой рынок сервисы вынуждены добавлять их в свои индексы, сообщает Bloomberg со ссылкой на показатели собственного агрегатора индексов.

Люди интересуются подержанными моделями из-за роста цен на золото после введения США новых импортных пошлин. Журналисты отмечают, что швейцарские производители рассматривают возможность повышения цен из-за величины американских тарифов — товары из Швейцарии теперь облагаются пошлиной по ставке в 32 процента, что выше ставки для стран Евросоюза, которая составляет 20 процентов.

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Федерация часовой промышленности Швейцарии сообщила, что экспорт часов из страны снизился на 3 процента в 2024 году и продолжил уменьшаться в феврале 2025 года из-за ослабления спроса от жителей США и Китая. Однако часы из драгоценных металлов показывают более стабильные показатели, чем стальные версии.

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Журналисты отмечают, что возросший спрос на подержанные часы позволил некоторым моделям обойти в рейтинге новинки. Однако это не максимальный показатель цен за последние годы. Bloomberg сообщает, что дороже всего подержанные версии стоили три года назад, сразу после окончания локдаунов, вводившегося из-за эпидемии ковида.

Белый дом ввел импортные пошлины против 185 стран и территорий 2 апреля, они вступили в силу через несколько дней. Президент США объяснил эту меру необходимостью исправить «несправедливость» устройства мировой экономической системы. В течение следующих дней началось падение американского фондового рынка, а также снижение стоимостей криптовалют и цены на нефть. Администрация США не рассматривает возможность приостановления действия пошлин или их отмены без заключения «честной» сделки.

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