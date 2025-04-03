Трамп объявил о «взаимных пошлинах» для стран по всему миру

Президент США Дональд Трамп объявил о введении «взаимных пошлин» для торговых партнеров США по всему миру, передает Bloomberg. Издание называет этот шаг «самым крупным нападением на мировую экономическую систему», которую Трамп считает несправедливой.

«В течение многих лет трудолюбивые граждане Америки были вынуждены сидеть в стороне, пока другие страны богатели и набирали силу, во многом за наш счет. Но теперь наша очередь процветать», — заявил Трамп во время выступления в Розовом саду.

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Он назвал 2 апреля «Днем освобождения Америки» и «декларацией американской экономической независимости», а также показал таблицу, в которой указан размер вводимых пошлин. России в этом списке не было. The Bell объяснил это тем, что Россия занимает во внешней торговле США такую незначительную долю, что и близко не попала в топ-25 торговых партнеров, которых советники Трампа включили в таблицу пошлин.

Позже полная версия таблицы была опубликована в соцсетях Белого дома. В ней сказано, что самые высокие тарифы будут действовать в отношении Камбоджи (49%), Вьетнама (46%) и Шри-Ланки (44%). Пошлины для Евросоюза составят 20%, для Китая — 34%. Минимальный тариф в 10% действует в частности для Украины, Чили, Великобритании и Сингапура.

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При этом Россия отсутствует и в полном варианте таблицы. По версии The Bell, это могло произойти по техническим причинам. Издание отмечает, что в списке также нет Мексики и Канады, пошлины в отношении которых вводились отдельными указами Трампа.

Ранее стало известно, что Трамп объявил о 25% пошлинах на импорт машин, которые вступят в силу с 3 апреля, а с 3 мая распространятся и на запчасти.