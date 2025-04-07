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Мир

Фондовый рынок поверил фейковой новости о пошлинах

2 минуты чтения 19:53 7 апреля

Показатели биржевой торговли резко выросли после публикации фейковой новости о возможной отмене американских пошлин на импорт, а затем упали еще сильнее, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на динамику показателей индекса S&P 500.

Фондовый рынок поднялся на два триллиона долларов после публикации в аккаунте Clash Report в социальной сети X информации о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность приостановить действие пошлин на 90 дней для всех стран, кроме Китая. Через несколько минут пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью CNBC назвала опубликованную информацию фейковой. После этого рынок упал на три триллиона долларов.

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Позже Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social объявил, что США готовы повысить пошлины в адрес для китайских товаров еще на 50 процентов, если Китай не отменит свои тарифы, введенные 4 апреля в ответ на действия Белого дома.

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Администрация Трампа 2 апреля объявила о введении импортных пошлин против 185 стран и территорий, они вступили в силу в эти выходные. В понедельник, 7 апреля начался обвал стоимости криптовалют — курс биткоина опускался ниже 75 тысяч долларов, некоторые монеты потеряли около 15 процентов стоимости.

Одновременно началось и снижение цен на нефть. Цена марки Brent вернулась на уровень апреля 2021 года, упав более чем на 4,5 процента. Аналитики отмечали, что введенные США пошлины против многих стран мира и анонсированные контрмеры Китая оказали значительное влияние на колебание цен. «Мир движется к глобальной торговой войне. В этой войне не будет победителей, и она нанесет ущерб экономическому росту и спросу на ключевые товары, такие как нефть и нефтепродукты», — отметил глава отдела стратегии на сырьевых рынках Saxo Bank Оле Хансен.

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