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Мир

Цена на нефть рухнула до четырехлетнего минимума

2 минуты чтения 12:29 | Обновлено: 12:30

Мировые цены на нефть падают более чем на два процента, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Так, цена марки Brent рухнула до минимума с апреля 2021 года после того, как Саудовская Аравия снизила стоимость своей нефти для покупателей из Азии, пишет РБК. 

По состоянию на 10 утра по московскому времени стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 4,54% — до 62,60 долларов за баррель. Нефть этой марки торгуется ниже 63 долларов за баррель впервые с 12 апреля 2021 года.

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Издание отмечает, что давление на рынок нефти сейчас оказывает решение нефтедобывающей компании Saudi Aramco, которая снизила цену на свою продукцию сорта Arab Light для крупнейших покупателей в Азии.

В то же время на падение цен на нефть, которое началось на прошлой неделе, также влияют введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины и ответные меры со стороны Китая. 

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4 апреля Пекин объявил, что введет ответные пошлины. «Ответные меры Китая на пошлины США практически подтверждают, что мир движется к глобальной торговой войне. В этой войне не будет победителей, и она нанесет ущерб экономическому росту и спросу на ключевые товары, такие как нефть и нефтепродукты», — отметил глава отдела стратегии на сырьевых рынках Saxo Bank Оле Хансен.

Кроме того, эксперты отмечают, что распродажа на рынке усугубилась из-за «неожиданного решения» ОПЕК+ повысить объемы добычи больше, чем ожидалось ранее. По мнению специалистов, запланированное увеличение добычи на 411 тысяч баррелей в сутки обеспечит профицит на рынке нефти, пишет Reuters.

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