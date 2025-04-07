Биткоин обвалился в цене

Курс биткоина впервые с ноября 2024 года в моменте опустился ниже 75 тысяч долларов. Рухнули в цене и большинство альткоинов, многие монеты подешевели сразу на 15% и более, пишет РБК.

Так, криптовалюта Виталика Бутерина Ethereum торговалась ниже 1,45 тысяч долларов, Solana — ниже 100 долларов, XRP упал до 1,65 доллара. После падения биткоин немного отыграл позиции и по состоянию на 12:00 по московскому времени торгуется на уровне 76,3 тысячи долларов.

Самая счастливая страна в мире Когда-то она была частью Российской империи, а теперь строит одну из самых успешных демократий Мир 9 минут чтения

За сутки крипторынок потерял десятки миллиардов капитализации, отмечает издание. Эксперты считают, что падение связано с растущей неопределенностью вокруг экономических последствий введения США торговых пошлин.

«На мгновение показалось, что криптовалюта останется стабильной, но, учитывая круглосуточный характер работы крипторынков, инвесторы проснулись в воскресенье с намерением продавать, — пояснил ситуацию руководитель отдела финансов и криптовалютной аналитики BTC Markets Чарли Шерри изданию South China Morning Post.

На прошлой неделе крипторынок удерживал позиции, несмотря на падение S&P 500. «Если эти торговые пошлины действительно приведут к масштабной торговой войне, это будет очень неприятно для всего мира», — заявил Cointelegraph основатель и аналитик рынка Coin Bureau Ник Пакрин.

Расследование всей жизни Тру-крайм писательница много лет пыталась раскрыть серийного убийцу. Его поймали после ее смерти Криминал 12 минут чтения

В то же время другие аналитики считают, что как только волнения на рынках успокоятся, цены, по крайней мере на криптовалюты, начнут восстанавливаться.

По данным Coinglass, за последние сутки на фоне падения рынка криптотрейдеры потеряли более миллиарда долларов, из которых почти 650 миллионов долларов — только за последние 12 часов. Всего потери понесли более 370 тысяч трейдеров, торгующих на крупнейших криптовалютных площадках.