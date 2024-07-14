Покушение на Дональда Трампа. Главное

На кандидата в президенты США Дональда Трампа совершили покушение во время его выступления в штате Пенсильвания. Момент выстрела попал на видео: на нем видно, как Трамп хватается за свое правое ухо, а на его лице видна кровь. Как сообщили СМИ, стрелявший в кандидата в президенты мертв.

Стрельба произошла во время встречи Трампа со сторонниками. Один из участников митинга погиб, двое тяжело ранены, сообщает CNN со ссылкой на Секретные службы. Стрелок убит. Его личность и мотивы пока не раскрыты.

Как сообщил президент США Джо Байден, Трамп сейчас в порядке.

«В Америке нет места такому насилию», — говорится в заявлении президента, которое транслирует Белый Дом.

The New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Трампа Стивена Чунга сообщает, что экс-президент проходит обследование в медицинском учреждении.

Атаку также осудил бывший президент США Барак Обама.

Сам Дональд Трамп также уже выпустил заявление. Он поблагодарил правоохранительные органы за быструю реакцию на стрельбу.

«Самое главное, я хочу выразить соболезнования семье погибшего на митинге человека, а также семье еще одного человека, который получил тяжелые ранения. Невероятно, что такое может произойти в нашей стране. На данный момент о стрелке, который сейчас мертв, ничего не известно. В меня выстрелили, и пуля пробила верхнюю часть правого уха», — говорится в публикации в аккаунте Трампа в его социальной сети Truthsocial.

Как сообщает CNN со ссылкой на источники, стрелявший в Дональда Трампа человек мог быть снайпером и стрелял с крыши с территории за пределами митинга, на котором находился кандидат в президенты.

Окружной прокурор округа Батлер Ричард Голдингер сообщил со ссылкой на главного детектива, что стрелку «для этого потребовалась бы винтовка». Он отметил, что США не видели подобной ситуации «со времен Рейгана». Associated Press и ABC со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что нападение было квалифицировано как покушение на убийство.

Многие мировые политические лидеры также уже осудили атаку. Среди них премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал: «Мои мысли и молитвы в эти темные часы с Дональдом Трампом».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.