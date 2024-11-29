Отказ от евроинтеграции привел к массовым протестам по всей Грузии

Вечером 28 ноября в Грузии начались массовые протесты на фоне того, что премьер-министр страны Иракли Кобахидзе объявил о приостановке переговоров с Евросоюзом о присоединении к нему Грузии до 2028 года.

Как пишет «Эхо Кавказа», акции начались не только в столице Грузии, но и в Батуми, Кутаиси и Зугдиди. В Тбилиси протестующие собрались у здания Парламента на проспекте Руставели, а также у офиса правящей партии «Грузинская мечта». Участники акции заявили, что решение Кобахидзе стало предательством интересов страны и нарушением Конституции, где в 78 статье прописано стремление к интеграции в Евросоюз.

К протестующим присоединилась президент Грузии Саломе Зурабишвили. «Вы служите России или Грузии? Кому ты давал клятву? Меня интересует ответ. Вы не отвечаете президенту? Ты не думаешь о будущем? Ни страны, ни детей?» — спросила Зурабишвили у спецназовца.

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Paper Kartuli сообщило, что на площади Свободы спецназ привели в боевую готовность. Туда свезли полицейскую спецтехнику и силовиков. Издание отмечает, что у многих из них были закрыты лица. Телеграм-канал Tbilisi life пишет, что у некоторых спецназовцев не было опознавательных знаков «на случай превышения кем-либо из них своих полномочий».

Также в соцсетях распространилось видео с пожилой женщиной, которая обратилась к выстроевшемуся спецназу. «Грузин идет против грузина. Что может быть унизительнее этого? Если я это поняла, почему вы не можете? Чьи миллионы и дворцы вы охраняете? 12 лет они у власти. Откуда они пришли? Кто их воспитал?» — говорит женщина на видеозаписи.

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Вскоре местное издание Sova сообщило, что между протестующими и силовиками произошли стычки. МВД Грузии дважды выступило с призывом выражать протест в мирной форме и предупредило, что «незаконные действия будут сопровождаться соответствующим правовым ответом со стороны полиции».

ТАСС со ссылкой на МВД Грузии пишет, что в ходе протестов пострадали три сотрудника ведомства. По данным телеканала ТV Pirveli, полиция применила слезоточивый газ и перцовый спрей. Телеканал также сообщил, что в ходе протестов пострадал оператор Нико Кокая.

Телеграм-канал Tbilisi life также опубликовал видео с другими пострадавшими от слезоточивого газа. NewsGeorgia пишет, что некоторые участники акции потеряли сознание.

Позже Николай Левшиц в своем телеграм-канале сообщил, что силовики применили водометы. МВД Грузии выпустило заявление, в котором утверждается, что «акция у Парламента вышла за рамки норм, установленных законом о собрании и манифестациях». В связи с этим полиция применила «законные меры» против протестующих.