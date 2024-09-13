Кто вы — бумер или зумер?

Зумеры, бумеры, альфа и миллениалы регулярно учат друг друга жизни в социальных сетях. К кому отнести себя в этом конфликте? Подскажет самый точный тест по теории поколений в интернете, по мнению редакции «Холода».
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Ваши любимые мультсериалы это — …
А какой сериал можно пересматривать вечно?
Ваша любимая соцсеть?
Что сделаете, чтобы сохранить важную информацию?
Вы в серьезных отношениях. С какой фантастической вселенной нужно обязательно познакомить партнера, чтобы проверить ваши чувства?
Хочется найти новых друзей. Как поступите?
В школе вы любили слушать:
Вы договорились встретиться с друзьями. Как проведете время?
Последний вопрос! Вам нужно одеться на встречу. Какой лук больше подойдет?
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Теорию поколений разработали в 1990-х годах американские ученые Уильям Штраус и Нил Хау. Согласно ей, каждые 20–25 лет на свет появляется группа людей, выросшая в схожих условиях. Как правило, их взгляды на жизнь отличаются от ценностей родителей, из-за чего появляются межпоколенческие конфликты.
Несмотря на популярность в массовой культуре, теорию поколений регулярно критикуют за ненаучность. Ученые указывают на недостаток точных данных, а также на субъективную трактовку статистических данных.
Кроме того, теория разрабатывалась американскими исследователями с привязкой к истории США. Анализировать с ее помощью ситуацию во всем мире невозможно из-за особенностей американской истории. Критики отмечают, что если экстраполировать ее на европейские страны, то получится выделить только общие тенденции, при этом часть из них связаны с развитием технологий, а не с поколениями как таковыми.