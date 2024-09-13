Кто вы — бумер или зумер?

Зумеры, бумеры, альфа и миллениалы регулярно учат друг друга жизни в социальных сетях. К кому отнести себя в этом конфликте? Подскажет самый точный тест по теории поколений в интернете, по мнению редакции «Холода».



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Ваши любимые мультсериалы это — … «Рик и Морти», «Симпсоны» и «Сейлор Мун» «Губка Боб» и «Гравити Фолз» «Скибиди-туалет» и «Маша и Медведь» «Ну, погоди!», «Том и Джерри» и «Незнайка на Луне» Назад Дальше А какой сериал можно пересматривать вечно? «Игра престолов» или «Друзья» «Великолепный век» Sex Education или «Очень странные дела» «Игра в кальмара» Назад Дальше Ваша любимая соцсеть? Инстаграм или твиттер Тикток Тамблер Фейсбук или «ВКонтакте» Назад Дальше Что сделаете, чтобы сохранить важную информацию? Запишу в ежедневник, который всегда ношу с собой Распечатаю и положу в папку с документами Сфотографирую на телефон или надиктую голосовое сообщение Отправлю себе в личные сообщения Назад Дальше Вы в серьезных отношениях. С какой фантастической вселенной нужно обязательно познакомить партнера, чтобы проверить ваши чувства? «Звездные войны». Пусть узнает, кто чей отец «Властелин колец». Обязательно режиссерскую версию «Гарри Поттер». В ней ответы на все вопросы Это все кринж какой-то. Будем смотреть рилзы Назад Дальше Хочется найти новых друзей. Как поступите? Наряжусь так же, как те, кто мне нравятся, и буду тусоваться рядом, чтобы заметили и признали своим Скину смешное видео незнакомцу в директ Подпишусь на человека в соцсетях и буду симпить в комментариях Поеду на смену в пионерлагерь Назад Дальше В школе вы любили слушать: Инстасамку, Дору и Моргенштерна Arсtic Monkeys, Лану Дель Рей и Tokio Hotel ABBA, The Beatles и Metallica Taylor Swift, Гуфа и My Chemical Romance Назад Дальше Вы договорились встретиться с друзьями. Как проведете время? Поиграем в настолки или сходим в бар Будем гулять по парку в масках животных или посидим в ресторанном дворике торгового центра Пойдем вайбить в кофейню или устроим своп Конечно, на природе. Можно пожарить шашлыки на даче или сгонять на рыбалку! Назад Дальше Последний вопрос! Вам нужно одеться на встречу. Какой лук больше подойдет? Простые синие джинсы и рубашка, удобные туфли и большой портфель или сумка, чтобы поместились ежедневник, ключи и кошелек Надену футболку с принтом, брюки и белые кроссовки. Возможно, цветные носки с веселым принтом, для акцента. Вещи закину в рюкзак Черные спортивные штаны — всегда к месту, как и футболка с принтом любимого бренда и кеды яркого цвета. С собой возьму только телефон Винтажная блузка от мамы, штаны из секонда и обувь с плоской подошвой, а на плече — шопер Назад Посмотреть результат Ваш результат из 9