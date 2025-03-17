Я купила дом в Португалии и очень довольна

Тут я чувствую себя как дома, соседи носят мне фрукты ведрами и называют своей русской подругой

Татьяне (фамилия не названа по просьбе героини) 39 лет, она маркетолог и предприниматель. В 2024 году она переехала из Санкт-Петербурга в Португалию и решила купить дом в деревне. Уже полгода Татьяна делает в нем ремонт, учится реставрировать стены и собирать электрощиток. За это время она подружилась с соседями, начала говорить по-португальски и стала частью деревенской семьи. Местные жители часто угощают ее ужином или фруктами и помогают по хозяйству. Татьяна рассказала «Холоду», почему решила перебраться в португальскую деревню, как она там живет и дорого ли ей обходится ремонт.

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Я из деревни в Кировской области, но с 2010 года жила в Санкт-Петербурге, где открыла с партнером магазин галстуков-бабочек. Наш бизнес пережил ковид, но тогда я выгорела, продала его и с тех пор зарабатывала тем, что давала консультации по маркетингу и обучала предпринимателей таргету.

Об эмиграции я задумалась после 24 февраля 2022 года. Сначала планировала поехать в Батуми, но в марте поняла, что на тот момент не была финансово готова к этому. Я осталась в России, но впала в депрессивное состояние: ощущала себя преступником в своей стране, хотя такой не была.

К 2024 году стало совсем невыносимо, поэтому я продала квартиру, закрыла ИП и в феврале оказалась в Португалии. Я там уже была как турист, и мне очень понравилось. Ни в одной стране Европы я не чувствовала себя так же хорошо, как в Португалии, поэтому вопроса, куда ехать, у меня не было.

Влюбилась в дом, в котором никто не жил 20 лет

Я переехала в Кошта-де-Капарику — небольшой городок, находящийся на противоположном от Лиссабона берегу реки Тежу. К этому моменту я настолько устала от больших городов и людей, что не хотела жить в столице. Самая дешевая квартира, которую мне удалось снять, стоила 900 евро в месяц. Кроме того, много денег я потратила на ее обстановку, потому что жилье тут обычно сдают без мебели.

Кошта-де-Капарику. Фото: Unsplash

Легализоваться в Португалии я решила через открытие ИП. Оформление документов тут происходит медленно, поэтому у меня все еще нет ВНЖ — получить документ я надеюсь к лету 2025 года.

Еще в Петербурге я мечтала купить дом, а в Португалии окончательно в этом убедилась. Мне кажется, это выгоднее, чем отдавать большие деньги за аренду. К тому же дом за городом обойдется дешевле, чем квартира в городе. У меня было 60 тысяч евро, а маленькая квартира в небольшом городе стоила от 100 тысяч.

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На поиски дома у меня ушло три месяца. Сначала я выбирала регион: много ездила по стране с друзьями и поняла, что юг мне не нравится, несмотря на то, что там очень теплый океан. Мне ближе по духу более северная природа. А потом друг мне скинул ссылку на дом в деревне в центральном регионе страны․ Это был первый дом, на просмотр которого я поехала — и сразу влюбилась.

Я провела внутри дома два часа, потеряв счет времени. Он стоил 45 тысяч евро, но я понимала, что ремонт будет очень дорогим: там никто не жил 20 лет, и все выглядело довольно ветхо. Тогда я смогла сторговаться до 37 тысяч — и летом 2024 года я стала обладательницей дома в португальской деревне.

Единственный страх, который у меня был перед покупкой, — справлюсь ли я с ремонтом. На тот момент я не говорила по-португальски, поэтому непонятно было, как общаться со строителями. Сам дом без отопления, а некоторые стекла в трещинах, поэтому я боялась замерзнуть зимой. Кроме того, деревянный пол и черепичная крыша не внушали доверия — не хотелось, чтобы они рухнули. Но в доме была центральная канализация в рабочем состоянии, вода и электричество. Я не обратила на это внимание изначально, но сейчас понимаю, как мне повезло — проведение этих систем стоит очень дорого.

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Из плюсов также удобное расположение: в 20 минутах езды на машине или в 40 минутах на автобусе находится большой студенческий город Коимбра. До Лиссабона можно доехать на поезде за два с половиной часа. Кроме того, у меня потрясающие соседи, два магазина в шаговой доступности, несколько кафе, почта, школа, больница, а у дома есть небольшой участок под огород и сад с апельсинами, мандаринами и лимонами.

Зимой в доме было +15°C, но я не замерзла

В середине сентября я решила переехать в деревню и начать понемногу делать ремонт. Там я планировала оставаться до первых серьезных холодов, чтобы понять, насколько нужно утеплять дом. Но я прожила там всю зиму и ни разу не замерзла. В гостиной я поставила камин и проводила там большую часть дня: работала, ела, отдыхала. А в спальне при температуре в 18 градусов было даже приятно спать.

Вообще за всю зиму я ни разу не надела куртку и была безумно рада отсутствию снега. Самая холодная температура была в районе нуля градусов, в доме в эти дни держались 14–15 градусов. Несмотря на то что оконные рамы деревянные, от них не дуло. В России я всегда была чувствительна к холоду и сквознякам, но тут за зиму в доме ни разу не заболела и чувствовала себя комфортно. Поэтому в конце зимы я решила особо не утеплять дом и не проводить отопление в каждую комнату.

За полгода жизни здесь я уже успела много сделать. Например, осенью из-за дождей начала течь крыша. В какой-то момент мои соседи привели ко мне местного ремонтника, который починил, почистил и гидроизолировал крышу, а еще помыл фасад дома. Все за 5500 евро.

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Кроме крыши я со строителями уже отремонтировала санузел, провела электрику, отреставрировала и покрасила стены. Осталось заменить пол, потому что он кривой (это обойдется еще в девять тысяч евро), доделать электрику и оборудовать кухню. Тогда можно спокойно жить.

Изначально я закладывала на ремонт два-три года, но сейчас понимаю, что до конца 2025-го должна управиться. По деньгам мне еще нужно 30 тысяч евро.

Тут все будто члены одной семьи

Я очень хотела дом с участком, чтобы сажать там овощи и фрукты, которые обычно покупаю в магазине. В детстве я ненавидела грядки, но к 40 годам во мне проснулся огородный дух. Мне нравится, что я сейчас могу выйти в свой сад, сорвать мандарин и сразу съесть. В Португалии хороший климат и земля, а в нашей деревне течет ручей, поэтому с урожаем нет проблем практически круглый год.

Из-за того, что я сейчас вся в ремонте, заняться огородом мне некогда. Но иногда ко мне приходит сосед — местный пьяница. У него нет своего огорода, но он очень любит это дело, поэтому часто помогает мне бесплатно. Мы уже посадили малину, клубнику, голубику, маракуйю, киви, авокадо, капусту, лук. Уговаривает еще завести курочек, но я пока не готова.

Жители деревни уже меня называют «наша русская подруга Таня».

Так как в моем саду был огромный урожай апельсинов, я поняла, что самой мне его не собрать и не съесть. Поэтому я дала клич в инстаграме: позвала людей вместе собирать апельсины. Ко мне приехали люди из Беларуси, Украины, России и Молдовы, которые тоже переехали в Португалию. До сих пор ребята общаются в общем чате — с друзьями у меня тут проблем вообще нет.

Фото: Unsplash

Сами португальцы очень дружелюбные. Когда я только переехала в деревню, все соседи подходили ко мне и предлагали помощь. Когда у меня не было ванны, я ходила к соседям принимать душ. Так они часто приглашали меня обедать или ужинать с ними. По улице идешь — кто-то обязательно позовет тебя пить кофе. Тут будто все члены какой-то большой семьи, и по ощущениям меня в нее приняли. Жители деревни уже меня называют «наша русская подруга Таня».

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Местным нравится, что я интересуюсь их культурой, часто зовут куда-то, вовлекают. Тут есть традиция, когда жители все вместе ходят по деревне и поют каждому дому песни. Недавно они меня с собой позвали, а после еще ужином угостили. Только тогда я поняла, насколько большая у нас деревня.

Соседи постоянно меня угощают фруктами. Недавно мастер принес мне три ведра киви, соседка угощала гранатом и хурмой. Я столько фруктов никогда в жизни не ела.

Меня удивляет доброта португальцев. Однажды я не смогла заказать камин, и тогда строитель взял машину и повез меня в магазин. Потратил на меня весь день и даже денег за бензин не взял. Сказал, что хочет, чтобы у меня в доме было тепло. Сначала я напряглась и ждала подвоха. Но здесь все предлагают помощь бескорыстно.

Спортивный центр, филармония и монастырь с органом

Я живу в деревне, где все говорят только по-португальски, но сама я португальский плохо знаю. Из-за того, что рабочие и соседи не знают английского, мне приходится кое-как говорить с ними на португальском. Но португальцы очень понимающие и заботливые, могут объяснять до тех пор, пока я не пойму. Они часто меня хвалят и могут даже делать вид, будто я знаю их язык на отлично. Только благодаря им у меня пропал языковой барьер. Недавно в оптике я проверяла зрение и даже не знала, как некоторые буквы правильно произносятся, но это не помешало мне заказать новые очки на португальском.

Работают жители деревни, как и везде: в мясной лавке, в магазине, на почте, в поликлинике, в школе. Кто-то ездит на работу в Коимбру. Транспортная инфраструктура немного хромает, потому что автобус до города ходит всего три раза в день. Доставка хорошо развита, все быстро привозят прямо к дому, кроме продуктов./

В деревне есть все, что мне надо. Здесь много прогулочных мест, рядом есть экотропы. В соседнем городке можно вообще обзавестись паспортом пешехода и ходить по соседним деревням, ставить в паспорт печати и знакомиться с местными.

Хочу по-настоящему интегрироваться в эту страну: не гнаться за успехом и большим заработком, а жить и наслаждаться жизнью.

В моей деревне есть летний бассейн, а рядом с моим домом строят спортивный центр. Кроме того, в соседнем поселении можно играть в большой теннис и плавать в крытом бассейне. У нас также должна появиться филармония, где можно будет учиться играть на музыкальных инструментах и даже выступать с местной группой. А еще у нас есть монастырь, в котором часто дают концерты классической музыки с органом. На нем тоже можно поучиться играть, кстати.

Я хочу что-то делать своими руками и основать бренд

У меня много планов на дом. Он одноэтажный, но у него есть большой чердак с террасой и огромный подвал. На чердаке я думаю оборудовать мастерскую, а в подвале, когда у меня будет много денег, я хочу сделать лофт с джакузи. Или буду там делать вино, если куплю виноградники.

Сейчас я продолжаю заниматься консультированием и рекламой, временами провожу обучение предпринимателей и блогеров по маркетингу. Но это не доставляет мне такого же удовольствия, как физический труд. Мне важно видеть результат, а после консультации человек уходит и может не дать обратной связи.

Я мечтаю поскорее снова запустить свой бренд каких-то изделий ручной работы. Например, я умею вырезать из дерева, шить, варить свечи. Все это можно делать спокойно под сериалы или музыку. Это очень медитативный процесс.

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Кроме того, за время ремонта мне многому пришлось научиться: например, делать затирку швов у плитки, красить стены, гидроизолировать ванную и террасу. Кажется, что после своего ремонта я спокойно смогу пойти помощником делать ремонт в другом месте. Я уже сказала местному мастеру, что, если нужно будет где-то сделать затирку или гидроизоляцию, можно меня привлекать. Он смеется, а я вполне серьезно.

Вообще хочу по-настоящему интегрироваться в эту страну: не гнаться за успехом и большим заработком, а жить и наслаждаться жизнью. Я всю жизнь куда-то бежала: купила однокомнатную квартиру в одном районе и сразу начала работать на двушку получше. Зачем — непонятно, но надо. А сейчас прекратилась эта гонка, и стало как-то спокойнее, легче. Этим мне и нравится Португалия. Я все жду, когда меня накроет эмигрантская депрессия, о которой все говорят. Но пока как-то все очень хорошо.

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