Пожилой военный в одиночку спас поселок от сноса

Он превратил его в «радужную деревню», которую посетили миллионы туристов. На ней смогли заработать, но власти все равно испортили задумку

В 2008 году на Тайване военный в отставке решил раскрасить свой дом и соседние здания, чтобы защитить их от сноса. На фасадах домов он нарисовал картины в сюрреалистическом стиле. Красочная деревня быстро стала популярной, и власти согласились не строить на ее месте многоэтажки. В 2022 году туда ежегодно приезжало около миллиона туристов, большинство из которых пожилой художник встречал уже в инвалидном кресле. Однако из-за столкновения туристического оператора и властей сейчас половина рисунков уничтожена. Как выглядела «радужная деревня» — в галерее «Холода».

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Хуан Юнфу родился в уезде Тайшань провинции Гуандун (материковый Китай) в 1924 году. Во время японо-китайской войны 1937–1945 годов его призвали в армию. Все это время назревал новый конфликт между националистическим правительством Китайской Республики и китайскими коммунистами, а после войны с Японией в Китае возобновилась гражданская война. К 1949 году националисты потеряли континентальный Китай, и Мао Цзэдун провозгласил создание Китайской Народной Республики. Прежнее правительство перебралось вместе с двумя миллионами китайцев на Тайвань. Среди них был и Хуан Юнфу.

Будучи военным, Хуан Юнфу воевал за Тайвань во время Второго кризиса в Тайваньском проливе в 1958 году, а в 1979 году в возрасте 55 лет был демобилизован. В 1980-х годах он купил дом в одной из деревень, куда заселялись военные, к западу от центра города Тайчжун.

Со временем большая часть таких деревень пришла в упадок и была заброшена. В 1990-х годах правительство начало их сносить. В 2008 году в деревне Хуана Юнфу осталось около 12 домов из первоначальных 1200, и правительство решило построить на их месте многоэтажные дома. Жителям предложили компенсацию за переезд, но 84-летний Хуан Юнфу не захотел переезжать.

Фото: Shawn.ccf / Reuters

Чтобы спасти свой дом от бульдозеров, Хуан Юнфу начал расписывать его стены и стены ближайших домов красочными узорами, создавая картины. Через два года эти рисунки заметили студенты и подали петицию мэру Тайчжуна, в которой попросили сохранить разукрашенные дома «радужной деревни». Это сработало, и власти города согласились сделать в деревне арт-парк. Туда начали приезжать туристы, и к концу 2010-х годов это стало одной из самых популярных достопримечательностей Тайчжуна.

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«Радужная деревня» — это несколько разукрашенных домов, которые можно осмотреть за 10–15 минут. Живопись Хуана Юнфу — это наивное искусство, его стиль часто описывают как сюрреалистический, из-за чего некоторые даже прозвали его тайваньским Хаяо Миядзаки (японский режиссер и аниматор, создатель фильмов «Мой сосед Тоторо» и «Унесенные призраками»).

Фото: Clara Martin Bernal / Reuters

Из-за наплыва туристов в деревне появилась управляющая компания Rainbow Creative Co, которая по договоренности с властями Тайчжуна развивала это место. Они начали издавать мерч с рисунками Хуана Юнфу, открыли в деревне два сувенирных магазина, где можно было купить шляпы, веера, зонтики с принтами. Кроме того, в «радужной деревне» появилось тематическое кафе с расписными кружками. Само посещение деревни бесплатное.

Хуана Юнфу с туристами, 2013 год. Фото: Lam Yik Fei / Getty Images

К 2022 году арт-парк ежегодно посещал миллион туристов, которые выстраивались в очередь за фото на фоне произведений Хуана Юнфу. Его самого можно было часто встретить на улице: он сидел в инвалидном кресле у входа с табличкой «Радужный дедушка, давайте фотографироваться». Фото он предлагал за пожертвования и на них всегда показывал два пальца вверх — знак победы.

Фото: Jui-Chi Chan / Reuters Фото: Ronnie Chua / Reuters

Летом 2022 года правительство города Тайчжун объявило Rainbow Creative Co, что на месте арт-объекта будут шесть месяцев проводиться реставрационные работы и им за пять дней необходимо покинуть территорию. Около 15 человек, работающих в «радужной деревне», были недовольны этим и решили в ответ закрасить многие рисунки на стенах. За это их доставили в полицейский участок и обвинили в вандализме. В свое оправдание они заявили, что не имели злых намерений, а просто выражали протест. Вскоре их отпустили.

Central Taiwan Rainbow Village defaced, artist condemns perpetrator as ‘villain’https://t.co/X0EtlRTGYA pic.twitter.com/SDxh241LXU — Taiwan News (@TaiwanNewsEN) July 31, 2022

После случившегося Rainbow Creative Co заявила, что имеет авторские права на рисунки и что порча произведений была единственным способом защитить свои права. Кроме того, по их словам, ни одна из работ, которые были испорчены компанией, не была нарисована Хуаном Юнфу. «Почему нельзя было предварительно нас оповестить о работах на объекте, чтобы мы смогли подготовиться, а не полностью игнорировать тот факт, что мы моментально остаемся без средств к существованию», — написала Rainbow Creative Co в своем заявлении.

После инцидента «радужная деревня» была закрыта на год для проведения реставрационных работ. Однако после открытия в августе 2023 года посетители обнаружили, что там отсутствует 50% произведений Хуана Юнфу, а на их месте сейчас рисунки местных школьников и художников, многие из которых попытались повторить первоначальный авторский стиль.

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Сам Хуан Юнфу назвал главу Rainbow Creative Co «злодеем» и отметил, что ему было очень грустно узнать об уничтожении «работы всей его жизни». На момент инцидента ему было 98 лет, и тогда он уже не мог нарисовать новые произведения.

Фото: Shawn.ccf / Reuters

Сама «радужная деревня» стала компактнее: в ней меньше произведений и больше нет кафе и магазинов. Хуан Юнфу умер в 2024 году в возрасте 100 лет. Компания, которая испортила часть работ, до сих пор получает прибыль от продажи сувениров. А в нескольких метрах от дома Хуана Юнфу уже стоит 25-этажное здание.

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