СМИ: США стали меньше контролировать выполнение санкций против России

Администрация президента США Дональда Трампа сократила свое участие в усилиях по обеспечению соблюдения санкций в отношении России на фоне переговоров по мирному урегулированию войны в Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

По их словам, США практически перестали участвовать в деятельности нескольких рабочих групп, созданных странами-союзниками для пресечения попыток обойти санкции, введенные против Кремля. Одна из этих групп отслеживает получение Россией деталей и оборудования, используемых для производства оружия. Другая группа следит за предельными ценами на российскую нефть.

Они помогали победить нацизм и пробили железный занавес Один из старейших медиагигантов пережил СССР, но споткнулся о Трампа Мир 10 минут чтения

При этом источники издания отметили, что им неизвестно, было ли сокращение участия США в контроле за соблюдением санкций намеренным или же стране не хватает для этого человеческих ресурсов. Чиновники добавили, что некоторые встречи рабочих групп посещали младшие должностные лица США с небольшими полномочиями по принятию решений.

Bloomberg отмечает, что санкции, введенные против России после начала полномасштабной войны, являются пунктом напряженности в отношениях между США, Европой и Россией, поскольку Трамп настаивает на завершении войны, Владимир Путин считает санкции незаконными и ставит их отмену как обязательное условие любого мирного соглашения, а Евросоюз дал понять, что не готов снимать ограничения. Так, в середине марта 25 стран-членов НАТО договорились еще более усилить санкции против России.

Русский дворянин преобразил Флориду Он уехал от репрессий в царской России и основал свой Санкт-Петербург в США. Вот как он выглядит Мир 13 минут чтения

При этом Трамп пригрозил России новыми санкциями, если страна не сядет за стол переговоров. Позже стало известно, что США решили ввести дополнительные ограничения в отношении банковского, нефтяного и газового секторов России. В свою очередь, Украина допустила отмену санкций против России, если это принесет стране безопасность и справедливость.