Украина допустила смягчение санкций против России

Западные санкции против России могут быть отменены, если это принесет Украине безопасность и справедливость. Об этом в интервью американскому изданию Politico заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

По его словам, возвращение западных компаний, прекративших работу в России после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, это «вопрос времени», а западные бренды обязательно вернутся в страну «в том или ином виде». Власюк также допустил, что в будущем в Европе найдутся компании, которые захотят покупать российские энергоносители. «У России большой потенциал, особенно в сфере энергоресурсов, и, возможно, было бы глупо не попытаться его использовать», — пояснил он.

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Он напомнил, что введение санкций против России преследовало конкретную цель — сподвигнуть Москву к прекращению начатой ей агрессии в отношении Украины, а не являлось обычным «наказанием» для страны и ее жителей.

По словам Власюка, пока «преждевременно говорить о том, снятие каких именно санкций должно быть частью каких-либо соглашений». «Мы просто хотим в данный момент убедиться, что сначала Россия сделает существенные шаги в этом направлении, а затем возникнет какое-либо обсуждение отмены санкций», — добавил он.

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При этом украинский представитель отметил, что «русские пытаются задать вопросы о возможной отмене некоторых санкций, что дает нам лучшее понимание того, какие санкции наиболее болезненны». «Всегда полезно знать, что наиболее болезненно, и мы должны использовать этот рычаг с умом», — резюмировал он.

17 марта президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что планирует созвониться с Путиным, чтобы обсудить вопрос «дележа активов» в Украине. При этом он уточнил, что речь пойдет, в частности, о земле и электростанциях.