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Политика

Санкции против России снова усилят

18:09 15.03.2025

25 лидеров стран НАТО договорились усилить санкционное давление на Россию, сообщает Bloomberg со ссылкой на слова премьера-министра Великобритании Кира Стармера. О достигнутом на виртуальной встрече консенсусе политик рассказал на пресс-конференции, не объявив список государств, согласившихся на такое решение.

Страмер заявил, что Владимир Путин затягивает окончание боевых действий в войне с Украиной. По его словам, это вынуждает политиков из стран-союзниц Украины разрабатывать новые санкционные ограничения, чтобы оказать давление на российскую сторону.

Главные союзники Украины
Главные союзники Украины
Это не США и не Германия, главные союзники — внутри России
Политика4 минуты чтения

Также премьер-министр Великобритании заявил, что военные представители стран-союзниц Украины встретятся 20 марта, чтобы обсудить «оперативную» фазу гарантий безопасности Киеву. Bloomberg также утверждает, что Стармер выразил мнение, что западные государства набирают политическую и военную мощь и готовы взять на себя дополнительные обязательства.

Также политик не исключил не только отправки войск в Украину, но присутствие «самолетов в небе», если это будет необходимо, его слова приводит The Guardian. Коалиция желающих дать гарантии безопасности Украине, по словам Стармера, за прошедшие недели выросла, в ней появилась «более сильная коллективная решимость».

Что Путин знает о войне
Что Путин знает о войне
От ответа на этот вопрос зависит судьба возможных мирных переговоров
Политика4 минуты чтения

Также Стармер упомянул, что на встрече лидеры стран обсуждали арест замороженных российских активов для финансирования обороны Украины, но не смогли преодолеть политические и юридические препятствия для принятия такого решения. Журналисты не уточняют, какие страны приняли участие в онлайн-саммите.

Также агентство Bloomberg приводит цитату министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, который отметил, что среди европейских стран и их союзников за две недели вырос не только оптимизм, но коллективная решимость для совместного продвижения к миру.

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