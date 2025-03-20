Они помогали победить нацизм и пробили железный занавес

Крупные медиа «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и «Голос Америки» оказались под угрозой закрытия: администрация Дональда Трампа прекратила их финансирование. Сотрудники «Голоса Америки» получают уведомления о расторжении контрактов, а «Радио Свобода» пытается добиться отмены решения через суд. Что это за издания, как они помогали в борьбе с нацизмом и стали источником новостей для жителей СССР — в материале «Холода».

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«Голос Америки» запустили, чтобы противостоять нацистам

В преддверии Второй мировой войны одним из главных инструментов пропаганды для нацистской Германии было радио. Немецкие власти даже договорились с производителями радиоприемников о выпуске недорогой модели под названием Volksempfänger — «Народный приемник», чтобы радио появилось в небогатых домах.

Посредством радиоволн нацистская и антисемитская пропаганда распространялась по всему миру. В 1942 году администрация Рузвельта решила противостоять этому влиянию и запустила радиостанцию Voice of America — «Голос Америки». Ее целью было вещать на разных языках, рассказывая о мировых новостях и о жизни в Соединенных Штатах.

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Радиостанцию контролировало Управление военной информации, она преимущественно освещала американскую внешнюю политику и «формировала позитивное отношение к США». Несмотря на то, что государственное издание трудно назвать независимым, «Голос Америки» позиционировал себя как источник объективной информации.

В феврале 1942 года началось вещание на немецком и нескольких других европейских языках. Диктор Уильям Харлан Хейл сказал: «Мы несем вам голоса из Америки. Сегодня и каждый день мы будем говорить с вами про Америку и про войну. Новости могут быть хорошими для нас, а могут быть плохими, — мы всегда будем говорить вам правду».

В условиях войны и на фоне распространения нацистской пропаганды американская радиостанция стала для многих источником альтернативного взгляда на события. К концу войны вещание уже велось на 40 языках, а «Голос Америки» превратился в крупную корпорацию.

США хотели использовать радиостанцию как политический инструмент

После окончания Второй мировой информационное противостояние велось уже не с нацистской Германией, а с Советским Союзом. «Голос Америки» перешел под контроль Госдепартамента, а потом им стало управлять только что созданное Информационное агентство США (USIA), главной задачей которого была идеологическая борьба против СССР в условиях холодной войны.

Представитель Калифорнии Чет Холлифилд (в центре, в очках) беседует с группой недавних беглецов из-за железного занавеса в студии радиостанции «Голос Америки» в Мюнхене, 1954 год. Фото: Bettmann / Getty Images

Агентство действовало при помощи «мягкой силы»: в числе прочего, оно организовывало программы культурного обмена, поддерживало диссидентские движения и вело диалог с эмигрантскими сообществами.

По поводу миссии радиостанции велись споры. Государственные деятели и начальство «Голоса Америки» выясняли, должно ли это медиа быть непредвзятым информационным агентством или инструментом внешней политики. В конце концов миссию определили так: точно сообщать новости и представлять американскую политику по всему миру.

В 1976 году Конгресс утвердил закон, гарантировавший редакционную независимость службы

Теперь это медиа не только транслировало комплиментарные материалы об американской жизни, но и затрагивало острые темы: антивоенные протесты, убийство Мартина Лютера Кинга-младшего и Роберта Кеннеди, войну во Вьетнаме, Уотергейтский скандал.

С одной стороны, это укрепляло доверие слушателей в социалистических странах. С другой — «Голос Америки» не раз сталкивался с трудностями. Несмотря на закрепленную в законе редакционную независимость, власти пытались вмешиваться в работу радиостанции: например, требовали не использовать комментарии определенных людей или согласовывать содержание материалов, касающихся Вьетнамской войны.

«Свободная Европа» была связана с ЦРУ

«Радио Свободная Европа» и «Радио Свобода» появились уже в послевоенное время — и тоже были связаны с холодной войной и информационным противостоянием. Их предвестником было «Радио американского сектора» — служба, которую американские оккупационные власти запустили в Западной части Германии. Ее слушали и в Восточном секторе, находившемся под контролем СССР.

Власти США решили расширить вещание и на другие страны Восточного блока. В 1950 году «Радио Свободная Европа» заработало на чешском, словацком, румынском, венгерском, польском и болгарском языках, а в 1953 году стало вещать на территории Советского Союза на русском и 17 других национальных языках. Штаб-квартира радиостанции находилась в Мюнхене, а работали там в основном эмигранты из восточных стран.

Главный диспетчерский пункт радиостанции «Свободная Европа» в Мюнхене, 1972 год. Фото: Bettmann / Getty Images

Радиостанция создавалась под контролем американского правительства и была связана с ЦРУ. Как бы то ни было, для многих людей, не одобрявших советский режим и железный занавес, «Радио Свободная Европа» было одним из немногих источников новостей о жизни в странах Запада. Кроме того, там можно было услышать зарубежную музыку и развлекательные передачи.

Популярность «Свободной Европы» росла, и разведчики запустили еще одну станцию — «Радио Освобождение», которое позже переименовали в «Радио Свобода». Официально его создателем стал «Американский комитет освобождения народов России». Служба начала вещание 1 марта 1953 года, а 5 марта умер Иосиф Сталин. Во многом именно освещение этого события привлекло внимание к новому медиа.

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Предполагалось, что обе радиостанции — и «Свободная Европа», и «Радио Свобода» — будут передавать за железный занавес правдивую и непредвзятую информацию. Но американские власти воспринимали их скорее как политический инструмент, и это сказывалось на контенте. Первое время многие передачи были посвящены национальным чувствам народов, живущих в Советском Союзе. Но после жесткого подавления национально-освободительных движений в СССР акцент стал делаться на политические свободы и права человека.

В 1967 году в США вышло скандальное расследование о том, как ЦРУ курирует «независимые» организации. Через несколько лет «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа» вывели из-под крыла разведки. Позже их объединили в одну некоммерческую организацию и начали финансировать из федерального бюджета через специальное ведомство.

О трагедии в Чернобыле люди узнали от американских журналистов

Коммунистические режимы относились к радиостанциям враждебно и активно пытались помешать их работе. С конца 1940-х до 1988 года СССР и другие социалистические страны использовали мощные передатчики, чтобы создавать помехи и заглушать сигналы — причем с разной интенсивностью, в зависимости от того, насколько в тот или иной момент были напряжены международные отношения. Западным вещателям приходилось менять частоты, усиливать мощность сигнала и строить дополнительные передающие пункты.

Коммунистические власти также систематически обвиняли радиослужбы в распространении «клеветы», «порнографии» и «религиозного мракобесия». Журналистов «Голоса Америки» и «Свободной Европы» преследовали, на них нападали. В 1981 году румынская тайная полиция устроила взрыв в мюнхенской штаб-квартире «Свободной Европы», а в 1988-м директора румынской службы «Радио Свобода» убили — в этом тоже подозревали секретную полицию.

Редакционный зал радиостанции «Радио Свободная Европа» на следующий день после теракта. Мюнхен, 22 февраля 1981 года. Фото: DPA / Picture Alliance / Getty Images

Несмотря на помехи и преследования, популярность западных радиостанций росла. В 1960-е и 1970-е годы их слушала примерно треть взрослого населения СССР, а в Восточной Европе — около половины населения. Особенную значимость они приобретали во время политических кризисов.

Дело в том, что они освещали те события, которые коммунистические власти пытались замалчивать: восстание в Венгрии в 1956 году, Берлинский кризис 1961-го и Пражскую весну 1968-го. В декабре 1981 года в Польше ввели военное положение из-за протестов оппозиции. Государственные медиа предоставляли минимум информации, и местные жители слушали американские радиостанции, чтобы узнать, что происходит.

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В 1986 году после аварии на Чернобыльской АЭС миллионы советских людей узнали о трагедии именно от этих радиостанций. Советские СМИ или молчали о произошедшем, или пытались преуменьшить серьезность ситуации.

Журналистов этих радиостанций не раз обвиняли в политических подстрекательствах. Например, во время восстания в Венгрии в 1956 году критики считали, что венгерская служба «Свободной Европы» подначивала людей выступать против советских войск и якобы намекала на возможность западного вмешательства. Впрочем, расследования не выявили, чтобы журналисты напрямую обещали кому-либо военную помощь. Претензии к радиоведущим заключались скорее в том, что они говорили о протестах чересчур эмоционально и одобрительно.

У радиослужб были проблемы и с американскими властями. Например, в «эпоху маккартизма» в США были репрессии — тех, кто не поддерживал власти, могли объявить «коммунистами». В это время многих сотрудников «Голоса Америки» уволили из-за «поддержки коммунизма». Издания то и дело сталкивались с обвинениями либо в том, что они слишком активно поддерживают политику США, либо в том, что выступают против нее.

«Эпоха маккартизма» в США получила такое название благодаря сенатору Джозефу Рэймонду Маккарти, который часто подозревал разных людей в связях с коммунистами и шпионаже в пользу Советского Союза. Так называется период в истории Америки в конце 1940-х — начале 1950-х годов, когда в обществе были сильны антикоммунистические настроения, а правительство преследовало несогласных, обвиняя в содействии коммунистам.



Радиостанции поддерживали региональную журналистику

После окончания холодной войны «миссия» радиостанций — противодействие коммунистической пропаганде — казалась достигнутой в тех странах, где установились демократические правительства. В 1990-е годы некоторые языковые службы закрылись.

A sign and flags are shown at the headquarters of Radio Free Europe/Radio Liberty in Prague, Czech Republic, March 17, 2025. REUTERS/David W Cerny

Но тогда «Свободная Европа» и «Голос Америки» переориентировались на те регионы, где возникли новые политические проблемы и цензура, — Балканы, Центральную Азию и Ближний Восток. Помимо основного вещания, появилось множество локальных изданий и проектов, которые стали поддерживать региональную журналистику. Например, в рамках «Радио Свобода» открылись «Север.Реалии», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии». В 2017 году «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» при участии «Голоса Америки» запустили телеканал «Настоящее время», а в 2023 году — расследовательский проект «Система».

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Перекочевав с радиочастот в онлайн, службы столкнулись с очередными препятствиями со стороны авторитарных государств: блокировками сайтов и соцсетей и новыми способами давления со стороны властей. Многие сотрудники, которые работают с этими медиа, объявлены в России «иностранными агентами», а журналисты «Радио Свобода» подлежат преследованию за сотрудничество с «нежелательными организациями».

Как и раньше, одни обвиняют эти медиа в распространении пропаганды и считают наследием холодной войны. Другие отмечают, что такие службы играют важнейшую роль и создают альтернативные источники информации для людей в тех странах, где независимая пресса уничтожена цензурой.

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