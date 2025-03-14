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Политика

СМИ: Трамп ужесточит санкции против России

08:33 14.03.2025

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о введении новых санкций против России. Об этом сообщает американский телеканал CBS со ссылкой на источники. Официальных[ подтверждений этой информации на момент публикации заметки нет.

По данным телеканала, новые ограничения коснутся банковского, а также нефтяного и газового секторов российской экономики. В свою очередь, агентство Reuters сообщило, что Минфин США не продлил генеральную лицензию, которая позволяла иностранным компаниям оплачивать российские энергоресурсы через подсанкционные российские банки. При этом в ведомстве никак не комментировали это решение. В то же время американские СМИ утверждали, что такой шаг — это часть переговорной тактики администрации Трампа.

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Накануне Владимир Путин публично ответил на предложение о 30-дневном прекращении огня в Украине. Он назвал его «хорошей идеей», но подчеркнул, что к этому предложению остается много вопросов. «Эти 30 суток [режима прекращения огня] будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы Украине поставлялось оружие? <…> Или ничего этого не будет делаться? А как будут решаться вопросы контроля, верификации? Как нам будем гарантировано, что ничего подобного происходить не будет? Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действия? Какова цена этим приказам?» — озвучил Путин некоторые из них.

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В свою очередь, Трамп назвал этот ответ Путина «многообещающим, но неполным». При этом американский президент выразил надежду, что «Россия поступит правильно», и предупредил, что будет «очень разочарован», если Москва откажется от предложения о перемирии.

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