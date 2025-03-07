Трамп пригрозил России масштабными санкциями

Президент США Дональд Трамп планирует ввести банковские санкции и экономические тарифы в адрес России, если российская сторона не начнет переговоры о прекращении огня, об этом политик написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.
Трамп утверждает, что этот план является реакцией на продолжающиеся атаки на территорию Украины со стороны России. Он призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров, пока «не стало слишком поздно». Возможные санкции будут действовать до окончательного мирного урегулирования конфликта — прекращения огня для их отмены будет недостаточно.
Ранее Financial Times сообщал, что США перестали делиться с Украиной разведданными, а агентство Bloomberg утверждало, что Трамп приостановил поставки военной помощи Украине, в том числе и той, которая уже была в пути. Глава ЦРУ Джон Рэтклифф подтверждал приостановку помощи и заявлял, что таким образом Трамп желает добиться от президента Украины Владимира Зеленского готовности перейти к заключению перемирия.
Ранее СМИ также сообщали, что мирный план Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта включает в себя разработку планов по санкционному давлению на Россию в случае отказа от переговоров. Трамп, согласно информации источников из его окружения, планировал усилить санкции против российского экспорта нефти — например, ввести ограничения против европейских перевозчиков и азиатских покупателей.
В случае успешного хода переговорного процесса, как отмечали журналисты, Трамп планировал ослаблять ограничения, например, повысить уровень стоимости российской нефти в рамках «ценового потолка». В своем заявлении президент США не предложил российского стороне сценариев ослабления санкций или их полной отмены.