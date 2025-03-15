Первое «проклятие» семьи Кеннеди

Семья Кеннеди — одна из самых известных и влиятельных династий в США. Глава семьи Джозеф Кеннеди был успешным бизнесменом и политическим деятелем, а один из его сыновей стал 35-м президентом США. Однако в истории семьи было много трагических страниц, одна из них — неудачная лоботомия Розмари Кеннеди, которая привела к инвалидности. Десятилетиями семья стыдилась и скрывала этот факт от общественности. Первое «проклятие Кеннеди» — в материале «Холода».

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У Джозефа и Роуз Кеннеди было девять детей, четверо из которых умерли не своей смертью. Розмари родилась 13 сентября 1918 года и была третьим ребенком в семье и первой девочкой. По мере ее взросления становилось понятно, что она необычный ребенок: ей с трудом удавалось ползать, ходить и говорить, а также играть с мячом или в догонялки из-за проблем с концентрацией.

Уже в детстве Розмари начала отставать в развитии от других детей. Одной из теорий, почему это произошло, была травма (кислородное голодание), которую девочка могла получить при рождении. По некоторым данным, акушерка, не желая принимать роды без врача, решила его дождаться, удерживая ребенка в родовом канале. Однако официальная причина никогда не была названа.

Умственные способности на уровне четвертого класса

Проблемы в интеллектуальном развитии в то время считались клеймом, к тому же родители Розмари стеснялись, что девочка отстает от сверстников. Поэтому некоторое время она была на домашнем обучении, а потом ее перевели в школу-интернат в Пенсильвании. Однако ее успеваемость не улучшалась, поэтому родители, думая, что проблема в методиках обучения, часто переводили ее в новые учебные заведения. Но это только негативно сказывалось на ее состоянии.

«Розмари выросла во времена, когда детей с особенностями стыдили и не хотели публично признавать их проблемы», — отмечал позднее племянник Розмари Тимоти Шрайвер.

В 15 лет Розмари читала и писала на уровне четвертого класса. Тем не менее это не мешало ей вести активную жизнь: она любила шопинг, танцы, плавание, ходить под парусом и проводить время с друзьями. Несмотря на проблемы, Розмари вела дневник, была общительной нормально функционирующей личностью. Ее мать Роуз называла дочь ласковой, отзывчивой и любящей девочкой.

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«Она так сильно старалась, ценила внимание и комплименты и делала все, чтобы получить их», — говорила она. Однако постоянно оглядываясь на своих братьев и сестер, которые быстро росли и достигали успехов, Розмари все равно чувствовала себя неполноценной.

Розмари Кеннеди. Фото: Imagno / Getty Images

В 1938 году, когда Розмари было 19 лет, Джозефа Кеннеди назначили послом США в Великобритании, поэтому он со всей семьей переехал в Лондон. Там Розмари впервые вышла в свет на традиционном балу дебютанток (возможность для знатных семей представить высшему обществу своих дочерей, чтобы подобрать им достойную партию). В Лондоне девушка проходила обучение в католической школе, которой управляли монахини. Они терпеливо готовили Розмари к роли помощницы учителя, и девушка показывала успехи.

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Однако Вторая мировая война заставила семью Кеннеди вернуться в США. Дома сохранить достигнутый прогресс в образовании Розмари не удалось — у нее появились вспышки агрессии. Она содержалась в католическом пансионате, откуда часто сбегала по ночам. Сравнивая себя со своими взрослыми братьями и сестрами, она хотела быть такой же свободной, поэтому начала посещать бары и встречаться с мужчинами.

«Розмари начала откатываться назад. К 22 годам она стала все более раздражительной и сложной», — писала сестра Розмари Юнис.

Поведение девушки вызвало серьезное беспокойство внутри семьи, которой уже прочили большое политическое будущее. Опасаясь за жизнь и здоровье дочери, а также за свою репутацию, Джозеф Кеннеди начал думать, как изменить поведение Розмари.

Петь с просверленным черепом

Во время поиска лекарства для Розмари Джозеф Кеннеди узнал о новой процедуре — лоботомии, которую проводили на мозге невролог Уолтер Фримен и нейрохирург Джеймс Уоттс. Среди их пациентов были в основном люди с шизофренией и глубокой депрессией. Осмотрев девушку, врачи пообещали Джозефу Кеннеди, что лоботомия поможет успокоить перепады настроения дочери.

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В августе 1941 года Американская медицинская ассоциация осудила лоботомию и назвала ее неэффективной. Однако это не остановило отца Розмари, и он дал разрешение на операцию, не посоветовавшись даже с женой.

Операция завершилась, когда Розмари совсем перестала говорить

В ноябре 1941 года 23-летней Розмари Кеннеди сделали операцию. В качестве анестезии она приняла слабый транквилизатор, поэтому на протяжении всей процедуры была в сознании и взаимодействовала с врачами. Ей просверлили два отверстия в черепе и вставили в них заостренные шпатели, чтобы рассечь нейронные связи в мозгу. Доктор Фримен просил Розмари читать молитвы, петь «Боже, благослови Америку» и считать в обратном порядке. Таким образом врачи оценивали, насколько глубоко можно вводить инструмент. Процедура завершилась, когда Розмари совсем перестала разговаривать.

Сразу после лоботомии Розмари перестала связно говорить и ходить, страдала недержанием и часами смотрела в стену. Ее умственные способности снизились до уровня двухлетнего ребенка. Врачи пришли к выводу, что операция прошла плохо. Из-за лоботомии физическое и психическое состояние Розмари Кеннеди настолько ухудшилось, что она стала нуждаться в круглосуточном уходе.

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После лоботомии Розмари перевели в частную психиатрическую больницу в пригороде Нью-Йорка, где ей благодаря физиотерапии частично вернули подвижность. В лечебнице она прожила несколько лет. В 1949 году Розмари поместили в учреждение Святой Колетты для людей с ограниченными возможностями в Висконсине. Там она не только получала от монахинь внимание и терапию, но и ездила с ними, например, в город на шоппинг. А родственники Розмари позаботились, чтобы у нее был собственный частный дом рядом с учреждением и собака.

В 1958 году Джозеф Кеннеди написал монахине, которая взяла Розмари под опеку, с благодарностью: «То, что вы помогли решить проблему с Розмари, сыграло важную роль в жизни семьи, благодаря этому все Кеннеди смогли дальше заниматься делом всей своей жизни».

20 лет игнора

Семья Кеннеди держала информацию о состоянии Розмари в строгом секрете из-за страха за свою репутацию. Десятилетиями Кеннеди скрывали, что Розмари прошла через лоботомию, а когда их спрашивали о сестре во время политических кампаний, они объясняли ее отсутствие на публике тем, что она предпочитает затворнический образ жизни. Даже внутри семьи о Розмари говорили редко, и не все родственники знали, где она находится.

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В течение 20 лет после лоботомии Розмари практически никто не навещал. В 1958 году брат и будущий президент США Джон Кеннеди впервые навестил ее в больнице, тогда как мать Розмари решилась на это только в 1961 году, когда ее муж перенес обширный инсульт. С тех пор семья начала поддерживать общение с ней, в особенности сестра Юнис. После смерти отца в 1969 году Розмари стали возить к родственникам во Флориде и Вашингтоне. К этому времени она уже могла ходить, но хромала и говорила все так же бессвязно.

Учреждение Святой Колетты в Висконсине. Фото: St. Coletta of Wisconsin, Inc.

Случившееся с Розмари побудило Юнис Кеннеди Шрайвер заняться благотворительностью. Например, она расширила действие Фонда Джозефа Кеннеди-младшего в области исследований людей с интеллектуальными нарушениями. Кроме того, в 1968 году Юнис основала Специальную Олимпиаду, которая существует до сих пор — это спортивные мероприятия для людей с ментальными отклонениями.

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Во второй половине XX века мать Розмари начала выступать с речами, в которых привлекала внимание к людям с особенностями. А ее сестра Джин Кеннеди Смит основала Very Special Arts — художественную организацию для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, Джон Кеннеди был первым президентом США, который одобрил законопроект об охране здоровья матери и ребенка и борьбе с детской умственной отсталостью.

Розмари Кеннеди умерла 7 января 2005 года в возрасте 86 лет в окружении семьи: сестер Джин, Юнис и Патрисии, а также брата Теда. Лоботомия стала для нее роковой операцией, после которой она так и не смогла вернуться к нормальной жизни и много лет провела вдали от семьи под присмотром сиделок и врачей.

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