Я прошла пешком 280 километров из Португалии в Испанию

Этот путь изменил мое отношение к работе и жизни. Теперь я живу в другой стране и путешествую

28-летняя Анастасия (попросила не указывать фамилию) работала парикмахером в Москве, пока случайно не узнала о пути Камино де Сантьяго — паломническом маршруте к собору Святого Иакова в Испании. Она потратила почти год на подготовку, накопила 130 тысяч рублей и отправилась в двухнедельное пешее путешествие по маршруту, который в последние годы проходят почти полмиллиона человек. Этот путь изменил жизнь Анастасии: она уволилась с работы в Москве и одна переехала в Черногорию. «Холод» поговорил с ней о подготовке, сложностях и непредсказуемых ситуациях в пути, помощи незнакомцев и о том, как это путешествие изменило отношение Анастасии к жизни.

Я начала путешествовать около двух лет назад. Сначала отправилась в поход на Алтай с группой, а потом поехала одна в Тбилиси, чтобы посмотреть город. Раньше я думала, что путешествовать в одиночку опасно. Но поездка в Грузию развеяла эти страхи — я поняла, что ничего страшного в этом нет. Мне нравится много ходить, встречать новых людей и посещать разные места. А путешествия в одиночестве хороши тем, что я самостоятельно могу выбирать комфортный темп.

О тропе Камино де Сантьяго я узнала случайно. Однажды моя клиентка читала книгу на немецком языке об этом паломническом пути. Я посмотрела фильм, снятый по этой книге, стала читать про этот маршрут больше и тоже вдохновилась пройти его. Но прежде чем сделать это, нужно было оформить визу и накопить деньги на поездку. Она обошлась в 130 тысяч рублей вместе с билетами из Москвы. Я взяла отпуск на работе, сказав, что это мечта моей жизни и мне легче уволиться, если меня не отпустят.

Друзья и родители не сразу поняли мое решение. Особенно родители — им не нравилось, что я одна поеду в Европу, да еще и без банковской карты. Но когда я начала вести дневник в телеграм-канале, делясь эмоциями, фотографиями и рассказами о встреченных людях, они начали поддерживать меня.

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Подготовка заняла много времени: решилась я на это летом 2023 года, а поехала только в апреле 2024-го. Сборы шли постепенно, большую часть информации я искала на ютубе. Я взяла с собой спальный мешок, одежду, сменную обувь, походные палки, аптечку, документы, фонарь, косметичку, бафф (длинный шарф в форме трубы), бутылку воды и другие походные принадлежности. В итоге рюкзак весил восемь килограммов. Когда я надела его впервые, то почувствовала, что он ощутимо тянет меня назад. Немного растерялась, не понимая, как буду идти с ним две недели, но в итоге все прошло хорошо.

Особое внимание перед прохождением пути стоит уделить ботинкам — это основа любого трекинга. Также я купила специальные носки для длительных походов, которые предотвращают натирание. Они действительно защитили меня от мозолей — самой частой и неприятной проблемы в пешем путешествии.

Я ночевала в кладовке

Есть несколько десятков маршрутов разной длины (от 100 до 1350 километров) — я выбрала «Камино Португез» от города Порту в Португалии до собора Святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела в Испании. Он проходит через Брагу, Валенсу, Понтеведру и другие города, в которых можно погулять или перекусить.

Фото: архив Анастасии

Путь начинался от кафедрального собора в центре города — когда я пришла, там уже было много людей с рюкзаками. В соборе нужно взять паспорт паломника — небольшую книжечку, которая стоит около пяти евро. Каждый день на пути нужно ставить минимум две печати в этой книжке в специальных пунктах. Это подтверждает, что ты действительно прошел маршрут. По прибытии в Сантьяго можно показать паспорт и получить компостелу — свидетельство о прохождении пути. Для многих это важное достижение: в Европе некоторые добавляют его в свое резюме как показатель целеустремленности.

Фото: архив Анастасии

Обычный день начинался около семи утра, иногда раньше, чтобы пройти часть дороги без жары. Ты просыпаешься, даже если спишь в наушниках, потому что вокруг все начинают шевелиться. Встаешь, принимаешь душ, собираешь рюкзак. Я всегда заранее покупала себе что-то на завтрак, например йогурт или хлеб, потому что в семь утра ничего не работает, а двигаться на голодный желудок трудно.

По утрам было прохладно, поэтому я надевала все слои одежды. Но по мере того, как солнце поднималось, снимала и убирала их в рюкзак. Через полтора часа ходьбы мне хотелось кофе, и я останавливалась в кафе в городах по пути. Затем продолжала путь, иногда делая небольшие остановки, чтобы полюбоваться пейзажами. Обедала обычно готовой едой из супермаркета — садилась у берега и наслаждалась видом на океан.

Фото: архив Анастасии

Ночевала я в альбергах — хостелах для путешественников. Они стоили от 10 евро за ночь. Я скачала приложения, которые показывали, сколько километров осталось до ближайшего хостела. С едой тоже не возникало проблем: в каждом городке по пути были супермаркеты с готовыми блюдами.

Однажды я пришла к хостелу ближе к вечеру, устала настолько, что сводило ноги. Однако выяснилось, что мест для ночлега больше нет, а ближайший альберге был через восемь километров. Пройти такое расстояние казалось невозможным, и милая девушка на ресепшене предложила мне переночевать в кладовке. Это был необычный опыт — вокруг пахло стиральным порошком, но я была рада изолированной комнате. Это, наверное, одна из самых запоминающихся ночей в моей жизни.

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Каждый день я проходила около 24 километров, но легко ощущались только первые 15. Эмоционально тоже было непросто — в какой-то момент от впечатлений и красоты вокруг я просто начинала плакать, и это продолжалось несколько дней.

Но самым сложным оказалась внезапная болезнь. У меня поднялась температура и два дня я пролежала без сил. Болеть в другой стране — это стресс, ведь в такие моменты хочется быть рядом с близкими. К счастью, хозяин хостела заботился обо мне, не требуя ничего взамен. Другие путешественники тоже поддерживали: оставляли у тумбочки еду и свои контакты на случай, если что-то пойдет не так.

Кто-то даже оставил свой талисман в знак поддержки — иконку с изображением Иисуса и молитвой на обратной стороне. За время путешествия я увидела очень много доброты от разных людей, с которой не сталкивалась в обычной жизни.

Я могу все

Путь открыл мне глаза на то, что мир интересный, открытый и дружелюбный. Еще я увидела, что старость может быть совершенно иной: многим путешественникам было за 60 лет, но они все еще ведут активный образ жизни и проходят по 280 километров.

Фото: архив Анастасии

Фото: архив Анастасии

Я не особо общалась с местными — в основном моим общением были путешественники из разных стран. Португальцы и испанцы, с которыми я сталкивалась в альберге или магазинах, были очень дружелюбны. Например, однажды в маленькой деревенской кафешке я не могла объясниться с официантом, и женщина за соседним столиком помогла мне, а затем даже оплатила мой завтрак. Когда люди узнавали, что я из России, они удивлялись и восхищались, говоря: «Ого, здорово, что ты проделала такой путь!»

Хотя я не завела близких друзей, я нашла важных людей, с кем проводила вместе по несколько дней, шла с ними одной дорогой, делилась мыслями и впечатлениями. Одним из таких людей был Стив, 56-летний англичанин. Он рассказывал мне, что у него нет жены и детей, но он абсолютно счастлив — так я поняла, что счастье бывает разным. После Испании он планировал подняться на вулкан Килиманджаро, и до конца пути мы продолжили общаться и делиться фотографиями.

Фото: архив Анастасии

Собор Святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела, финальная точка маршрута. Фото: архив Анастасии

Я ​​думала, что по пути буду размышлять о важных для меня вопросах: чего хочу от жизни, как развивать карьеру — и найду на них ответы. Но на практике все оказалось иначе. Я шла вдоль океана, пытаясь думать о работе, но все тревожные мысли просто растворялись. Я наслаждалась моментом: свежестью воздуха, порывами ветра, ощущением земли под ногами и тяжести рюкзака на плечах. Это было похоже на медитацию. Позже, общаясь с другими путешественниками, я узнала, что все планировали разобраться в себе, пока проходят Путь Сантьяго. И никто не смог по-настоящему думать про это — все просто наслаждались моментом в пути.

Мне было грустно от того, что путешествие подходит к концу. В последний день я так не хотела завершать его, что специально делала больше остановок.

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Путешествие заставило меня задуматься о том, как я живу в Москве. Я люблю этот город, но начала замечать, что слишком много работаю, а жизнь проходит мимо. В путешествии люди просто живут — без суеты и постоянной гонки за продуктивностью. Я поняла, что хотела бы хотя бы на какое-то время пожить в таком ритме.

После возвращения домой я начала думать, как можно изменить свою жизнь. Через несколько месяцев я переехала в Черногорию и нашла работу парикмахером. Здесь есть море, горы, возможность для хайкинга, и я чувствую, что пока что все складывается хорошо. То путешествие показало мне, что я могу все, главное — разобраться в своих желаниях.