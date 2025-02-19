Российский бренд обвинили в краже культурного наследия Кыргызстана

Основательницу российского бренда YAKA Анну Обыденову стали массово критиковать после того, как она начала продавать одежду с кыргызскими орнаментами. Кыргызстанцы обвинили ее в присвоении культурного наследия, а местные дизайнеры заявили, что она копирует их работы. В ответ оскорбленная предпринимательница посоветовала кыргызам «выучить русский», а многие россияне не увидели в ее действиях ничего предосудительного. Конфликт даже вышел на государственный уровень, хотя власти Кыргызстана в результате не нашли оснований для расследования. Интернет-баталия за национальный орнамент — в материале «Холода».

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Российский бренд YAKA с 2023 года выпускает одежду, аксессуары и товары для дома, в дизайне которых используются кыргызские орнаменты. По словам основательницы бренда Анны Обыденовой, идея создания бренда возникла после ее первой поездки в Кыргызстан в мае 2023 года: она настолько очаровалась местной культурой и историей, что осталась в стране на три недели, дважды перенося вылет. Спустя несколько месяцев бренд YAKA был зарегистрирован в России. На его официальном сайте говорится, что YAKA создан «в честь 100-летия образования Кыргызской Республики» (в 2024 году было 100 лет со дня образования Кара-Киргизской автономной области. В 1936 году она стала Киргизской Советской Социалистической Республикой, а независимость Кыргызстан получил в 1991 году. — Прим. «Холода»).

«Современный этно-шик — это новый способ самовыражения. YAKA сохраняет культурное наследие через симбиоз традиционных орнаментов Центральной Азии, микшируя их с современными тенденциями. Мы создаем вещи, которые подчеркивают индивидуальность носителя. Основу ДНК бренда составляют яркие цвета, вариации традиционных орнаментов и восточный колорит», — говорится на сайте компании.

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Одежда YAKA на массовом рынке относится к верхнему ценовому сегменту. Куртки бренда стоят от 40 до 70 тысяч рублей, а юбки и брюки — по 20 тысяч рублей. Как утверждается на сайте компании, дизайн изделий разрабатывают кыргызстанские мастера.

«Культурное наследие — не товар»

В начале февраля кыргызстанка и основательница фонда по развитию кыргызской литературы «Акбарак» Уулжан Бектурова раскритиковала бренд YAKA в своем инстаграме. Она опубликовала фотографию аккаунта компании в своих историях и возмутилась использованием кыргызских орнаментов в коллекции.

«Это чистый абсурд! Колонизатор берет кыргызские узоры, продает их тем же колонизаторам и называет это “самовыражением”? Самовыражением кого? Тех, кто исторически подавлял и стирал нашу культуру? Как удобно: украсть наследие, отделить его от истории, продать как “этно-шик”. Никакая это не “юбка” из вашей коллекции Yaka Unique — это наш белдемчи! Прекратите красть нашу культуру!» — написала Бектурова.

Основательница YAKA Анна. Фото: @yakabrand / Telegram

К ее возмущению присоединились многие другие кыргызстанцы, особенно их возмутило наличие на сайте YAKA раздела об «авторских правах». В нем говорится, что «любые проявления копирования, введение в заблуждение покупателей путем имитирования общей стилистической особенности продукта и товарного знака в частности до степени смешения» могут повлечь разбирательство в суде.

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Кыргызстанцы восприняли это как попытку патентования их национальных орнаментов и начали кампанию против YAKA. В соцсетях они писали: «Культурное наследие — это не товар!», «Что ты можешь знать о нашей культуре, будучи другой нации?», «Каким образом искусство нашего народа стало личным брендом?», «Кыргызские орнаменты принадлежат всему кыргызскому народу. Присваивать их — это культурная апроприация. Грубо говоря, кража».

«Кыргызская культура — это не тренд, а культурное наследие народа, поэтому, если дизайнер не погружается в суть вопроса и не в курсе контекста, это вызывает обесценивание национальной идентичности», — заявил кыргызстанский дизайнер Эрик Абдыкалыков.

Некоторые пользователи также заметили сходство дизайнов YAKA с работами кыргызстанских дизайнеров, представленными еще в 2023 году. В частности, бренд обвинили в копировании изделий кыргызстанского бренда Ekish, принадлежащего дизайнеру Эльмире (фамилия не указана). Уулжан Бектурова утверждает, что ранее Эльмира продала YAKA свою коллекцию, после чего российский бренд начал выпускать похожую на изделия Эльмиры одежду. Ее коллеги начали выкладывать рилсы и истории в инстаграме с возмущением по поводу якобы копирования работ кыргызстанского дизайнера.

Обыденова также подтвердила «Холоду», что бренд использовал изделия мастерицы Эльмиры, владелицы марки Ekish. Та, по словам Обыденовой, продала YAKA коллекцию из 50 единиц одежды через посредника и позднее предлагала продолжить сотрудничество напрямую, но после волны критики передумала и обвинила бренд в краже. Обыденова утверждает, что не присваивала себе авторские права на изделия Ekish.

Скриншот: @ekish_sama / Instagram

«Раз бренд Yaka “якобы” продвигает нашу культуру, то пусть хотя бы правильно называет вещи: не кимоно, а чапан, не юбка, а белдемчи. Наша культура в такой рекламе не нуждается!» — написала в историях кыргызстанский дизайнер по имени Нурсия (скриншот есть в распоряжении «Холода»).

«У нас нет проблем с коммуникацией и продвижением. Мы сами в состоянии рассказывать миру о своем культурном наследии и делать это достойно, без чужого вмешательства. Я бы хотела представить, как бы чувствовали себя эти люди, если бы другая страна поступила с ними так же — забрала их культуру, представила ее как свою, да еще и поучала бы, как нужно радоваться», — заявила дизайнер Нурайым (фамилия не указана).

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Пользователи стали жаловаться на аккаунты YAKA и высказывать свое возмущение в комментариях и личных сообщениях основательницы бренда Анны Обыденовой. В ответ та раскритиковала кыргызстанцев за неправильное написание сообщений на русском языке и предложила авторам «выучить русский». Вскоре она закрыла комментарии под публикациями бренда, а также ограничила доступ к своему личному аккаунту.

Многие русскоязычные пользователи не увидели в действиях Обыденовой «культурной апроприации». Наоборот, по их мнению, YAKA способствует популяризации культуры Кыргызстана. Более того, они считают, что подобный подход широко распространен по всему миру — так же, как японские иероглифы на одежде или итальянская кухня, представленная в ресторанах разных стран.

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«Не вижу какого-то неуважения к вашей культуре или попытки ее присвоить, возвыситься за ваш счет. Девушка просто делает вещи, заодно продвигая ваш культурный код, нравится — покупаете, нет — нет», «Не вижу ничего такого. Я как человек из Татарстана буду только рада, если культурный код Татарстана будут толкать в массы, потому что культурный код Татарстана красивый», «Она сделала для продвижения вашей культуры больше, чем ты и ваш минкульт», — писали люди.

Запатентовать культуру невозможно

К середине февраля ситуация привлекла внимание не только общественности, но и властей Кыргызстана. Заведующий отделом осуществления прав интеллектуальной собственности Кыргызпатента Анарбек Исмаилов прокомментировал, что не видит нарушений в работе YAKA.

«В нашем законодательстве нет запрета на использование кыргызских элементов традиционного народного творчества. Если она в России в соответствии с законодательством зарегистрировала товарный знак, она может производить одежду. Насколько я знаю, российское законодательство тоже не устанавливает запретов на использование в товарных знаках каких-то символов, элементов народного творчества при условии, что они не зарегистрированы в виде промышленного образца или как объект авторского права или традиционных знаний. В этой части претензий не может быть, так что с юридической стороны все верно», — прокомментировал Исмаилов.

17 февраля на официальных страницах YAKA в социальных сетях появилось заявление, в котором компания подробно разъяснила свою позицию по вопросу авторских прав. Представители бренда подчеркнули, что никогда не патентовали элементы кыргызского орнамента.

«Национальные символы принадлежат народу, и мы это признаем. Более того, узоры, созданные веками, не могут быть запатентованы — это прямо предусмотрено законодательством. Согласно ст. 1352 ГК РФ, получить патент на кыргызские орнаменты в принципе невозможно, и мы никогда не подавали таких заявок», — говорится в заявлении.

В компании уточнили, что их политика в сфере авторских прав касается исключительно дизайнерских решений, разработанных кыргызстанскими мастерами специально для YAKA. Бренд не ограничивает использование традиционных узоров, а защищает уникальные художественные интерпретации сотрудничающих с ними мастеров.

«Я живой человек со своими чувствами»

В разговоре с «Холодом» Обыденова призналась, что обвинения в культурной апроприации вызвали у нее огорчение. Она подчеркнула, что никогда не претендовала на исключительное право на кыргызские орнаменты и не считает, что бренд нарушает нормы интеллектуальной собственности. «Бренд — мое детище. Я его люблю и буду защищать», — говорит предприниматель. Закрыть личный аккаунт ей пришлось из-за потока оскорблений в комментариях и сообщениях. По ее словам, помимо обвинений в «воровстве» и «колонизации», ей предъявляли обвинения еще и в «неправильных чувствах».

Основательница YAKA Анна. Фото: @yakabrand / Telegram

«Я их сразу удаляла и не хочу вспоминать содержание. Они касались лично меня и моих близких. Мой инстаграм читает мама, для нее это было бы слишком. Пришлось временно отложить текущие рабочие вопросы и уделить максимальное внимание сложившейся ситуации», — рассказала Обыденова.

За свое предложение недовольным кыргызстанцам «выучить русский» она извинилась, сказав, что была на эмоциях, когда писала это сообщение.

«Я читаю все это, и мне очень больно. В какой-то момент я не выдержала. На эмоциях, от обиды я написала в сторис то, что написала. Меня обвинили в шовинизме, в презрении к кыргызскому языку, в том, чего я никогда не имела в виду. Я живой человек со своими чувствами. Я была очень огорчена и обижена. Это не значит, что я не уважаю кыргызскую культуру. Будь это так, я бы не провела столько времени, изучая ее, не работала бы с местными мастерицами, не любила бы эту страну так сильно. Если мои комментарии, написанные в момент обиды и эмоций, задели чувства многих непричастных кыргызстанцев, я прошу прощения», — заявила Обыденова.

Кадр: YAKA HOME / Youtube

При этом она признала, что некоторые претензии, связанные с отсутствием указания авторов изделий, оказались справедливыми: по ее словам, бренд планировал обозначать имена мастеров, но «опоздал на пару дней». Как говорит предпринимательница, YAKA давно сотрудничает с кыргызстанскими мастерицами, которые знают, что создают вещи для бренда, а на изделиях всегда указывается, что они произведены в Кыргызстане. Исключение составляют только орнаменты для платков и футболок, где работа ведется с дизайнерами по договору на целую коллекцию.

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Теперь, по ее словам, бренд намерен пересмотреть информацию, размещенную на сайте. «YAKA родился из восхищения и любви. Если по каким-то причинам эти чувства трансформируются, то это будет исключительно моя личная история. Если я почувствую, что Кыргызстан не готов делиться своей культурой с остальным миром, я изменю концепцию. Идей много», — заявила предпринимательница.

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