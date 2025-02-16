Я уехал в Аргентину и учусь на электрика

В России я был редактором, но устал от удаленки и захотел поработать руками. Пока мне все нравится

29-летний Даниил Рази работал журналистом, но после переезда в Аргентину решил сменить сферу деятельности. Он устал от работы на удаленке, захотел получить прикладную специальность и пошел учиться на электрика. Сейчас он закончил первый курс и уже работает электромонтажником. Даниил рассказал «Холоду» о том, чем его привлекла эта профессия, с какими трудностями сталкивался в университете и как проходят его трудовые будни.

Я родился и вырос в Санкт-Петербурге, окончил Институт кино и телевидения. С 2018 года работал в медиа и писал сценарии для фильмов, рекламы и видеороликов. Начинал автором, а потом стал редактором в петербургском издании «Бумага».

В начале марта 2022 года я вместе с коллегами уехал из России: две недели жил в Узбекистане, потом три месяца провели в Турции и еще четыре — в Грузии. А в октябре того же года я уехал в Аргентину. Туда я решил переехать сразу по нескольким причинам: чтобы посетить страну, россиянам не нужна виза, процедура легализации относительно легкая, а в будущем можно получить гражданство. А еще в Аргентине есть государственное бесплатное образование, доступное всем, даже иностранцам.

Переезд был сложным: у меня не было друзей-аргентинцев, я не знал испанского․ Даже при походе в магазин или аптеку я испытывал огромный стресс. Мне в первое время помогло то, что полдня я был занят работой. Остальные полдня я пытался как-то обустроиться, обжиться и привыкнуть к новому месту.

Захотелось работать руками

После переезда я стал задумываться о будущем и смене деятельности. Я два года не виделся с коллегами вживую, устал от неопределенности и постоянной работы на удаленке. К тому же работа с текстами на русском не давала мне ощущения уверенности в будущем: на зарплату российского журналиста сложно прожить за границей.

Мне захотелось заниматься чем-то прикладным, работать руками, поэтому я решил стать электриком. Для меня было важно получить образование и опыт в этой сфере, чтобы знать: если что, я не пропаду. Работа электрика понравилась мне тем, что есть свой регламент и нормативы в разных странах, но в целом они не сильно различаются. То есть теоретически после переподготовки я смогу работать электриком где угодно.

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В марте 2024 года я поступил в Национальный технологический университет Аргентины (UTN) на направление «Электротехника» — благодаря этому я получил студенческий ВНЖ. Обучение там занимает три года — это похоже на российское средне-специальное образование, но в высшем учебном заведении. Сейчас я закончил первый курс по специальности «Высший техник по контролю за электричеством и электроприводами».

Календарный учебный год в Аргентине длится с марта по 25 декабря. В январе и первой половине февраля студенты уходят на каникулы. Учеба снова начинается в 20-х числах марта. Я учусь на очном отделении в вечернюю смену — с 18:00 до 23:00 с понедельника по пятницу.

Из-за того что вступительных экзаменов на мою специальность нет, обычно туда поступает очень много людей, но после первых экзаменов большинство отсеивается. На мой поток поступило 76 человек, а сейчас осталось около 25. Преподаватели говорят, что через три года выпускается всего пять-восемь человек.

Мне 29 лет, и я думаю, что где-то половина одногруппников старше меня. У нас учится много ребят, которым по 40–50 лет: у них большой опыт работы в этой сфере, но для карьерного роста им нужно получить диплом. В моей группе учатся три девушки: две из них работают электриками, еще одна — с электронными системами. Все они в профессии уже не первый год.

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Сейчас учеба в государственных аргентинских школах и вузах бесплатная. Но президент Хавьер Милей и его правительство хотят сделать ее платной для иностранцев. Весь прошлый год шли дебаты, люди протестовали против этой меры. Пока что такой закон не приняли, посмотрим, что будет дальше.

По-английски здесь никто не говорит

Начало учебы было очень сложным, тем более что какое-то время перед этим я продолжал работать редактором. Всю жизнь я был гуманитарием, поэтому у меня огромные пробелы в знаниях по математике, физике и химии. Все это мне пришлось нагонять сейчас, поэтому каждый день у меня было какое-то новое открытие.

Вся учеба в вузе ведется на испанском языке, все преподаватели и одногруппники тоже испаноязычные. По-английски здесь не говорит почти никто. Ты приходишь в аудиторию, где сидят 70 человек, которые общаются и шутят на испанском, а ты не понимаешь большинство вещей. У тебя ограниченное понимание происходящего, а нужно быстро разобраться, отвечать на вопросы преподавателей и самому задавать их.

Каждый день я погружался в язык: начиная от шуток, специфических для аргентинского испанского сленга, заканчивая объяснениями, как работают электрические установки. Сначала я учил испанский на Duolingo, потом смотрел фильмы с субтитрами, слушал песни. До института полгода я учился в вечерней школе для взрослых в Буэнос-Айресе, но качество уроков испанского там было не очень высокое. В то же время я занимался с репетитором — чтобы лучше подготовиться к учебе в институте.

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Все выходные я сидел дома и делал домашку, потому что каждую тему в учебнике нужно сначала перевести, а потом еще и понять. То есть делал двойную работу, чтобы запомнить прочитанное. Учитывая специфику моей учебы, мне приходилось учить названия предметов и приборов, о которых я даже на русском языке не слышал. Зато теперь знаю, как они называются по-испански.

Сейчас мой уровень владения языком уже позволяет мне спокойно общаться с людьми на бытовые темы. На учебе и на работе я иногда не понимаю какие-то вещи, но просто переспрашиваю, чтобы мне объяснили медленнее или более простыми словами. Все относятся к этому с пониманием.

Работаю с вещами, о которых делал конспекты

Я уже месяц работаю электромонтажником — это первая моя работа по специальности. Туда меня пригласил мой одногруппник Алехандро, и я согласился. Теперь мы вместе ездим на объекты и занимаемся электромонтажом.

Многие вещи я делаю впервые и отношусь к этому как к практике, за которую мне еще и платят. Инженер, который принимал меня на работу, спросил о моем опыте, и я честно ответил: «Я пока ничего не умею. У меня опыт работы в совершенно другой сфере».

Моя смена обычно начинается в девять утра. Иногда пораньше — в зависимости от объекта, на котором работаем. Я встаю в шесть утра, в восемь выхожу из дома и где-то к 8:50 я на месте. Сначала вместе с инженером и напарником осматриваем объект, утверждаем план и последовательность действий, просчитываем возможные сложности, общаемся с сотрудниками клиента — например, если надо взять ключи для допуска на территорию или узнать что-то о технических коммуникациях.

После заносим свои инструменты и приступаем к работе. Всю техническую часть мы выполняем вместе с напарником. Например, нас могут вызвать заменить освещение в офисах — тогда мы демонтируем старые лампы и устанавливаем новые. Если помещений в офисе много, то это может занять целый день — хотя, казалось бы, такая простая задача.

Бывают ситуации, когда у заказчика что-то сломалось, например, не работают ворота на электроприводе, и нам нужно разобраться, в чем именно проблема, и починить их. Замена сломанных компонентов в электрощитках — для меня одно из самых простых и приятных дел.

Я работаю до 17 часов с одним перерывом в середине. Где-то к 16 часам мы обычно заканчиваем и занимаемся уборкой тех помещений, где работали. Часто после электромонтажных работ остается много пыли, штукатурки, кусочков камней, обрезков проводов и прочего мусора. Четкого расписания смен у меня сейчас нет, поэтому работаю, когда есть заказ.

Эта работа хороша тем, что я на практике могу увидеть вещи, которые прохожу в университете. Например, однажды я делал конспект про системы подключения электродвигателей, а на следующий день на работе у нас была задача протянуть линию питания для двух электродвигателей — и я сразу мог своими руками их потрогать. Эти электродвигатели должны сработать как насосы в случае пожара в здании и качать воду из двух больших цистерн на крыше. Вдвоем с напарником мы должны были протянуть линию через шесть этажей и подключить двигатели к питанию. На этот заказ у нас ушло три дня.

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Сейчас я работаю за гонорар: получаю деньги после сдачи объекта. Это очень маленькие деньги: я могу купить на них еды на месяц, а вот оплатить аренду — уже нет, поэтому живу на свои накопления. Я отношусь к этому спокойно, ведь когда я начинал писать тексты, то сначала делал это бесплатно — мне нужно было научиться. Сейчас я тоже учусь.

«А вдруг я сейчас не справлюсь»

Для меня работа электромонтажника еще в новинку, поэтому мне все интересно, практически каждый день чему-то новому учусь. Во время работы надо шевелиться всем телом, а потом можешь увидеть результат своих трудов и кайфануть с этого. Что еще уменьшает стресс — отсутствие социальных сетей и информационного потока на работе. К телефону в течение рабочего дня обычно не прикасаюсь, чему очень рад.

Конечно, сложные ситуации бывают, не все получается с первого раза — иногда из-за этого волнуюсь. Но обычно нет времени переживать, нужно действовать и решать конкретную проблему. Поэтому негатив даже не успевает накопиться и прорасти в недовольство. Однажды у меня случайно застряло сверло в полу. Мне пришлось спускаться на этаж ниже и выбивать это сверло дрелью. Я думал: «Блин, а вдруг я сейчас не справлюсь, жестко облажаюсь, и случится полная катастрофа?»

Но страх преодолевается с практикой. Ты спрашиваешь у человека, который уже знает, как и что сделать. Чтобы подстраховаться, можно сказать ему: «Можешь посмотреть, как я буду делать? Скажи мне, где я не прав».

Конечно, всегда есть риск производственной травмы: упасть, сломать что-то. Я читал историю про парня, который работал электромонтажником, попал в аварию и практически потерял зрение. Несмотря на это, он продолжил работать в электрике: переключился на сборку электрощитков и построил свой бизнес даже с ограничениями по здоровью. Меня очень вдохновила эта история, я тоже заинтересовался сборкой электрощитков. Это скорее интеллектуальная работа, чем физическая: нужно правильно подобрать детали, чтобы все работало безопасно и долговечно.

Зарплаты у электриков в Аргентине различаются в зависимости от того, в какой компании ты работаешь и какая у тебя специальность. Больше всего получают те, кто работает в международной компании или у кого есть свое дело. Открыть свой бизнес в этой сфере мечтают многие: лицензированный электрик может сам проводить работы с несколькими помощниками и получать до двух тысяч долларов в месяц. В крупной международной компании монтажники, электромеханики или техники по обслуживанию электросетей получают порядка 1000 долларов в месяц.

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Пока я не знаю, как сложится моя карьера, но сейчас это мне очень интересно, и я бы дальше хотел развиваться в этой сфере. В работе с электричеством есть много нюансов и специальностей, поэтому я хочу найти свою нишу, где мне будет комфортно и интересно. Если что-то пойдет не так, я в любой момент смогу вернуться к текстам. Я и сейчас не могу сказать, что совсем ушел из медиа. Если мне предложат написать сценарий или статью и это будет мне интересно, то я соглашусь.

Мне пока непонятно, надолго ли я здесь. В Аргентине все очень быстро меняется. Тут трудно заниматься стратегическим планированием, поэтому я знаю только то, что хочу доучиться, получить специальность и рабочий опыт. Вообще я не хотел бы уезжать из Аргентины: это очень кайфовая страна, здесь классно и мне почти все нравится. Единственный минус — особенности экономики, из-за которых тут довольно сложно хорошо зарабатывать. К тому же после прихода к власти Хавьера Милея в Аргентине все подорожало втрое.

Рабочему классу здесь не так хорошо живется, как во многих европейских странах. Половина моих одногруппников рассчитывает уехать работать в Европу. Я смогу ответить на вопрос о своем будущем, только когда закончу учебу. Но ближайшие два-три года я собираюсь учиться и работать здесь.

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