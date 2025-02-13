Американца развели на $230 миллионов по «российской» схеме

В США произошла одна из самых крупных краж биткоина за всю историю. Двое молодых людей смогли украсть у успешного инвестора криптовалюту на 230 миллионов долларов. Провернуть настолько большую аферу им удалось с помощью довольно простой и известной схемы мошенничества, которую используют каждый день и в России: жертве позвонили, представившись оператором службы безопасности, и убедили перевести деньги на их счет. После успешной кражи они целый месяц кутили в ночных клубах, скупали люксовые авто и снимали элитную недвижимость в Калифорнии. Однако роскошная жизнь длилась недолго — хвастовство сгубило воришек. «Холод» рассказывает, как это было.

Совершить одну из крупнейших краж биткоина в истории удалось 20-летнему сингапурцу Мэлоуни Ламу и 21-летнему американцу Джиндиэлю Серрано. Их арестовали через месяц после аферы: Лама задержали в Майами, а Серрано — в международном аэропорту Лос-Анджелеса, куда он прилетел после отдыха на Мальдивах. Ворам были предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества и отмывания денег, а также непосредственно в отмывании денег. В общей сложности каждому из них грозило до 60 лет тюрьмы.

Мэлоуни Лам. Фото: Broward Sheriff’s Office

Лам прилетел в Штаты в октябре 2023 года — у Сингапура с США безвизовый режим. Он мог находиться в США без визы лишь 90 дней, но в итоге остался в стране более чем на год, при этом не имея ни постоянного места жительства, ни работы. Лам признался следователям, что он зарабатывал «миллионы» на жизнь исключительно с помощью схем мошенничества с криптовалютами.

Следователи назвали метод мошенничества Лама и Серрано «сложной социальной инженерией», хотя по сути они не изобрели ничего нового. Они использовали известную в России схему развода, когда потенциальной жертве звонит якобы оператор банка и предлагает ей перевести ее деньги на некий «безопасный счет». Лам и Серрано сделали то же самое, координируя свои действия через голосовой чат в дискорде и телеграме. В ютубе даже есть записи экрана с их диалогом именно в тот момент, когда на счет Лама поступили 230 миллионов долларов — эти видео и легли в основу уголовного дела.

Доверяй и не проверяй

Лам и Серрано нашли свою жертву вместе — ей оказался некий крупный криптоинвестор из Вашингтона. Следствие не раскрывает имя потерпевшего, но известно, что злоумышленники выбрали свою цель не случайно. Они точно знали, что этот человек достаточно успешно зарабатывал на криптовалютах еще с тех времен, когда цифровые активы не были настолько популярны.

В начале Ламу и Серрано помогал третий сообщник, который «обрабатывал» криптоинвестора в течение недели, отправлял на телефон жертвы оповещения от фейковой службы безопасности Google, которая якобы предупреждала инвестора о попытках взлома его личного аккаунта из-за границы. Злоумышленники хотели, чтобы их жертва запаниковала и начала всерьез волноваться за свои личные данные.

Фото: Unsplash

Спустя какое-то время к схеме подключились Лам и Серрано. Один из них лично позвонил криптоинвестору и представился оператором службы поддержки Google. Мошенник полностью повторял то, что было написано в оповещениях: якобы аккаунт мужчины пытаются взломать, поэтому его срочно нужно обезопасить. Тот поверил и продиктовал «сотруднику Google» коды безопасности, которые используются при двухфакторной аутентификации. Благодаря этой информации Лам и Серрано получили полный доступ к облачному хранилищу OneDrive и почте Gmail, принадлежащим инвестору.



Мошенники хотели получить доступ к криптокошелькам жертвы — на его личной почте как раз хранились сообщения от криптобиржи Gemini. Серрано снова позвонил потерпевшему, но на этот раз представился сотрудником службы безопасности Gemini. Он напугал жертву привычным способом: теперь злоумышленники якобы пытались взломать его аккаунт в Gemini. В итоге он убедил мужчину перевести деньги на «безопасный счет», который на самом деле принадлежал Ламу. Мошенники еще не провернули свою главную операцию, но уже заработали три миллиона долларов (более 282 миллионов рублей).

4100 биткоинов украли мошенники у американца

Серрано долго не бросал трубку и смог еще сильнее надавить на потерпевшего. Он убедил его установить на личный компьютер программу, которая позволяет стороннему пользователю получить удаленный доступ к устройству. Потерпевший согласился и на это, и теперь мошенники в режиме реального времени видели все личные файлы на его компьютере.



Мошенники попросили инвестора открыть личные папки, где хранились ключи к биткоин-кошелькам, где было 4100 биткоинов, а после — вывели на свои счета все эти деньги. По курсу на август 2024 года такая сумма оценивалась в 230 миллионов долларов (примерно 394 миллиона по нынешнему курсу).

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Получив деньги, Лам и Серрано стали заметать цифровые следы своего преступления. Для полной анонимности они использовали технологию Peeling chain, или «цепочка отслаивания». Это метод, при котором большую сумму денег делят на маленькие части, чтобы стало больше транзакций и, следовательно, их было сложнее отследить и связать между собой. Получается, что сумма «расслаивается» на части, которые переводятся с одного кошелька на несколько разных. При этой манипуляции Лам скрывал свой реальный IP-адрес в США с помощью VPN.

Красивая жизнь

После удачной аферы Серрано и Лам начали бездумно тратить украденные деньги. Лам «прожигал» их в ночных клубах Лос-Анджелеса, где оставлял за ночь по полмиллиона долларов (почти 47 миллионов рублей). Еще он купил себе наручные часы почти за два миллиона долларов (188 миллионов рублей) и снял особняк на острове Гибискус — эксклюзивном районе Майами — за 68 тысяч долларов в месяц (6,3 миллиона рублей).

Больше всего денег Лам тратил на машины. Он приобрел коллекцию из 31 автомобиля, среди которых были Lamborghini, Ferrari и Porsche, сделанные под заказ лично для него. Одна из его машин — спорткар с гибридным двигателем Lamborghini Revuelto — стоила больше миллиона долларов (94 миллиона рублей). Полиция до сих пор не может найти 22 машины Лама, в том числе итальянский спорткар Pagani Huayra стоимостью почти в четыре миллиона долларов (более 357 миллионов рублей).

Дом в Калифорнии, который арендовал Серрано. Фото: zillow.com

О тратах Серрано известно не так много. На его кошельке на бирже TradeOgre лежали 29 миллионов долларов. Мошенник совершил роковую ошибку, когда вносил эти деньги на платформу. При регистрации на TradeOgre он не использовал VPN или подставной IP-адрес, поэтому следователям удалось выйти на его след. Оказалось, что Серрано регистрировался на TradeOgre, находясь на вилле в Калифорнии, аренда которой обошлась ему в 47,5 тысячи долларов (4,4 миллиона рублей) в месяц.

Слитая в сеть запись экрана в момент ограбления сделала из Серрано и Лама интернет-знаменитостей. В их честь создали мем-коин MALONE. Как и большинство мем-коинов, MALONE не представляет ценности и сейчас стоит меньше тысячной цента. Однако иногда все же бывает, что такие мемные криптоактивы могут «выстрелить» и привлечь множество инвесторов — так случилось, например, с Dogecoin.

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Обманутый криптоинвестор не сможет получить все свои деньги обратно, несмотря на то, что обвинитель требовал конфисковать в пользу потерпевшего все, что смог найти у Лама и Серрано, а также компенсировать уже потраченное ими. Следователи заморозили на различных биржах около 70 миллионов долларов, а Серрано согласился отдать еще 20 миллионов долларов, которые хранились на его счетах. Полиция не знает, какие суммы Лам и Серрано тратили на люксовые автомобили и дома, но даже без учета этих денег более 100 миллионов долларов до сих пор не найдены.

Лама и Серрано арестовали 19 сентября 2024 года — спустя ровно месяц после того, как они смогли развести инвестора. По трем статьям им грозило до 60 лет заключения, но они оба пошли на сделку со следствием. По неподтвержденной информации, Лам все же избежал тюремного срока в рамках сделки — он получил два года общественных работ. На данный момент неизвестно, к какому наказанию приговорили его сообщника Серрано.

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