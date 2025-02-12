Сова Дуо умерла

В официальном аккаунте Duolingo в соцсети X появился пост посвященный смерти совенка Дуо, который терроризировал миллионы людей, мотивируя их ежедневно заниматься изучением языков. В публикации говорится, что в случившемся могут быть виноваты пользователи приложения, которые не выполняли задания вовремя.

«В настоящее время власти расследуют причину его смерти, и мы полностью сотрудничаем с правоохранительными органами. Честно говоря, мы думаем, что, вероятно, [Дуо] умер, пока ждал, когда ты наконец сделаешь урок, но кто мы такие, чтобы тебя судить», — говорится в сообщении.

В своем посте представители компании-разработчика отметили, что у совенка Дуо было много врагов. Они также попросили пользователей воздержаться от выражения ненависти к нему в комментариях.

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Кроме того, Duolingo изменил фотографию профиля в своих аккаунтах в инстаграме и тиктоке на изображение покойного Дуо. Также был опубликован ролик, в котором другие популярные персонажи приложения выносят гроб Дуо из здания компании.

Судя по всему смерть Дуо — это часть маркетинговой кампании. Ранее разработчики использовали совенка для применения оригинальных техник мотивации своих пользователей. Так анимированный персонаж сначала просто вежливо напоминал о необходимости выполнить очередное задание, а, если пользователь оставлял такое напоминание без внимания, переходил к манипуляциям и угрозам.

После сообщения о смерти Дуо, многие пользователи, как пишут СМИ, поспешили выполнить накопившиеся задания. Другие же напротив, продолжили игнорировать напоминания и публиковали ликующие комментарии под сообщением о смерти совенка.