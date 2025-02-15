Российские гинекологи лечат несуществующие болезни

Лечение от ВПЧ

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — инфекция, которая передается при тесном контакте кожи и слизистых, включая половой акт. Презервативы снижают риск заражения, но не защищают полностью, так как вирус может находиться на не защищенных им участках кожи.

Существует более 200 штаммов ВПЧ, которые делятся на два типа: онкогенные (могут вызывать рак) и неонкогенные (вызывают только папилломы и кондиломы — это такой вид бородавок). Наиболее опасны штаммы 16 и 18 — они вызывают около 70% случаев рака шейки матки. Примерно 80% людей, ведущих половую жизнь, заражаются хотя бы одним из штаммов ВПЧ.

Некоторые врачи назначают иммуностимулирующие препараты, чтобы «вывести» вирус из организма. На самом деле это бесполезная трата средств и времени, потому что лечения от ВПЧ нет. А исследования показывают, что иммунная система в 80–90% случаев сама избавляется от вируса в течение двух лет.

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Даже если у вас обнаружили онкогенный штамм, это не значит, что он приведет к развитию онкологии. В этом случае гинекологи рекомендуют сделать кольпоскопию (безболезненное обследование шейки матки под микроскопом, которое позволяет вовремя заметить изменения в клетках), и, если изменений в шейке матки нет, достаточно просто наблюдаться у врача и через год снова сдать тест на ВПЧ и Пап-тест (цитологическое исследование мазка с шейки матки).

Лечить имеет смысл только последствия ВПЧ, такие как дисплазия шейки матки или кондиломы и папилломы. А единственная доступная профилактика ВПЧ — вакцинация.