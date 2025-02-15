Российские гинекологи лечат несуществующие болезни

Ежегодно тысячи российских женщин проходят ненужные медицинские процедуры из-за устаревших представлений врачей. Прижигание здоровой шейки матки, лечение несуществующих инфекций и бесполезное «омоложение» влагалища лазером — лишь часть процедур, от которых уже отказываются во многих странах. «Холод» собрал список устаревших и не подтвержденных наукой гинекологических диагнозов, методов лечения и опасных процедур, которые до сих пор используют и рекомендуют некоторые гинекологи.
Лечение от ВПЧ
Вирус папилломы человека (ВПЧ) — инфекция, которая передается при тесном контакте кожи и слизистых, включая половой акт. Презервативы снижают риск заражения, но не защищают полностью, так как вирус может находиться на не защищенных им участках кожи.
Существует более 200 штаммов ВПЧ, которые делятся на два типа: онкогенные (могут вызывать рак) и неонкогенные (вызывают только папилломы и кондиломы — это такой вид бородавок). Наиболее опасны штаммы 16 и 18 — они вызывают около 70% случаев рака шейки матки. Примерно 80% людей, ведущих половую жизнь, заражаются хотя бы одним из штаммов ВПЧ.
Некоторые врачи назначают иммуностимулирующие препараты, чтобы «вывести» вирус из организма. На самом деле это бесполезная трата средств и времени, потому что лечения от ВПЧ нет. А исследования показывают, что иммунная система в 80–90% случаев сама избавляется от вируса в течение двух лет.
Даже если у вас обнаружили онкогенный штамм, это не значит, что он приведет к развитию онкологии. В этом случае гинекологи рекомендуют сделать кольпоскопию (безболезненное обследование шейки матки под микроскопом, которое позволяет вовремя заметить изменения в клетках), и, если изменений в шейке матки нет, достаточно просто наблюдаться у врача и через год снова сдать тест на ВПЧ и Пап-тест (цитологическое исследование мазка с шейки матки).
Лечить имеет смысл только последствия ВПЧ, такие как дисплазия шейки матки или кондиломы и папилломы. А единственная доступная профилактика ВПЧ — вакцинация.
Лазерное «омоложение» влагалища
Это косметическая процедура, при которой на стенки влагалища воздействуют лазером. Предполагается, что тепловое воздействие лазера стимулирует выработку коллагена и улучшает кровоснабжение тканей, а еще может избавить от недержания мочи, повысить чувствительность и уменьшить сухость. Однако научных доказательств эффективности и безопасности этой процедуры пока что недостаточно.
Хотя некоторые исследования с маленькой выборкой показывают, что процедура может временно утолщать слизистую оболочку и усиливать выработку естественной смазки, долгосрочные результаты не подтверждены. Например, в исследовании от 2021 года участниц разделили на две группы: первой проводилось полноценное лазерное «омоложение», а второй — только имитация процедуры. Спустя 12 месяцев авторы исследования пришли к выводу, что эффективность реального лечения не превысила эффект плацебо.
Также в 2018 году тогдашний глава FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) Скотт Готтлиб выразил серьезную обеспокоенность использованием лазеров для «омоложения». Он отмечал, что хотя FDA и одобрило применение лазеров для лечения серьезных заболеваний (разрушение аномальных или предраковых тканей шейки матки или влагалища) и кондилом, это не относится к «вагинальному омоложению». «Мы глубоко обеспокоены тем, что женщинам причиняют вред», — подчеркивается в заявлении.
Вместо обещанных преимуществ, женщины рискуют получить серьезные осложнения: ожоги слизистой оболочки, рубцы и воспаления. Поскольку надежных данных о безопасности процедуры нет, многие специалисты рекомендуют воздержаться от нее.
Эрозия шейки матки
Эрозия шейки матки — устаревший термин, который раньше использовали для описания состояния, при котором клетки изнутри шейки матки оказываются снаружи. На самом деле это не рана и не повреждение, а особенность организма. Однако российские гинекологи до сих пор пугают эрозией пациенток и назначают агрессивное лечение в виде прижигания.
Современная же медицина использует термин «эктопия шейки матки». Новые исследования доказывают, что это не патология, а вариант нормы.
Эктопия не требует лечения, если у женщины нет сопутствующих симптомов (таких как кровотечения, боль или кровь во время секса). Также она никак не связана с раком шейки матки и не влияет на течение беременности и родов. В большинстве случаев эктопия проходит самостоятельно. Исследования показывают, что лечение бессимптомной эктопии не приносит никакой пользы, а предлагаемое врачами прижигание без медицинских показаний может оказаться не только ненужным, но и болезненным.
Беременность с помощью КОК
До сих пор некоторые врачи используют спорный метод подготовки к беременности — назначают комбинированные оральные контрацептивы (КОК) на несколько месяцев, а затем рекомендуют их отменить, чтобы забеременеть с большей вероятностью. Объясняется это так называемым «ребаунд-эффектом» — гипотетической суперовуляцией, которая якобы возникает после отмены КОК. Однако научные исследования этого не подтверждают. После прекращения приема таблеток способность забеременеть просто возвращается к обычному уровню, как было до их приема.
Однако исследование датских ученых в 2013 году показало двойственный эффект: после прекращения приема оральных контрацептивов возвращение к нормальной фертильности может занять от двух до шести месяцев дольше по сравнению с другими методами контрацепции. Но у женщин, принимавших КОК 10–12 лет, вероятность зачатия, наоборот, повышена по сравнению с теми, кто использовал их в течение небольшого времени.
Также в одном из исследований 2023 года говорится, что использование оральных контрацептивов незадолго до беременности ассоциировано с небольшим ростом осложнений беременности, преждевременных родов и низкой массой тела ребенка при рождении.
Важно знать: ни российские, ни международные медицинские организации, включая ВОЗ, не рекомендуют использовать противозачаточные таблетки для улучшения шансов забеременеть. В современной медицине есть научно проверенные методы лечения проблем с зачатием, и они не связаны с приемом противозачаточных средств.
Лечение условно-патогенной микрофлоры
В микрофлоре влагалища присутствует более ста различных микроорганизмов, включая условно-патогенные: уреаплазмы, гарднереллы и микоплазмы (за исключением Mycoplasma genitalium, относящейся к ИППП). Например, согласно исследованиям, гарднереллы присутствуют у женщин без каких-либо симптомов в 50% случаев, а уреаплазмы можно обнаружить у 40–80% сексуально активных женщин.
Несмотря на это, в российской гинекологии при обнаружении одного из этих микроорганизмов все еще могут ставить несуществующие ни в одном международном руководстве диагнозы, такие как «уреаплазмоз», «микоплазмоз» и «гарднереллез». В таком случае под предлогом «восстановления нормальной микрофлоры» женщинам предлагают лечение антибиотиками.
Но одно присутствие этих микроорганизмов в составе микробиоты не является показанием к лечению, особенно, если у женщины нет симптомов других заболеваний. В исследовании 2015 года установлено, что Ureaplasma parvum и Ureaplasma urealyticum обнаруживаются как у женщин с симптомами, так и у без. При этом они не являются причиной клинических симптомов, и их роль до сих пор остается неясной.
В заявлении редакционной коллегии, опубликованном в JEADV (Журнал Европейской академии дерматологии и венерологии), говорится, что проводить женщинам анализ на Mycoplasma hominis, Ureaplasma parvum и Ureaplasma urealyticum бессмысленно, поскольку нет никаких доказательств, что эти условные патогены вызывают вульвовагинит, цервицит, уретрит, бесплодие и другие заболевания.
Также нет научных данных, подтверждающих эффективность лечения бессимптомных гарднерелл и микоплазм с уреаплзамами. «Частое и необоснованное назначение антибиотиков против этих условно-патогенных бактерий не только способствует развитию их устойчивости, но и ведет к появлению антибиотикорезистентности у других, более опасных бактериальных ИППП», — подчеркивают авторы заявления.
Прием антибиотиков без необходимости может навредить здоровью: они могут уничтожать не только условно-патогенные бактерии, но и полезные.
Лечение нужно начинать только при наличии клинических симптомов. При этом важно понимать, что микрофлора влагалища у каждой женщины индивидуальна, а еще она адаптируется к гормональным изменениям, стрессу и образу жизни.
Профилактическое удаление кист шейки матки
Кисты — это небольшие заполненные жидкостью образования, которые являются одними из самых распространенных и безвредных аномалий на шейке матки. Их размер может варьироваться от нескольких миллиметров до четырех сантиметров.
Кисты нельзя предотвратить, но и переживать из-за них не нужно. Они обычно никак себя не проявляют и не требуют лечения. Также важно знать, что эти кисты очень редко переходят в злокачественные образования и не являются признаком рака шейки матки. Более того, кисты могут уменьшаться или исчезать самостоятельно.
Удаление кисты «для профилактики» — бесполезная процедура, которая может оставить рубцы на шейке матки и стать причиной боли в будущем. Такое вмешательство может быть назначено врачом только при наличии определенных показаний, таких как большой размер кисты, вызывающий дискомфорт, или невозможность взять Пап-тест из-за обилия кист. Поэтому, если у вас нет симптомов, а врач предлагает удаление наботовых кист, рекомендуется обратиться за вторым мнением к другим специалистам.
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