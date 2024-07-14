Вакцинируйтесь от ВПЧ, даже если вы взрослые

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — одна из самых распространенных в мире инфекций, передающихся половым путем. А еще это главная причина рака шейки матки — в 95% случаев он ассоциирован с ВПЧ. Однако мужчины тоже не застрахованы от онкологических заболеваний, вызванных этим вирусом. «Холод» рассказывает, почему прививку от ВПЧ имеет смысл делать не только в детстве — но лучше вакцинироваться прямо сейчас.

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По оценкам ВОЗ, только за 2019 год вирус папилломы человека стал причиной 620 тысяч случаев заболевания раком среди женщин и 70 тысяч — среди мужчин. ВПЧ провоцирует развитие опухолей шейки матки, ануса, вульвы, влагалища, полового члена, полости рта или гортани. Всего известно 200 типов этого вируса, но самые опасные — 16 и 18. При нормальном иммунитете от момента заражения до диагностирования онкологического заболевания может пройти 15–20 лет.

В течение жизни вирусом папилломы человека заражаются до 80% людей, ведущих половую жизнь. Снизить вероятность передачи ВПЧ можно с помощью презервативов, но они не покрывают кожу половых органов полностью, поэтому не обеспечивают стопроцентную защиту от инфекции.

Кому и когда стоит сделать прививку?

Лучше всего сделать прививку с 9 лет до начала половой жизни, потому что заражение вирусом возможно при первом же сексуальном контакте. Но можно вакцинироваться и позже — до 45 лет. Особенно настоятельно специалисты рекомендуют вакцинацию от ВПЧ людям, практикующим секс с разными партнерами, или тем, у кого уже были диагностированы предраковые состояния или опухоли.

Риски ВПЧ-ассоциированного рака у женщин выше, но мужчинам тоже следует сделать прививку. Это поможет обезопасить сексуальных партнеров и предупредить рак полового члена и ануса. Если вы уже заражены или переносили один из штаммов вируса, специалисты все равно рекомендуют сделать прививку. Вакцина спасает от других опасных видов ВПЧ. Если онкогенные варианты вируса уже были диагностированы, женщине обязательно нужно регулярно проводить исследования шейки матки.

Где и как можно сделать прививку от ВПЧ? Это бесплатно?

Вакцина от ВПЧ входит в календарь детских профилактических прививок в Москве. Ее делают бесплатно в поликлиниках или школах девочкам 12–13 лет. Также прививка входит в программы 58 регионов страны, например, Пермского края, Свердловской области, Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийского автономного округа. Для жителей других регионов России, девочек старше 13 лет, мальчиков, женщин и мужчин прививки от ВПЧ платные.

В России есть две вакцины от ВПЧ: «Церварикс» и «Гардасил-4». «Церварикс» эффективен против двух самых онкогенных штаммов (16 и 18), им прививают девочек и женщин. Мальчикам и мужчинам подойдет только «Гардасил-4», защищающий от четырех штаммов ВПЧ: 6, 11, 16 и 18. Вакцины «Гардасил-9», предотвращающей заражение девятью штаммами вируса, в России нет — но они есть, например, в Грузии и Турции.

Узнать о наличии вакцины от вируса папилломы человека можно в городских поликлиниках. Если вам отказывают или отвечают расплывчато, то можно обратиться в отдел здравоохранения района или города с заявлением и просьбой закупить нужные препараты. Также на нехватку вакцины можно пожаловаться, позвонив на горячую линию регионального фонда ОМС.

Сколько раз нужно прививаться от ВПЧ?

Детям 9–15 лет обычно вводят две дозы вакцины с интервалом в полгода. Людям от 15 до 45 лет врачи советуют делать три укола: между первой и второй вакцинацией должно пройти два месяца, а между второй и третьей — четыре месяца. При ослабленном иммунитете или аутоиммунных заболеваниях детям тоже показаны три дозы.

Сколько стоит вакцинация?

В России одна доза вакцины от ВПЧ обойдется в среднем в сумму от 10 до 13 тысяч рублей. Чуть дешевле можно привиться в Грузии — от 105 лари (3,4 тысячи рублей) до 400 лари (12,9 тысяч рублей) за одну дозу «Гардасил-4». Три дозы вакцины в Турции обойдутся примерно в 9600 турецких лир (25,6 тысяч рублей). В Казахстане одна доза вакцины стоит от 53500 тенге (9,8 тысяч рублей). В Германии одна прививка от ВПЧ без страховки обойдется примерно в 186 евро (17,7 тысяч рублей). В странах Евросоюза есть программы страховки, которые могут покрыть по крайней мере часть стоимости вакцины.

Прививка безопасна?

В препаратах содержится не живой вирус, а фрагменты его оболочки, поэтому заразиться ВПЧ от нее невозможно. Исследования «Гардасила-9» показали, что антитела после прививки появились почти у 100% девочек и девушек, которые ранее не были инфицированы. Это значит, что вакцина надежно защищает от рака и предраковых состояний, которые провоцируют онкогенные штаммы вируса.

У привитых подростков и молодых женщин в Австралии, Германии, Швеции, Великобритании, США и Новой Зеландии до 90% реже выявляют ВПЧ-инфекции и генитальные бородавки, спровоцированные ими. В Шотландии не было выявлено ни одного случая рака шейки матки у женщин, родившихся в период с 1988 по 1996 год, которые были полностью вакцинированы от ВПЧ в возрасте от 12 до 13 лет. Среди тех, кто получил все три дозы вакцины в возрасте от 14 до 22 лет, случаев рака было в 2,5 раза меньше, чем среди непривитых женщин.

Согласно исследованиям, вакцина не влияет на возможность зачать детей в будущем. Но делать прививку во время беременности специалисты не рекомендуют, хотя негативного влияния на плод ученые не выявили.