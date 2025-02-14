Расистские шутки поставили крест на карьере британского замминистра

Он также насмехался над Елизаветой II и коллегами. А потом переписку из личного чата слили в сеть

Журналисты обнародовали сообщения из приватного чата в вотсапе, в котором состояли заместитель министра здравоохранения Британии и депутат парламента. В их чате нашли расистские и антисемитские шутки, а также оскорбления королевы Елизаветы II. Слив личной переписки привел к приостановке членства в партии двух видных лейбористов и более 10 муниципальных депутатов. Фрагменты из скандального чата первым опубликовал британский таблоид Daily Mail. Подлинность опубликованных сообщений подтвердили многие издания, в том числе газета The Times.

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В чате состояло 16 человек, среди которых были в основном муниципальные чиновники-лейбористы из графства Большой Манчестер. Самым высокопоставленным участником беседы был замминистра здравоохранения Эндрю Гвинн, который в те годы был рядовым депутатом парламента — попавшие в сеть сообщения были отправлены в 2019–2022 годы.

После публикации скандальных сообщений премьер-министр Великобритании Кир Стармер уволил Гвинна с должности в министерстве здравоохранения и приостановил его членство в Лейбористской партии, членство депутата-лейбориста Оливера Райана также приостановлено. Однако лишить мандата Райана не могут — он останется членом парламента до конца срока. Гвинн также останется на посту депутата Палаты общин. Оба политика извинились за свои слова.

Расизм, мизогиния и гомофобия

Участники чата часто критиковали своих коллег по Лейбористской партии. Однажды досталось одной из самых известных коллег — парламентарию Дайан Эбботт. В 2019 году она представляла лейбористов на еженедельных выступлениях премьер-министра в Палате общин, заменив тогдашнего лидера партии Джереми Корбина. Эбботт стала первой темнокожей женщиной, избранной в британский парламент, и первой представительницей этнических меньшинств, которая выступала от лейбористов на встрече с премьером. В то время Лейбористская партия была официальной оппозицией.

Оливер Райан. Фото: Roger Harris / Wikimedia Commons Эндрю Гвинн. Фото: Richard Townshend / Wikimedia Commons

Гвинн написал в чат, что Эбботт поставили на дебаты только из-за того, что в это время в Британии отмечался Месяц афроамериканской истории. Участники чата пошли дальше и предложили вместо Эбботт выставить «труп Берни Гранта» — одного из первых темнокожих депутатов. Гвинн в шутку написал, что от лейбористов на самом деле должен был выступить премьер Канады Джастин Трюдо, который в тот год попал в расистский скандал: в интернете распространялись фотографии Трюдо в молодости, где он наносит на лицо черный макияж — так называемый «блэкфейс».

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Другой фрагмент переписки касается одного из депутатов-гомосексуалов. Гвинну предложили пустить сплетню об этом парламентарии, имя которого не уточняется. Предлагалось рассказывать другим коллегам о том, что депутат-гей устраивает «секс-вечеринки» с «дряхлыми профсоюзными деятелями». В ответ на это сообщение бывший замминистра лишь посмеялся. Депутат Оливер Райан тоже позволял себе гомофобные комментарии в переписке, хотя сам он не скрывает своей гомосексуальности.

После слива переписок Гвинна стали обвинять еще и в антисемитизме (и это его не первый подобный скандал). Обсуждая одно из собраний Лейбористской партии, один из членов чата спрашивал, будет ли там Маршалл Розенберг — это американский психолог, который разработал теорию ненасильственного общения. Гвинн решил подшутить над именем психолога и назвал его «слишком милитаристским» и «слишком еврейским». «Он что, из Моссада?» — написал Гвинн.

Королева Елизавета произносит и принц Чарльзом на торжественном открытии парламента в Вестминстерском дворце в Лондоне, 19 декабря 2019 года. Фото: Paul Edwards / Reuters

Чат не ограничивался обсуждением внутренней кухни Лейбористской партии, доставалось даже королеве Елизавете II. После выборов 2019 года участники чата бурно обсуждали церемонию открытия новой сессии парламента, где британская королева выступила с тронной речью. Начался разговор о том, что Елизавете сложно ходить по лестницам и теперь она поднимается только на лифте.

«Это просто безумие, что мы тащим какую-то 93-летнюю женщину по пыльному старому дворцу», — написал один из участников чата.

Однако не все участники беседы поверили в то, что у Елизаветы были проблемы со здоровьем. «Она на прошлой неделе каталась на лошадях, она просто ленивая», — гласило одно из сообщений. Позже кто-то спросил, как дела у супруга королевы, принца Филиппа. В ответ на это сообщение в чате появился эмоджи скелета (на тот момент принц Филипп был еще жив).

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Однажды в чате опубликовали сообщение 72-летней жительницы Стокпорта (город в Большом Манчестере), которая пожаловалась местному депутату-лейбористу на проблемы с вывозом мусора: «Поскольку вас переизбрали, я подумала, что сейчас самое время связаться с вами по поводу сбора мусора». Гвинн очень резко отреагировал на эту жалобу, пожелав своей избирательнице смерти.

«Уважаемая жительница, к черту ваши мусорные баки. Я переизбран и без вашего голоса. Идите к черту. P.S. Надеюсь, вы сдохнете до следующих выборов», — написал Гвинн.

Гвинн публично извинился за свои тогдашние слова, которые вышли на публику, назвав их «неправильными комментариями». Он пообещал и дальше поддерживать Лейбористскую партию и ее лидера Кира Стармера, даже несмотря на свое отстранение от должности. Экс-депутат Райан тоже принес публичные извинения и назвал свои сообщения «абсолютно неприемлемыми». Решение о том, останутся ли они оба в партии, будет принято после окончания внутрипартийного расследования.

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Среди 11 муниципальных депутатов, которых отстранили от членства в партии из-за причастности к слитой переписке, может быть и жена уволенного замминистра здравоохранения Эллисон Гвинн, которая является местным депутатом в округе Дентон-Норт-Ист. Местным жителям она известна своим скандальным высказыванием о том, что их детям «всегда нравилось плавать в уличном мусоре». Судьба депутатов также зависит от внутрипартийного расследования.

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