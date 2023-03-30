Вирус папилломы человека — одна из самых распространенных вирусных инфекций. Некоторые ее штаммы могут вызывать рак. Около 80% людей, ведущих половую жизнь, заражаются хотя бы одним штаммом ВПЧ. «Холод» поговорил с Ольгой Крумкач, врачом акушером-гинекологом и автором подкаста «Раздвиньте ноги», о том, можно ли защититься от ВПЧ, насколько этот вирус опасен и существует ли лечение.

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Что это за вирус и как он проявляется?

Вирус папилломы человека (или папилломавирус) — очень заразная инфекция, которая в основном передается половым путем. Есть более ста штаммов ВПЧ, каждый из которых проявляется по-разному. Около 40 из них могут поражать слизистые оболочки, преимущественно в области гениталий, а остальные влияют на кожу. Все типы ВПЧ можно разделить на онкогенные (низкого и высокого риска) и неонкогенные.

Папилломавирусы низкого риска чаще всего могут вызывать доброкачественные кондиломы и крайне редко приводят к раку. Наиболее распространены 6-й и 11-й типы: именно они вызывают до 90% всех бородавок (остроконечных кондилом), которые появляются на гениталиях.

Высокоонкогенные же штаммы могут вырабатывать белки, меняющие инфицированные клетки в раковые. К таким штаммам относятся около 14 типов ВПЧ. Самые агрессивные и распространенные — 16-й и 18-й, именно они вызывают большинство видов рака, связанного с ВПЧ. Чаще всего штаммы высокого риска не приводят к появлению заметных новообразований, а поражают внутренние половые органы, например внутренними генитальными бородавками.

Неонкогенные типы ВПЧ могут поражать кожу и вызывать подошвенные мозоли, плоские и обыкновенные бородавки. Но к раку эти штаммы ВПЧ никакого отношения не имеют и не увеличивают риск его появления.



Бородавки и другие новообразования, вызванные разными штаммами ВПЧ, могут появляться не только на половых органах, а где угодно: на лице, шее, руках, пятках, на горле. В большинстве случаев они никак не беспокоят, но иногда сопровождаются зудом, болезненностью и могут снижать чувствительность зараженных мест. Например, из-за новообразований в уретре может быть жжение и задержка мочеиспускания. Обильное разрастание бородавок может приводить к истончению слизистой и кожи, ссадинам, трещинам, кровоточивости. Появление каких-либо бородавок — это повод сходить к врачу для дальнейшего обследования.

Чаще всего ВПЧ протекает бессимптомно и через два года после заражения может сам уйти из организма. Например, только 10% от всех его носителей сталкиваются с остроконечными кондиломами. Как в любом случае, когда в организм попадает инфекция, запустить ее могут многие факторы: снижение иммунитета, стресс, переохлаждение и так далее.

Как передается ВПЧ?

Считается, что с папилломавирусом хотя бы раз в жизни сталкивается около 80% тех, кто ведет половую жизнь. Инфекция передается через контакт со слизистыми оболочками или кожей. На них должны быть микротрещины, чтобы вирус проник в организм.

Заражение онкогенными штаммами чаще всего происходит во время полового акта, так как незаметные микротрещины могут появляться при любом виде секса. Барьерная контрацепция (презервативы, латексные салфетки, перчатки) малоэффективна от ВПЧ: он может находиться на незащищенных участках. Если у человека есть проявления ВПЧ на слизистых или коже, он будет более заразен, чем носители вируса, у которых их нет.

ВПЧ может передаваться и контактно-бытовым путем. Инфекция легко распространяется через поцелуи, если слизистая оболочка рта одного из партнеров инфицирована. Также ВПЧ может передаваться через общую посуду, предметы, одежду, кожу рук, ног и всего, где может быть вирус.

Американское онкологическое общество утверждает, что заразиться контактно-бытовым путем ВПЧ высокоонкогенного типа нельзя. Обычно таким способом передаются только те штаммы, которые с раком не связаны, например те, которые вызывают плоские бородавки.

Есть исследования, которые доказывают, что вирус может передаваться от матери к ребенку во время родов. Но никаких особых рисков это не несет, поэтому в базу для подготовки к беременности анализ на ВПЧ не входит.

Чем опасен папилломавирус?

Высокоонкогенные штаммы ВПЧ могут вызывать разные виды рака как у женщин, так и мужчин. Известно, что папилломавирус чаще всего может быть причиной рака анального канала, ротоглотки, шейки матки, вульвы, вагины, а также полового члена. Чаще всего бессимптомные носители вируса — мужчины, поэтому рак, вызванный ВПЧ, у них встречается реже, чем у женщин.

Согласно статистике, ВПЧ-инфекция вызывает около 5% всех случаев рака в мире, из них ежегодно около 570 тысяч случаев приходится на женщин и 60 тысяч — на мужчин.

Самый распространенный вид рака, связанный с ВПЧ, — рак шейки матки. С более чем 95%-ной вероятностью этот вид рака вызывает именно ВПЧ, а за 70% всех этих случаев ответственны 16-й и 18-й типы. При этом рак шейки матки — единственный тип рака, вызванный ВПЧ, который можно обнаружить с помощью онкоскрининга. В России рак шейки матки занимает второе место по распространенности у женщин в возрасте от 15 до 44 лет.

ВОЗ утверждает, что около 90% смертей от рака шейки матки приходится на страны с низким или средним уровнем дохода. Согласно западным и российским докладам, в последние десятилетия заболеваемость раком шейки матки и смертность от него в России выросли в пять и два раза соответственно. Это связывают с отсутствием национальной программы онкоскрининга и четкого алгоритма обследования женщин.

Какие анализы нужно сдать, чтобы обнаружить ВПЧ?

Для профилактики рака шейки матки начиная с 25 лет рекомендуется сдавать Пап-тест (цитологическое исследование мазка с шейки матки). Он помогает обнаружить изменения в шейке матки на ранних стадиях и начать лечение, которое может предотвратить рак. В России Пап-тест советуют проходить раз в год, а во многих мировых рекомендациях — раз в 3–5 лет. Если нет показаний, то чаще сдавать анализ на онкоцитологию не стоит. Это дополнительный риск воспалительных процессов: повреждение любой чувствительной поверхности, такой как шейка матки, также может провоцировать изменение ее клеток в злокачественные.

Женщинам до 25 лет сдавать анализ на папилломавирус бессмысленно, потому что он может уйти из организма. После 25–30 лет рекомендуется не только делать Пап-тест, но и отдельный анализ на ВПЧ. Сдавать анализ на ВПЧ низкого онкогенного риска практически нет необходимости. Если анализ на ВПЧ был отрицательным, то повторно проходить процедуру стоит раз в пять лет.

Для мужчин пока не существует рекомендованных профилактических анализов на ВПЧ, как нет и рекомендованной процедуры скрининга, которая бы помогала обнаруживать на ранней стадии рак, вызванный папилломавирусом.

Как лечить ВПЧ и его последствия?

Лечения не существует. В большинстве случаев иммунная система человека справляется сама. Обычно лечат только последствия, вызванные ВПЧ: например, дисплазию шейки матки.

Часто российские гинекологи в качестве терапии назначают иммуностимулирующие и иммуномодулирующие препараты, но никакой доказательной базы для этого нет. Особого вреда организму такое «лечение» не несет, но все принимаемые нами препараты проходят через почки и печень, поэтому нет смысла пить их лишний раз. Если доктор предлагает вам лечить ВПЧ, а не его последствия, это маячок, что, возможно, лучше обратиться к другому специалисту.

Если у вас обнаружили ВПЧ, нужно помнить, что это не означает, что у вас появится рак или какие-то другие клинические проявления штамма вируса. При выявлении ВПЧ 16-го или 18-го типа стоит сделать кольпоскопию (детальный осмотр шейки матки при помощи микроскопа). Если изменений в шейке матки нет, то повторный анализ на ВПЧ совместно с Пап-тестом нужно сдать через год. Если при повторном анализе ВПЧ больше не обнаруживается и нет его клинических проявлений, то это значит, что вирус самостоятельно ушел из организма.

Важно помнить, что иммунитета к ВПЧ нет: если вы болели, то можете заразиться снова.

Если же есть и изменения в Пап-тесте, и выявлен ВПЧ высокого риска, то это требует особого внимания. Скорее всего, это означает, что есть дисплазия шейки матки. В таком случае гинеколог назначит биопсию, чтобы удалить и в дальнейшем исследовать зараженный кусок. По результатам дается гистологическое заключение, в котором будет указана степень поражения шейки матки (CIN1 — легкая степень поражения, в 90% случаев такая дисплазия проходит сама. Также есть дисплазия средней (CIN2) и тяжелой степени (CIN3). — Прим. «Холода»). После лечения дисплазии отсутствие ВПЧ в анализе практически всегда свидетельствует о выздоровлении. Длительное сохранение ВПЧ высокого риска в крови при отсутствии цитологических изменений также требует внимания.

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Что касается различных бородавок, то их удаление — обязательная мера. Это не поможет вылечить ВПЧ, но снизит вероятность их разрастания и передачу другим людям. Существуют различные методики лазерного или радиохирургического устранения образований. Операция осуществляется быстро, в амбулаторных условиях, с использованием местного обезболивания.

А есть ли вакцина?

Да, есть. Это эффективный способ профилактики онкогенных типов ВПЧ. После консультации с врачом и при отсутствии противопоказаний вакцину от ВПЧ можно делать всем. Прививаться от ВПЧ, по последним рекомендациям FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США), рекомендовано с девяти до 45 лет. В России вакцина от ВПЧ не входит в национальный календарь прививок, но ее можно сделать платно.

В некоторых регионах России вакцина может быть бесплатной для определенных категорий людей. Чтобы узнать, относится ли это к вам, нужно найти региональный календарь прививок. Если его нет или в нем нет вакцинации от ВПЧ, вы можете поискать территориальные или региональные программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. В них может быть указано, что вакцинация от ВПЧ проводится за счет бюджета.

Какие есть вакцины от ВПЧ? «Церварикс». Доступна в России и защищает от двух штаммов ВПЧ: 16-го и 18-го. «Гардасил». Доступна в России, защищает от четырех типов: 6-го, 11-го, 16-го и 18-го. «Гардасил-9». Вакцина не зарегистрирована в России, но ее можно сделать в других странах. Защищает от девяти штаммов ВПЧ: 6-го, 11-го, 16-го, 18-го, а также 31-го, 33-го, 45-го, 52-го и 58-го, которые вызывают от 10% до 20% случаев рака шейки матки.



Взрослым перед вакцинацией не обязательно сдавать анализ на ВПЧ, но лучше его сделать, чтобы понять, будет ли эффективна вакцина. Например, если вы болеете 16-м и 18-м штаммами, то прививаться тем же «Цервариксом» будет бессмысленно. Но вакцину можно будет сделать после того, как вирус уйдет из организма, потому что иммунитет к ВПЧ не вырабатывается. Вы можете заразиться как несколькими штаммами одновременно, так и повторно теми, с которыми уже сталкивались. Также важно помнить, что вакцина эффективна только от тех штаммов, которые указаны к ее инструкции. Ревакцинация не нужна.