Власти Узбекистана сносят советское наследие

Все ради туристов и денег. Этим недовольны местные жители и даже ООН

В последние годы туризм стал одной из важнейших сфер экономики Узбекистана. Власти строят амбициозные планы и рассчитывают к 2030 году привлекать в страну до 15 миллионов иностранцев ежегодно. Однако местная туристическая инфраструктура просто неспособна принять такое количество людей, из-за чего под строительство отелей сносят целые исторические кварталы. Под снос идет советская архитектура и инфраструктура, что не нравится местным жителям. Обратная сторона туристического бума — в материале «Холода».

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Туризм — одна из важнейших отраслей Узбекистана, если верить масштабной стратегии «Узбекистан — 2030», презентованной в 2023 году. Это большой национальный план, который расписывает развитие страны во всех сферах: образование, здравоохранение, транспорт, культура, спорт и так далее. В 2023 году республику посетили 6,6 миллиона иностранцев, и, согласно плану, к 2030 году эта цифра должна вырасти до 15 миллионов, а еще 25 миллионов к тому времени должно быть внутренних туристов.

За последние пять лет Узбекистан поднялся сразу на 16 позиций в рейтинге Всемирного экономического форума (ВЭФ) по развитию туризма — сейчас республика располагается на 78 месте из 119. В идеале амбициозные планы Узбекистана по развитию туризма должны довести доходы от туристических услуг до пяти миллиардов долларов в год. Особенно власти рассчитывают на медицинский и образовательный туризм, которые могут приносить до полутора миллиардов долларов ежегодно. Многих привлекает дешевая медицина: здесь можно недорого вылечить зубы и сделать пластические операции.

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Согласно стратегии, через пять лет в Узбекистане должны будут возвести 30 больших туристических кластеров. Это особые территории, которые сертифицированы государством и должны выполнять ряд требований: например, на территории кластера обязательно должны располагаться гостиницы минимум на 40 мест и хотя бы одна точка продажи продукции национальных ремесел. Каждый кластер специализируется на одном из видов туризма — например, экотуризм, агротуризм, а также рекреационный или медицинский. Кроме того, в таком кластере можно арендовать транспорт, в том числе ездовых лошадей и верблюдов.

Красиво на бумаге

Один из таких кластеров сейчас строится в Бухаре — «среднеазиатской Мекке», куда съезжаются мусульмане-паломники со всего мира. В центре Бухары возведут историко-этнографический парк под названием «Вечная Бухара», который займет почти 33 гектара. Для этого придется снести минимум 29 зданий в районе, который граничит с историческим центром города. Как пишет «Би-би-си», место выбрано не самое лучшее: огромный парк будет окружен полуразрушенными многоквартирными домами, а его строительство вызывало скандалы еще на этапе проектирования.

«С каждым годом туристов становится все больше и больше. Я всегда думал о Бухаре как о живом организме, и этот организм становится очень слабым и хрупким. Она должна не только стать городом для туристов, но и остаться городом для своих жителей. Она рискует превратиться в Венецию в пустыне», — сказал «Би-би-си» узбекистанский архитектор, который пожелал не называть своего имени.

«Вечная Бухара» не находится в историческом центре города, в 1993 году внесенном в список всемирного наследия, но входит в так называемую «буферную зону», которая также охраняется ЮНЕСКО (организация при ООН). Это значит, что любая стройка или изменение городского ландшафта в этой зоне требует одобрения организации. Пока что городские власти не получили одобрения на строительство, но это не помешало им приступить к сносу десятка исторических зданий. ЮНЕСКО расценила снос этих объектов как нарушение обещания, данного властями Узбекистана.

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Парк хотят возвести в административной части Бухары, где также находились важные архитектурные объекты советской эпохи. Именно здесь располагалось здание хокимията (местной администрации) Бухарской области, которое при Советском Союзе служило областным комитетом узбекистанской Компартии. Здание, возведенное в 1986 году, стало последним крупным объектом, построенным по проекту известного узбекистанского архитектора Рихарда Блезэ. Хокимият снесли в начале 2024 года ради постройки «Вечной Бухары».

Бухара арена. Фото: MY2200 / Wikimedia Commons

В этом же районе находилась «Бухара арена» — футбольный стадион на 22 тысячи зрителей, где проходил финал Кубка страны. Эта арена служила тренировочным комплексом для местных жителей, а также для паралимпийцев и игроков футбольного клуба «Бухара», выступавшего в высшем дивизионе Узбекистана. Местные жители выходили с протестами против сноса «Бухара арены» и даже записывали обращение к президенту — редкое явление для Узбекистана, где любые общественные волнения быстро подавляются. К протестующим не прислушались: снос стадиона начался в феврале 2024 года.

«В течение многих лет в Узбекистане идет процесс освобождения городских центров от жителей. Мы наблюдаем превращение городов в города-музеи, созданные для туристов. В Бухаре уже есть эта “туристическая зона”, которая четко отделена от остальной части города, где живут жители. Она стала музеем под открытым небом», — говорит член узбекистанской ассоциации по защите наследия Alerte Héritage Светлана Горшенина.

Строительство «Вечной Бухары» обойдется почти в полмиллиарда долларов, им займется компания Enter Engineering, один из крупнейших подрядчиков Узбекистана. Как объяснил заместитель генерального директора Enter Engineering Рустам Хайдаров, в «Вечной Бухаре» будет создано «что-то, что будет иметь собственное влияние», а не просто «повторение истории».

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Изначально, как писало узбекистанское издание Kun.UZ, на территории «Вечной Бухары» хотели воссоздать классическую узбекскую культуру и архитектуру — здесь должны были возвести чайханы, лавки ремесленников и рестораны с местной кухней. Но, как оказалось, у подрядчика были совершенно другие планы. Судя по 3D-рендерам, «Вечная Бухара» будет состоять из блочных торговых комплексов в стиле модерн, бассейнов и объектов абстрактного искусства.

Фото: Enter Engineering

За пределами туристического кластера Enter Engineering хочет построить в Бухаре еще несколько пятизвездочных отелей. По словам Хайдарова, богатые туристы и раньше приезжали в Бухару, но оставались недовольны качеством местных гостиниц. В общей сложности в новых люксовых отелях будет до 700 номеров. В городе также построят новые медицинские центры, чтобы обслуживать туристов, которые приезжают в Узбекистан из-за его дешевого здравоохранения.

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Ассоциация по защите культурного наследия Центральной Азии Alerte Héritage выступает против проекта «Вечная Бухара». Организация пожаловалась на то, что никто не советовался с местными жителями по поводу использования этого района и сноса его исторических зданий. Хайдаров отвечает на это так: жителям Бухары, наоборот, должен нравиться амбициозный проект Enter Engineering, так как он создаст для них 15 тысяч рабочих мест.

Архитекторы и представители Alerte Héritage не верят, что ЮНЕСКО может остановить строительство «Вечной Бухары». В свою очередь, представитель Enter Engineering Хайдаров заверил, что застройщик не начнет никаких строительных работ, пока не получит зеленый свет от ЮНЕСКО.

На получение одобрения от ЮНЕСКО уйдет как минимум несколько месяцев. Реализовать проект планировали до 2026 года. Пока что ЮНЕСКО реагирует сдержанно: представительница организации Мония Адживану заявила, что ее эксперты «внимательно следят» за ситуацией. ЮНЕСКО остается надеяться, что городские власти Бухары не будут ничего сносить и строить без предварительной оценки Комитета всемирного наследия, которую вынесут в июле 2025 года.

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