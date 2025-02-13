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Мир

Европейская чиновница из «черного списка Путина» раскритиковала план Трампа по переговорам

17:55 13.02.2025

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас на встрече НАТО в Брюсселе 13 февраля заявила, что план президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине «вызывает вопросы», передает корреспондент «Холода».

«Заявления США вызывают вопросы. Все, что можно было использовать как рычаг давления или повод для торга в переговорах, было сразу же сметено со стола, я не понимаю этого решения», — утверждает Каллас.

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Накануне Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. С Путиным Трамп обсудил «Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и различные другие темы», с Зеленским — «возможности достичь мира» в Украине.

После созвона Трампа с Путиным европейские дипломаты заявили, что Евросоюз должен принимать участие в любых переговорах, касающихся завершения войны в Украине. «Украина и Европа должны быть частью любых переговоров. Украине следует предоставить твердые гарантии безопасности. Справедливый и устойчивый мир в Украине — необходимое условие прочной трансатлантической безопасности», — говорится в совместном заявлении стран ЕС.

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Кроме того, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что он считает справедливым мнение Трампа о том, что финансовая помощь Украине должна быть распределена между союзниками, а не исходить исключительно от США. При этом он отметил, что США принадлежит более 50% бюджета и влияния альянса, поэтому любые переговоры США относительно войны можно считать переговорами от лица НАТО.

В свою очередь, глава Пентагона Пит Хегсет назвал перспективу вступления Украины в НАТО в ближайшее время «нереалистичной». По его словам, это «иллюзия и попытка выдать желаемое за действительное». Зеленский также признал, что вступление Украины в НАТО в обозримом будущем «маловероятно».

О том, что Кая Каллас находится в «черном списке Путина», ранее писала британская газета The Times. В феврале прошлого года главу европейской дипломатии объявили в России в розыск по уголовному делу, связанному с «уничтожением и повреждением памятников советским воинам».

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