Трамп после звонка Путину позвонил Зеленскому

Президент США Дональд Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщила «Украинская правда» со ссылкой на офис главы государства. По словам советника украинского президента Дмитрия Литвина, разговор длился около часа. За некоторое время до звонка Зеленскому Трамп разговаривал с Владимиром Путиным, а после заявил, что «прямо сейчас» будет звонить президенту Украины.

Зеленский сообщил, что провел с Трампом продолжительный разговор о «возможностях достичь мира», договорившись о «дальнейших контактах и встречах». По словам украинского президента, собеседники выразили готовность «работать вместе на уровне команд».

«Украина больше всех хочет мира. Определяем наши общие с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, продолжительный мир. Как сказал президент Трамп, let’s get it done («давайте покончим с этим», — «Холод».)», — написал Зеленский.

Он рассказал, что также обсудил с Трампом его разговор с Путиным, а также подготовку соглашения между Украиной и США «о безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию». Ранее Зеленский и Трамп говорили о возможности предоставить американским компаниям доступ к украинским месторождениям редкоземельных металлов.

Трамп рассказал, что «очень хорошо поговорил» с Зеленским и что тот «как и президент Путин, хочет заключить мир». По словам американского президента, он обсудил с украинским коллегой «множество тем, связанных с войной, но в основном, встречу, которая намечена на пятницу в Мюнхене». На встрече в немецком городе США должны представлять вице-президент Джей Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио, сообщил Трамп.

«Надеюсь, результаты этой встречи будут положительными. Пришло время остановить эту нелепую войну, в ходе которой были массовые и совершенно ненужные смерти и разрушения. Да благословит Господь народы России и Украины!» — добавил президент США.

Во время разговора с Путиным американский президент договорился, что «соответствующие команды», представляющие Россию и США, «немедленно приступят к переговорам», которые касаются войны в Украине. По словам президента США, они с Путиным договорились о личной встрече, «очень тесной работе» и поездкам в «страны друг друга».