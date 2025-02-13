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Политика

ЕС настаивает на участии в любых переговорах по Украине после разговора Трампа и Путина

08:35 13.02.2025

Европейские дипломаты и представители Еврокомиссии после официального телефонного разговора президента США Дональда Трампа и Владимира Путина 12 февраля заявили, что Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном на сайте МИД Германии.

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«Мы с нетерпением ждем возможности обсудить дальнейшие действия вместе с нашими американскими союзниками. Наши общие цели должны состоять в том, чтобы поставить Украину в позицию силы. Украина и Европа должны быть частью любых переговоров. Украине следует предоставить твердые гарантии безопасности. Справедливый и устойчивый мир в Украине — необходимое условие прочной трансатлантической безопасности», — сказано в заявлении Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании, Европейской службы внешних связей и Еврокомиссии. 

С таким заявлением они выступили после заседания по безопасности Украины. Участники совещания добавили, что продолжат поддерживать Украину, пока не будет достигнут «справедливый, всеобъемлющий и прочный мир». «Мир, который гарантирует интересы Украины и наши собственные», — говорится в документе.

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Разговор Трампа и Путина, который состоялся утром 12 февраля подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Путин пригласил президента США в Москву.

Трамп в своей социальной сети Truth заявил, что обсуждал с Путиным «Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и различные другие темы». По его словам, они с Путиным «договорились работать вместе, очень тесно», а также посетить «страны друг друга».

После разговора с Путиным Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Последний сообщил, что провел с американским президентом продолжительный разговор о «возможностях достичь мира», договорившись о «дальнейших контактах и встречах». 

Трамп, в свою очередь, рассказал, что «очень хорошо поговорил» с украинским президентом, заявив, что тот «как и президент Путин, хочет заключить мир».

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