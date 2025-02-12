НАТО не беспокоят переговоры между Трампом и Путиным

НАТО не беспокоят сепаратные переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, потому что США — это больше 50% бюджета и влияния НАТО. Об этом, как передает корреспондент «Холода» из штаб квартиры Альянса в Брюсселе, заявил генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции перед заседанием украинской контактной группы.

«Все их переговоры — наши переговоры», — сказал он. При этом Рютте несколько раз подчеркнул, что НАТО будет стремиться делать все, чтобы вывести Украину на самые выгодные позиции для переговоров. По его словам, достичь этого можно лишь оказав Киеву максимально возможную военную помощь. Рютте пояснил, что, чем сильнее Украина на поле боя, тем сильнее ее переговорные позиции.

По словам Рютте, он согласен с Трампом, что финансовое бремя помощи Украине должно быть справедливо распределено между союзниками, а не падать на плечи одних лишь Соединенных Штатов. По его словам, точные пропорции и рамки участия стран-членов НАТО в помощи Киеву будут определены уже в ближайшее время.

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Рютте также заявил, что странам-членам альянса нужно как можно быстрее наращивать как оборонные расходы, так и военное производство. Он подчеркнул, что только возросшая военная мощь НАТО может стать гарантией того, что Путин не нападет на Украину снова через несколько лет после ожидаемого прекращения боевых действий.

При этом генсек пообещал «сокрушительный ответ» в случае, если Россия нападет на одну из стран НАТО. Рютте заверил, что участники блока будут защищать каждый дюйм своей территории. Однако он еще раз предупредил, что НАТО «не будет способен на это», если его члены не увеличат финансирование на 20% в течение пяти лет.

Рютте также признал, что альянс не воспринял серьезно аннексию Крыма, потребовав тогда от стран-участниц увеличить военные расходы всего на 2%.

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От вопроса про вступление Украины в НАТО генсек фактически уклонился: «Я, в отличие от Путина, должен отвечать на вопросы журналистов, но я не хочу давать ему преимущество. Он сейчас сидит развалившись в своем кресле и ждет моего ответа. Он его не услышит». Рютте добавил, что сначала необходимо завершить конфликт на выгодных для Киева условиях, а затем подумать про процедуры и возможности вступления Украины в альянс.

Кроме того, генсек альянса заявил, что Россия и НАТО сейчас находятся не в состоянии войны, но и не в состоянии мира. Он обвинил Россию в диверсиях, саботаже и покушениях. «Давайте не называть это гибридной войной — это слишком доброе и милое слово для того, что делает Россия. Это поддерживаемый системой саботаж, а иногда и терроризм», — подчеркнул Рютте.

При этом он не исключил, что представители альянса для урегулирования конфликта могут добиваться участия в переговорах с Кремлем, но ведущая роль в этом вопросе, по словам Рютте, остается за Вашингтоном и Киевом.