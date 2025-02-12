США считают иллюзией возможность Украины вступить в НАТО

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США считают «нереалистичной» возможность вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает корреспондент «Холода» с заседания контактной группы по обороне Украины в Брюсселе.

«Украины не будет в НАТО в ближайшее время, это нереалистично. США не верят в это. Это иллюзия и попытка выдать желаемое за действительное, как в 2014 году. Нельзя допускать новых “минских соглашений”», — заявил Хегсет.

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Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, признал в опубликованном сегодня интервью The Economist, что членство Украины в НАТО «маловероятно», пока этому сопротивляются США, Германия и Венгрия. Зеленский заявил, что из-за этого Украине нужно создать «собственное НАТО», то есть удвоить украинскую армию, вывести ее на один уровень с российской. По задумке Зеленского, этот «план Б» должен быть обеспечен гарантиями безопасности со стороны США и европейским финансированием.

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Вторые минские соглашения Россия, Украина, Германия и Франция подписали в столице Беларуси в 2015 году. Владимир Путин обвинял подписантов, что они не планировали исполнять договоренности. Бывший замглавы администрации президента Владислав Сурков также говорил, что не рассчитывал, что соглашения будут выполнены.

В ходе встречи в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Владимир Путин столкнется с «сокрушительной» реакцией, если решит напасть на страны НАТО. В то же время он добавил, что НАТО «не будет способно на это», если финансирование альянса не вырастет на 20 процентов в течение пяти лет. О подготовке России к войне с НАТО сообщила сегодня разведка Дании.