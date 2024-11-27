Трамп захотел «растопить лед» в отношениях с Ким Чен Ыном

Команда избранного президента США рассматривает возможность организовать прямые переговоры Дональда Трампа с председателем госсовета Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом заявили два знакомых с планами источника агентства Reuters. Накануне Трамп назначил своим советником по национальной безопасности Алекса Вонга, организатора переговоров с лидером КНДР пять лет назад.

Объявляя о новом назначении, Трамп напомнил, что Вонг «помогал вести переговоры о моем саммите с Ким Чен Ыном», находясь на должности заместителя спецпредставителя по Северной Корее.

Прямые переговоры помогут снизить риск вооруженного конфликта, а сложившиеся между Трампом и северокорейским лидером отношения способны «растопить лед», заявили источники Reuters. Однако пока речь идет о желании, окончательного решения избранный президент еще не принял, сообщили собеседники агентства.

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После первой встречи с Ким Чен Ыном в 2018 году Трамп заявил о взаимной «влюбленности». «Я был жёсток, и он тоже. Мы двигались то вперед, то назад, а потом влюбились. Он писал мне красивые письма», — рассказывал Трамп.

Позже, за время первого президентского срока Трампа, лидеры США и КНДР встречались еще дважды, в 2019 году. Это были встречи во вьетнамском Ханое и на разделительной полосе между Северной и Южной Кореями. Первая встреча проходила в Сингапуре.

Президент Джо Байден четыре года назад предлагал КНДР переговоры, но северокорейское руководство проигнорировало предложение, пишет Reuters. Позже Ким Чен Ын перешел к наращиванию собственного ракетного арсенала и сближению с Россией.

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Дипломатия Трампа и Ким Чен Ына пять лет назад не принесла конкретных результатов. США призвали Северную Корею отказаться от ядерного оружия, а КНДР ответила требованием полного снятия санкций, напомнило агентство.

Северокорейские государственные медиа до сих пор не сообщили об избрании Трампа, а Ким Чен Ын несколько дней назад заявил, что Соединенные Штаты «усиливают напряженность и провокации», повышая риск ядерной войны.

Власти Северной Кореи замечены в поставках России боеприпасов и солдат регулярной армии для участия в боевых действиях против Украины. Агентство Bloomberg на прошлой неделе сообщило, что власти КНДР готовятся отправить на войну с Украиной около 100 тысяч военнослужащих.